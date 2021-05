Rostock

Parkplatznot, fehlende Kulturangebote und mangelnde Sauberkeit auf den Straßen: Die Liste der Themen, die den Ortsbeirat Groß Klein in den vergangenen Monaten beschäftigt haben, ist lang. Welche Probleme die Bürger besonders belasten und wo die Stadt in den nächsten Jahren dringend handeln muss, das will das Gremium auf seiner Sitzung im Juni mit Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) besprechen. Dann nämlich will dieser sein Versprechen einlösen und sich Zeit für die Sorgen der Anwohner im Ort nehmen.

Fehlende Schwimmhalle und Sauberkeit

Ein Thema, das den Ortsbeirat schon lange beschäftigt, ist das Fehlen einer Schwimmhalle im Rostocker Nordwesten. „Es ist zwingend notwendig, dass wir ein entsprechendes Angebot schaffen, damit die Kinder nicht immer bis in die Innenstadt fahren müssen“, betont Uwe Michaelis (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirats. Eine Eishalle im Stadtteil wäre aus Sicht des Gremiums ebenfalls wünschenswert und denkbar – Priorität habe aber definitiv die Schwimmhalle.

Ein Punkt, der den Groß Kleinern übel aufstößt, ist der Zustand einiger Flächen im Viertel. Insbesondere im Bereich des Klenow Tors, rund um die Schulen und in manchen Wohngebieten lassen Spaziergänger und Passanten gerne einmal ihre Abfälle liegen. Entlang der Gehwege finden sich allerlei Verpackungsmüll, Glasflaschen und seit Beginn der Pandemie auch Mund-Nasen-Schutze. „Das sieht wirklich nicht schön aus und verschandelt den Stadtteil enorm“, sagt Michaelis.

Container des Horts im Taklerring Quelle: Ove Arscholl

Um wieder mehr Sauberkeit und Ordnung in den Ortsteil im Nordwesten der Hansestadt zu bekommen, erhofft sich der Ortsbeiratsvorsitzende Unterstützung seitens der Stadtverwaltung. „In der letzten Zeit ist hier schon einiges passiert, aber da ist noch Luft nach oben.“

Parkdruck wächst immer weiter

Ein weiteres Problem, das ganz oben auf der Liste des Gremiums steht, ist die unbefriedigende Parkplatzsituation im Viertel. Wie viele andere Ortsteile – allen voran Warnemünde, die Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Stadtmitte – hat sich auch in Groß Klein der Parkdruck innerhalb der vergangenen paar Jahre deutlich erhöht. Nicht nur weil der Stadtteil wächst, sondern weil sich immer mehr der Trend zum Zweitauto durchsetze. Die Folge: zugeparkte Kreuzungen, zerfahrene Grünflächen und blockierte Einfahrten. „Man merkt ganz deutlich, dass es immer enger wird auf den Straßen.“

Kulturelle Angebote schaffen

In Hinblick auf den Zuwachs im Viertel mahnt der Ortsbeiratsvorsitzende zudem an, dass nicht vergessen werden dürfe, auch hinsichtlich der Krippen- und Kitaplätze nachzubessern. „Es ist so schon schwierig für Eltern, einen Platz für ihre Kinder zu bekommen. Ich befürchte, dass sich die Situation in nächster Zeit noch einmal zuspitzen könnte“, so Michaelis.

Wünschenswert wären zudem weitere kulturelle Angebote im Stadtteil. Welche das sein könnten, vermag Michaelis nicht zu sagen. „Das kommt natürlich ganz darauf an, worüber sich die Anwohner freuen würden. Im besten Fall dürften sie mitbestimmen, was in ihrem Stadtteil etabliert werden soll.“

Platz für Hortkinder schaffen

Große Sorgen plagten in den letzten Jahren vor allem die Eltern im Stadtteil. Aufgrund mangelnder Kapazitäten musste nämlich der Hort „Groß Klein“ aus seinen ursprünglichen Räumen ausquartiert werden. Nach langem Hin und Her wurde schließlich in unmittelbarer Nachbarschaft der Grundschule eine Container-Anlage aufgebaut, in der die Kinder betreut werden können. „Es ist schön, dass das geklappt hat. Aber eine Dauerlösung darf das auch nicht sein“, betont Michaelis und hofft, dass zügig Platz für den Hort geschaffen werden kann.

Von Susanne Gidzinski