Die Open-Air-Saison 2019 ist in Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Am vergangenen Wochenende kamen rund 1000 Zuschauer zur Premiere des Stücks „Im Bann des Hexenjägers“ der Müritz-Saga 2019 an die Mecklenburgische Seenplatte. Die 13. Folge der Müritz-Saga unter der Regie des Intendanten Nils Düwell in Waren an der Müritz handelt von der Hexenverfolgung im Dreißigjährigen Krieg. Bis zum 25. August erwarten die Veranstalter rund 20 000 Gäste.

Bis September locken in ganz Mecklenburg-Vorpommern Open-Airs, Theaterspektakel und Festspiele tausende von Zuschauern an.

Zur Galerie Piraten, Hexenjäger, Rächer der Enterbten, Elfen oder Stars der klassischen Musik. Auch 2019 gibt es in MV kulturell und Open Air wieder jede Menge auf die Augen und die Ohren.

Michael Meyer