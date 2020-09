Diedrichshagen

Naturschützer und Anwohner von Diedrichshagen formieren sich. Denn in Anbetracht der Tatsache, dass die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro den Kauf einer 35 Hektar großen Fläche im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land prüft, sind die Sorgen groß, dass es damit nicht nur perspektivisch, sondern womöglich schon bald zu einer Wohnbebauung kommen wird. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) fordert den Oberbürgermeister auf, die Pläne zu stoppen.

Regelrecht entsetzt habe der BUND Rostock auf die Pläne der Wiro reagiert, Teile des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshäger Land zu kaufen. „Offensichtlich soll über die städtische Wohnungsbaugesellschaft eine Bebauung erfolgen, nachdem solche Pläne durch private Investoren gescheitert sind“, kritisiert Susanne Schumacher, Vorsitzende des BUND Rostock.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Über 40 000 gegen Wohnbebauung im Landschaftsschutzgebiet

Zum Hintergrund: Bereits 2017 wollte der Rostocker Immobilien-Fachmann und Mitinhaber des 35-Hektar-Grundstückes im Landschaftsschutzgebiet, Jens Gienapp, gemeinsam mit der Wiro auf dem Areal Häuser bauen.

Doch schon damals stieß man auf Widerstand. Die Bürgerinitiative zum Schutz des Landschaftsschutzgebietes hatte etwa auf der Straße und im Netz über 40 000 Unterstützer gefunden, die mit ihrer Unterschrift deutlich machten, dass eine derartige Wohnbebauung dort nicht gewünscht ist.

Hinwegsetzen über Bürgerschaftsbeschluss?

Schließlich erhielten Gienapp und Wiro von der Bürgerschaft eine Absage. Denn diese entschied damals, vor etwa drei Jahren, dass der Antrag „Keine Bebauung des LSG Diedrichshäger Land“ beschlossen wird – mit 33 zu 10 Stimmen und drei Enthaltungen. Und gerade deswegen sorgen die Kaufverhandlungen der Wiro beim BUND für Unverständnis. Man sei gar entsetzt, „dass sich ein städtisches Unternehmen offenbar über den Beschluss der Bürgerschaft hinwegsetzen will.“

Die Forderung der Naturschützer: „Der Oberbürgermeister darf nicht nur von Radverkehr und Klimaschutz reden, sondern muss nachhaltige Stadtentwicklung praktisch umsetzen. Dazu gehört ein Verzicht auf den Kauf von Flächen im Landschaftsschutzgebiet und der Verzicht auf Bauvorhaben in absoluten Randlagen, möglicherweise sogar noch mit Einfamilienhäusern, die besonders viel Fläche fressen,“ betont Susanne Schumacher vom BUND.

Ist der Oberbürgermeister wortbrüchig geworden?

Ein Anwohner sieht den OB gar in der Pflicht: „Er hat uns im Wahlkampf versprochen, dass es im Landschaftsschutzgebiet keine Wohnbebauung geben wird und hat damit ordentlich Stimmen gesammelt“, sagt Heinrich K. (Name v. Redaktion geändert) aus Diedrichshagen. Der Oberbürgermeister selbst betonte hingegen zuletzt, dass er das Vorhaben der Wiro, das Areal für die Zukunft zu sichern, weitsichtig und vernünftig findet.

Auch Warnemündes Ortsbeiratsmitglied Stephan Porst (Grüne) erinnert sich an die Worte Madsens im Rahmen des Wahlkampfes: „Sollte es tatsächlich in den nächsten Jahren zu einer Bebauung auf dem Gelände kommen, kann man sagen, dass er wortbrüchig geworden ist.“

Bürgerinitiative formiert sich

Porst trat damals übrigens als Sprecher der Bürgerinitiative „Rettet das Landschaftsschutzgebiet“ in Erscheinung und macht deutlich: „Wir nehmen unsere Arbeit gerade wieder auf.“ So beobachte man die Entwicklungen rund um den zur Debatte stehenden Verkauf ganz genau. „Wir sind auch gerade dabei, Schreiben an die jeweiligen Entscheidungsträger aufzusetzen und unterstützen das Anliegen des BUND voll und ganz“, sagt Porst.

In dem Landschaftsschutzgebiet kommen besonders geschützte Arten vor. Laut der Schutzgebietssatzung dient es unter anderem der Sicherung besonders wertvoller Landschaftsstrukturen, dem Erhalt der unverbauten Küstenlandschaft und der Sicherung der naturschonenden Erholung. „All diese Funktionen würden durch eine Bebauung nachhaltig zerstört“, kritisiert der BUND.

Zukünftige Flächensicherung?

Wie die Ostsee-Zeitung bereits im August berichtete, kursiert ein Kaufpreis für die 35 Hektar von rund zehn Millionen Euro. Sowohl die Summe als auch die angestrebte Nutzung wollten die Wiro und Investor Jens Gienapp zum damaligen Zeitpunkt nicht kommentieren. Man verwies von Seiten der städtischen Wohnungsgesellschaft lediglich auf die zukünftige Flächensicherung.

Das Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land Bereits 1966 erklärte der Rat des Bezirkes Rostock die Landschaft Kühlung, zu der auch das Diedrichshäger Land gehört, zu einem Landschaftsschutzgebiet. Nach dem Mauerfall hat das regionale Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg-Rostock den Landschaftsraum als ökologisch wertvollen Freiraum ausgewiesen. 2006 wurde die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet erneuert. Im Diedrichshäger Land sind 14 nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Arten – so etwa der Eisvogel, Mäusebussard oder der Neuntöter – und 91 besonders geschützte Arten – wie der Maulwurf, die Zwergmaus oder der Sumpfrohrsänger – nach der Roten Liste von MV bekannt.

Von Moritz Naumann