Diedrichshagen

Die Wiro durfte nicht, kommt jetzt ein Ökobauer zum Zuge? Nachdem in diesem Jahr die Diskussionen um eine Bebauung im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land neu entflammt waren – Rostocks Wohnungsbaugesellschaft Wiro prüfte den Kauf eines 30-Hektar-Areals zur Vorhaltung – schien nach der November-Sitzung der Bürgerschaft eine Bebauung vom Tisch. Doch nun wird wieder geredet: Demnach plant der Bio-Landwirt Karl Matthes hier die Errichtung einer Ökosiedlung.

„Seit 1991 bewirtschafte ich die Fläche im Diedrichshäger Land und mir würde einiges einfallen, was man damit anstellen kann“, sagt Karl Matthes auf die Frage, was für Ideen er für das Landschaftsschutzgebiet hat. Er wird konkret: Eine energieautarke Ökosiedlung könnte er sich auf dem Areal vorstellen.

Kein sozialer Wohnungsbau

Die Voraussetzungen seien gegeben: Mehrere Windanlagen und ein Solarpark stehen ja bereits auf und in Umgebung des Geländes. Auf zwei bis drei Hektar könne Wohnbebauung, auf dem Rest Landwirtschaft stattfinden.

„Dort gäbe es dann Landwirtschaft zum Anfassen“, sagt Matthes. Dafür soll es eine Preisbegrenzung geben, damit die potenzielle Wohnsiedlung nicht lediglich den Höchstverdienern zugutekäme. Dennoch sei auch ihm klar, dass es hier keinen sozialen Wohnungsbau geben würde.

3,5 Millionen für die Fläche?

Das Problem: die Kosten für das Gebiet, das sich im Besitz der Ostsee-Golf-Resort Entwicklungs GmbH um den Investor Jens Gienapp befindet. Denn wenn Matthes das Land, welches er seit nunmehr fast 30 Jahren nutzt, als konventionelle landwirtschaftliche Fläche kaufen würde, dürfte der Preis für die rund 30 Hektar zwischen 700 000 und einer Million Euro liegen.

Doch Gienapp, der bereits selber einmal mit dem Vorhaben gescheitert ist, dort ein Wohngebiet zu etablieren, wird laut Matthes mehr sehen wollen. Demnach rechnet der Ökobauer mit einem Preis von etwa 3,5 Millionen Euro. Gienapp selbst war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Bei solch einem Preis würde ich erst zuschlagen, wenn ich wüsste, dass ich dort auch bauen könnte“, sagt Matthes. Dafür braucht der Öko-Landwirt politischen Rückhalt, denn erst in der November-Sitzung der Bürgerschaft wurde der Beschluss von 2017, der eine Bebauung auf dem Gelände ausgeschlossen hatte, bestätigt.

Ein weiterer Investor an der Seite des Ökobauers?

Doch selbst wenn er Rückendeckung bekäme: Will Matthes hier alleine agieren? Gerüchten zufolge soll ein weiterer Investor bereit sein, dem Öko-Landwirt zur Seite zu springen: Irmin Stintzing, Immobilienentwickler und Nebenerwerbslandwirt.

Auch er hält Tiere in Diedrichshagen und bezeichnet sich als Freund von Karl Matthes. „Ich habe von diesen Plänen im Buschfunk gehört und empfinde das als ziemlich starken Tobak“, sagt Stephan Porst, Anwohner in Diedrichshagen, Bürgerschaftsmitglied der Grünen und auch Teil der Bürgerinitiative zum Erhalt des Landschaftsschutzgebietes.

Laut dem Politiker liebäugele Stintzing schon länger mit der Entwicklung des Gebietes. Als die Wiro dann Interesse an einem Kauf der Fläche gezeigt hat, habe ihm das nicht gepasst. „Er hat sogar Flyer gebastelt, damit die Wiro das Gebiet nicht bekommt“, sagt Porst. Und nun durch die Hintertür will der Immobilienunternehmer selber dort bauen?

Wohnbebauung auf zwei Hektar?

Stintzing widerspricht. Er sei zwar an den Flyern beteiligt gewesen, aber beteuert: „Ich war nie und bin auch nicht daran interessiert, dort etwas zu entwickeln.“ Warum er dann gegen den Verkauf an die Wiro war? Er habe befürchtet, dass die Rostocker Wohnungsbaugesellschaft die rund 30 Hektar komplett für Wohnbebauung verwenden würde. Er selbst halte dort jedoch lediglich zwei bis drei Hektar für erträglich.

Zur Erinnerung: Stintzing hat selbst bereits ein Wohngebiet in Diedrichshagen nördlich des Stolteraer Wegs entwickelt. Auf etwa zwei Hektar sind hier mehrere 1000-Quadratmeter-Grundstücke entstanden. „Die Fläche liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet“, sagt Stintzing, der grundsätzlich einen Mangel an Bauland in Nordwesten von Rostock ausgemacht hat. „Man sollte schon schauen, hier die Flächen noch zu erweitern.“ Als Beispiel nennt er etwa das Baugebiet „Auf dem Kalverradd“ in Lichtenhagen.

Wohnbebauung doch realistisch?

Aber zurück zum Landschaftsschutzgebiet: Wie realistisch ist eine Bebauung im Landschaftsschutz wirklich? Ökobauer Matthes bezeichnet dies zumindest als Idee, Stintzing könne sich wie Matthes eine kleine bebaute Fläche vorstellen, will sich aber selbst nicht beteiligen.

Und laut Stephan Porst von der Grünen-Fraktion sei es aber ohnehin illusorisch, ein Wohngebiet unter Windkraftanlagen zu errichten. Auch der Plan, hier energieautark zu bauen, sei nicht realistisch. „So etwas lässt sich in den B-Plänen der Stadt nur bedingt festschreiben“, sagt Porst. Alternativen? Porst könne sich dort eine ökologische Ausgleichsfläche vorstellen. Aber am besten fände er folgende Variante: „So wie es ist, soll es auch bleiben.“

Von Moritz Naumann