Rostocks Wunschliste – sie ist lang. Und vor allem ist sie teuer: 820 Millionen Euro – also fast eine Milliarde – will die Hansestadt in den kommenden Jahren verbauen und investieren. 108 Projekte, die bereits in Planung sind, hat Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen den Fraktionen der Bürgerschaft vor Wochen haarklein aufgelistet.

Bis zur Sommerpause sollten die Politiker nun sagen, was ihnen besonders wichtig ist – und welche Projekte noch warten können. Doch genau vor dieser Entscheidung drücken sich die Fraktionen. SPD, CDU/UFR, Grüne und Linke sehen beim „Streichen“ zunächst mal das Rathaus in der Pflicht.

108 einzelne Projekte

Dass die Stadtverwaltung einmal gebündelt all die Maßnahmen auflistet, die seit Jahren im Gespräch oder gefordert sind – dieser Wunsch kam aus der Bürgerschaft selbst. Madsens Tabelle umfasst nun alles, was Rostock braucht und wichtig findet: 500 000 Euro für Schulinventar am Alten Markt hier, 66 Millionen Euro für neue Straßenbahnen dort. 750 000 Euro für einen neuen Anleger für das Löschboot, 110 Millionen Euro für das neue Theater. Um nur einen kleinen Teil des Katalogs zu nennen.

Die Hoffnung im Rathaus: Die Politik sagt klar, welche Vorhaben jetzt Priorität haben. Oder, im Umkehrschluss: Welche Bauten werden geschoben? Welche Investitionen möglicherweise gestrichen? Denn dass das Geld der Stadt in den kommenden Jahren noch für alles reicht, darf stark bezweifelt werden.

Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) warnte bereits vor Wochen vor einem neuen Rekord-Minus im Haushalt. Die Corona-Krise kostet Rostock schlimmstenfalls 100 Millionen Euro – etwa weil die Steuereinnahmen einbrechen.

Klare Ansagen von der CDU

Von der CDU/UFR-Fraktion kommen dazu zwar keine „Listen“, wie der OB sie sich gewünscht hätte – aber klare Ansagen: „Investieren ist in der aktuellen Situation das Gebot der Stunde. Dennoch müssen Investitionen sinnvoll sein und einen nachhaltigen Nutzen für die Stadt haben“, sagt Fraktionschef Daniel Peters. Priorität haben für ihn und seine Fraktionskollegen jene Projekte, deren Planungen schon weit vorgeschritten sind. Dazu würde auch das neue Volkstheater zählen.

Schule und Sport, Verkehr und die Buga 2025 sollten aus CDU-Sicht ganz oben bei den Investitionen stehen. Der fast 16 Millionen Euro teure Neubau eines Bauhofs für das Verkehrs- und das Grünamt hingegen müsse nicht sein. „Da sollten Synergien im ‚Konzern Hansestadt‘ gesucht werden“, so Peters. Und auch die 50 Millionen Euro für den Verwaltungsneubau am Neuen Markt würde sich Peters gerne sparen.

Dabei bekommt er Unterstützung von den Grünen: Fraktionschef Uwe Flachsmeyer schreibt an Madsen ebenfalls, dass der Rathaus-Neubau gestrichen werden sollte. Auch das neue Petritor wollen die Grünen nicht. Stattdessen fordert Flachsmeyer sieben Millionen Euro pro Jahr für neue Radwege und mindestens fünf Millionen Euro für Klimaschutzvorhaben.

„Kein Streichen bei Schule und Sport“

Von den Linken kommt wenig Konkretes zu den 108 Projekten. Nur so viel: „Alle Vorhaben, die Schulen, Kindergärten und Horte betreffen, haben für uns generell eine hohe Priorität. Sie sollten nicht verschoben, sondern schnellstmöglich umgesetzt werden“, schreibt Fraktionschefin Eva-Maria Kröger in einem Brief an OB Madsen. Ihre Fraktion hätte sich gewünscht, dass das Rathaus einen klaren Vorschlag macht: „Denn nur die Fachämter verfügen über alle notwendigen Informationen, die beachtet werden müssen, damit der Stadt kein Schaden entsteht.“

Kröger will lieber über die Themen reden, die seit Jahren im Gespräch sind – aber noch nicht „abgesegnet“: den Neubau eines Verwaltungsgebäudes, den Geh- und Radweg in der Warnemünder Parkstraße, die Erschließungskosten für das Warnowquartier, das Petritor, den Neubau einer Schwimm- und Eishalle.

SPD will nichts streichen

Die Sozialdemokraten in Rostock wollen zunächst mal gar nichts streichen: Steffen Wandschneider-Kastell, der Fraktionschef der SPD, rechnet fest damit, dass der Bund als Reaktion auf die Corona-Krise und ihre Folgen in den kommenden Jahren massiv Fördermittel für Projekte bereitstellen wird. Auch für Rostock. „Wir müssen darauf vorbereitet sein.“ Er hofft auf Hilfe aus Berlin für Rostocks Wunschliste.

Von Andreas Meyer