Aufmerksam läuft Olaf Vörde den Strand in Warnemünde ab – seinen Blick immer auf den Boden gerichtet. Selbst kleinste Abfälle entgehen seinen geschulten Augen nicht. Mit einem Kescher sammelt er diese auf und lässt sie in dem großen, blauen Sack in seiner rechten Hand verschwinden. Es dauert nur wenige Minuten, da hat er bereits das erste Areal gesäubert. „Je länger man das macht, desto geübter ist man darin“, sagt der 58-Jährige und eilt weiter.

Seit mittlerweile sechseinhalb Jahren ist der Mitarbeiter der Rostocker Gehweg Reinigung in der Sommersaison in Warnemünde unterwegs. Egal ob unter der Woche oder an Feiertagen: Dienstbeginn ist jeden Morgen pünktlich um fünf Uhr. „Bis die ersten Strandbesucher ihre Plätze beziehen, bleibt uns nicht viel Zeit. Spätestens um acht Uhr muss alles fertig sein.“

Ein bis drei Tonnen Müll pro Tag

An diesem Mittwochmorgen sind insgesamt zwölf Mitarbeiter im Einsatz – neun in Warnemünde, drei in Markgrafenheide. Am Ende ihrer Schicht haben sie fast anderthalb Tonnen Müll zusammengetragen. „Verglichen mit dem Aufkommen am Wochenende geht das noch“, weiß Frank Bose, Geschäftsführer der Rostocker Gehweg Reinigung. Im Durchschnitt fischen seine Mitarbeiter zwischen einer und drei Tonnen Abfall am Tag aus dem Sand. Und das,obwohl die Strandreinigung durch die Firma zusätzlich zu der ohnehin schon täglich stattfindenden Reinigung durch die Tourismuszentrale erfolge. Auch zu Corona-Zeiten habe sich an der Menge des Mülls kaum etwas geändert.

Ob Plastikverpackungen, Kippen oder Glasflaschen – in den Tiefen des Sandes verbergen sich immer wieder allerlei Überraschungen. „Erst gestern haben wir einen Zehn-Euro-Schein gefunden“, berichtet Einsatzleiter Chris Koslow. Hin und wieder seien zudem Krankenkassenkarten, Portemonnaies, Schmuck und Handys unter den Fundsachen.

Einsatzleiter Chris Koslow und Frank Bose, Geschäftsführer der Rostocker Gehweg Reinigung sind froh über die Unterstützung des Elektrobuggys. Quelle: Susanne Gidzinski

Sand ist größte Herausforderung

Die größte Herausforderung für die Sammler sei der Sand selbst. Das Problem: „Wir können nur das aufsammeln, was wir sehen. Was sich unter der Sandoberfläche befindet, erreichen wir dementsprechend nicht.“ Und so kommt es, dass immer wieder Reste von längst vergangenen Silvester- oder Strandpartys auftauchen.

„Am schlimmsten sind aber abgebrannte Zigaretten“, verrät Vörde. Diese werden oftmals achtlos in den Sand geworfen – teilweise auch reingedrückt. Sie wieder herauszufischen sei mühselig und koste wertvolle Zeit. „Und die haben wir nun einmal nicht“, sagt der Rostocker und begibt sich zurück zur Promenade. Auf dem Weg dorthin begegnen ihm bereits die ersten Spaziergänger. Für heute hat er seine morgendliche Runde beendet.

Während seine Kollegen zusammenpacken und weiterziehen, fährt er den Strand auch am Nachmittag ab, um überfüllte Mülleimer zu leeren. „Vor allem geht es dabei darum, Präsenz zu zeigen. Denn normalerweise bekommen die Besucher gar nicht mit, dass hier jeden Morgen Arbeiter unterwegs sind, um den Strand für sie auf Vordermann zu bringen“, meint Bose.

Neue Fahrzeuge erleichtern Arbeit

Um die alltägliche Strandreinigung noch effizienter zu gestalten, hat der Geschäftsführer zusätzlich zum bereits vorhandenen Elektrobuggy nun auch eine Saugmaschine – ebenfalls mit Elektroantrieb – beschafft. „Damit lässt sich die Promenade kinderleicht sauber machen“, so Bose. Wertvolle Minuten werden dadurch ebenfalls gespart.

Umweltsenator Holger Matthäus bekommt von einem Mitarbeiter das neue Gerät vorgeführt. Quelle: Susanne Gidzinski

Auch Umweltsenator Holger Matthäus ist begeistert von dem neuen Gerät. „Das erleichtert die Arbeit der Sammler ungemein und ist zudem eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Reinigungsfahrzeugen“, betont er bei einer kurzen Inspektion am Mittwochmorgen. Dem kann Bose nur zustimmen: „So dicht an der Ostsee ist es besonders wichtig, dass man mit der Zeit geht und entsprechend umrüstet. Umweltschutz geht vor.“

Von Susanne Gidzinski