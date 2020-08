Wird es bald zu einer Ansiedelung eines Norma-Lebensmitteldiscounters in Diedrichshagen kommen? Bereits seit 2006 versucht das Unternehmen, sich im Seebad anzusiedeln. Nun will die Stadt nachhelfen und schlägt ein Grundstück im Landschaftsschutzgebiet am Ortseingang vor. Dies sorgt wiederum für Kontroversen.