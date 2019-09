Diese Ostprodukte sind auch heute noch beliebt

Rostock

„Schau mal, weißt Du noch?“ – so begannen am Samstag vor der Kunsthalle die meisten Gespräche. Der Flohmarkt für DDR-Produkte war nicht nur bestens besucht, sondern vor allem eine Zeitreise. Am Stand von Elisabeth und Christian Berthold war es vor allem eine Tisch-Wäscheschleuder, welche die Menschen zum Stehenbleiben und Fachsimpeln brachte. „Die hatte damals fast jeder Haushalt. Sie hat zwar so gewackelt, dass sie fast vom Tisch fiel. Aber wer sie festgehalten hat, konnte zumindest nicht mehr über Rückenschmerzen klagen“, so Elisabeth Berthold schmunzelnd.

Ihr Stand war schon kurz nach der Mittagszeit gut geleert. „Die Leute haben nicht nur geschaut, sondern auch viel gekauft. Vor allem die 120 Mark Papiergeld von damals haben sie uns aus den Händen gerissen“, sagte die Rostockerin, die aus Leipzig stammt. Auch Geräte wie eine Moulinette oder alte Diaprojektoren seien bei den Kunden sehr begehrt gewesen. Die alte Schleuder blieb dagegen lange auf dem Tisch stehen. „Ich denke, die haben einfach viele noch selbst zu Hause“, mutmaßte die Verkäuferin.

Erste Käufer kommen schon morgens

Uwe Matthes aus der Nähe von Hagenow hatte den größten Stand aufgebaut. „Die ersten Neugierigen kamen schon morgens halb neun, obwohl erst um 11 Uhr eröffnet wurde“, berichtete der Händler. Was er zuerst verkauft hatte, sei ein original Ehrendolch gewesen, wie ihn früher die Nationale Volksarmee vergeben hätte. „Aber auch Rührgeräte oder die Flotte Lotte sind gleich zu Beginn mit weggegangen“, bilanzierte Matthes. Er selbst gehe sonst eher als Kunde auf Flohmärkte. Aber als er in der Zeitung vom Termin für den Ost-Flohmarkt las, sah er die Chance gekommen, ein paar Dinge loszuwerden.

Eis essen im Palast der Republik

Darum ging es auch Juliane Wunderlich und ihrer Mama Pat. „Man fühlt sich ein bisschen wie ein lebendiges Museum“, sagte die junge Verkäuferin. Viele Besucher würden stehen bleiben und angesichts der alten Ostprodukte in die eigene Vergangenheit reisen. „Wir hatten einen Besteckkasten, der bei vielen Erinnerungen wach rief, weil er damals dort zu Hause auch im Schrank lag und nur zu besonderen Anlässen herausgeholt wurde“, so Pat Wunderlich.

Für sie sei vor allem der Ort des Flohmarktes mit Erinnerungen verbunden – schließlich wird in der Kunsthalle gerade eine Ausstellung zum Palast der Republik gezeigt. „Wir haben früher in Berlin gewohnt und waren dort immer Eis essen“, sagt die Rostockerin. Mit einem ihrer angebotenen Artikel – einem alten Puppenwagen –sorgte sie für besonders große Freude.

„Ich kam, sah und kaufte“, beschrieb Reinhard Kupetz seinen Flohmarktbesuch. Als er das orangefarbene Spielzeug sah, wurden Erinnerungen an früher wach. „Meine jüngste Schwester hatte genau so einen und den schenke ich ihr jetzt zum Geburtstag“, freute sich der Rostocker, der selbst DDR-Artikel sammelt und mit einem Originalauto der Volkspolizei – einem alten Wolga – vorgefahren war.

Puppe als Ebenbild des Ehemannes

Loise Bonneau war nur aus Neugier zum Flohmarkt gekommen. „Das ist ja hier wie eine lebendige Geschichtsstunde, wenn man die DDR nicht kennt“, sagte sie 26-Jährige. Am Stand von Frank Hormann kam sie dann aber aus dem Lachen nicht mehr heraus, als ihre Kollegin Julia Helm auf eine kleine Puppe zeigte. „Die sieht aus wie mein Mann Stefan“, sagte die Französin grinsend und schlug direkt zu. „Wir müssen nur noch die Haare und den Bart ein bisschen kürzen, dann hat er sein eigenes Maskottchen“, freute sich Loise über ihre Neuerwerbung.

Alter Wartburg als Verkaufsstand

Franka Hocke hatte am frühen Nachmittag noch nichts gekauft. Die Rostockerin war mit Tochter Gerda zur Kunsthalle gekommen. „Ich habe viele Sachen gesehen, die ich selbst hatte. Wie ein altes Tafelwerk“, sagte die 45-Jährige. Der Anblick der vielen Ostprodukte wecke bei ihr wohlige Kindheitserinnerungen. „Und wir staunen, wie viele der Sachen wir selbst oder auch Verwandte doch noch zu Hause haben.“

Bei Roger Schmidt ist das ein alter Wartburg. Das Auto, Baujahr 1965, habe er vor zwei Jahren erworben und wieder flott gemacht. Den DDR- Flohmarkt wollte er nutzen, um ein paar der gesammelten Ostsachen loszuwerden, sagte Schmidt, der vor der Kunsthalle aus dem Kofferraum verkaufte. Viele Besucher wollten am liebsten das Auto kaufen. Das nahm der Rostocker aber mit. Genau wie ein paar Neuerwerbungen. „Eigentlich wollte ich nichts kaufen, bin aber bei den Platten schwach geworden“, gab er schmunzelnd zu, bevor er mit den neuen Erinnerungen im Gepäck davon fuhr.

