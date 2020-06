Diese Rettungsschwimmerin macht Warnemündes Strand sicherer

Rostock

Durch ihr Fernglas hat Lea Mehnert alles fest im Blick. Schon am frühen Morgen steht die Rettungsschwimmerin gemeinsam mit ihrer Kollegin Hannah Mestenhauser (23) auf dem Hauptturm in Warnemünde und hält Wache. Wenn es sein muss, kann sie von hier aus innerhalb weniger Minuten zum Einsatz ausrücken. Ihr Equipment liegt stets bereit. „Im Notfall muss alles ganz schnell gehen. Je früher wir eine Gefahrensituation erkennen, desto besser.“

Von der Wasserratte zum Wasserretter

Seit ihrem 16. Lebensjahr ist die Rostockerin im aktiven Dienst der DRK-Wasserwacht. Erste Erfahrungen hat sie allerdings deutlich früher sammeln können. Im Alter von sieben Jahren ist Mehnert auf den Rettungsdienst aufmerksam geworden. Damals fuhr sie noch regelmäßig mit ihren Eltern in den Harz, wo sie ihre Freizeit am liebsten im Freibad verbrachte. „Schwimmen hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Im Wasser fühle ich mich wohl“, verrät sie.

Nachdem sie aufgrund einer Verletzung am Knie ihren Lieblingssport Volleyball aufgeben musste, hat sich die damals Elfjährige dazu entschieden, sich der Rostocker Wasserwachtjugend anzuschließen. Während des Trainings lernte sie sowohl den Umgang mit Rettungsgeräten, das Transportieren und Abschleppen von Personen im Wasser als auch das Flossenschwimmen und Tauchen. Im Theorieunterricht stand vor allem Erste Hilfe auf dem Stundenplan. „Ohne die geht nichts“, betont die 18-Jährige.

Lea Mehnert (18, l.) und Hannah Mestenhauser (23) sind Rettungsschwimmerinnen der DRK-Wasserwacht am Strand von Rostock-Warnemünde. Quelle: OVE ARSCHOLL

Splitter, Wunden, Lebensgefahr

Obwohl Mehnert sämtliche Griffe und jede einzelne Regel beherrscht, ist es ihr wichtig, sich stets fit zu halten – körperlich, wie mental. „Als Rettungsschwimmer trägt man schließlich eine große Verantwortung“, sagt sie. Besonders an sonnigen Tagen, wenn Zehntausende Urlauber die Strände erobern, hat die Wasserwacht alle Hände voll zu tun. Ob das Ziehen von Splittern, die Versorgung von Schnittwunden oder die Rettung aus lebensbedrohlichen Situationen: Ihre Aufgaben sind umfangreich.

An einen Einsatz aus dem vergangenen Jahr denkt die Reutershägerin noch immer oft zurück: „Es war das erste Mal, dass ich ins Wasser musste“, erinnert sie sich. An jenem stürmischen Tag seien die Wellen so hoch gewesen, dass die Rettungsschwimmer die rote Flagge hissten – ein Signal dafür, dass die Gegebenheiten nicht fürs Baden geeignet sind. Dennoch verblieben ein paar Kinder im Wasser. „Eine Frau hat das bemerkt und wollte sie rausholen. Währenddessen erlitt sie aber einen Krampf, so dass sie es nicht geschafft hat, aus eigener Kraft wieder zurückzuschwimmen“, berichtet Mehnert.

Trotz der starken Strömung an der Mole eilte die damals 17-Jährige zur Hilfe und brachte die Frau sicher zurück ans Land. „Kurz vorher war ich ganz schön aufgeregt“, gesteht sie. „Als ich dann aber in die Wellen rannte, habe ich mich voll und ganz auf den Einsatz konzentriert.“

Ausgezeichnete Retter

Dass sie auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann, hat die Rostockerin bereits öfter bewiesen. Gemeinsam mit ihren Kollegen nimmt sie regelmäßig an Wettkämpfen teil und hat schon so manchen Titel nach Hause geholt. Erst 2019 sind die Rostocker Retter Deutscher Meister geworden. „Unsere gemischte Mannschaft konnte sich gegen die Besten des Landes durchsetzen“, erzählt die junge Frau stolz.

Ob dieses Jahr noch eine Meisterschaft stattfinden wird, sei aufgrund der Corona-Pandemie unklar. Für Mehnert kein Grund, mit dem Training aufzuhören. „Der nächste Wettkampf kommt gewiss und wenn es erst nächstes Jahr sein wird.“

Zeit für die Wasserwacht muss sein

Bis dahin stehen für sie aber noch einige Änderungen an. Denn: Nach der Sommersaison möchte die Abiturientin zunächst einen Bundesfreiwilligendienst an der Uniklinik absolvieren, bevor sie sich um einen Studienplatz im Bereich Physiotherapie bewirbt. Ihren Job bei der Wasserwacht gibt sie dennoch nicht auf. „Das will ich nebenbei unbedingt weitermachen. Es bereitet mir große Freude, Menschen zu helfen. Das Gemeinschaftsgefühl hier möchte ich nicht missen müssen.“

Sicher baden! Bei Sturm und Gewitter immer das Wasser verlassen. Buhnen sind gefährlich. Dort können Untiefen und scharfe Muscheln sein. Starke Wellen und ablandiger Wind können das Schwimmen oder Paddeln zum Ufer erschweren. In der Ostsee gibt es Feuerquallen. Verletzungen sind schmerzhaft, aber in der Regel nicht bedrohlich. Nicht in unbekannte oder trübe Gewässer springen. Alle Badegäste sind zu respektieren. Warnhinweise, Begrenzungen und Bojen im Wasser dienen der Sicherheit. Aufblasbare Schwimmkörper (Luftmatratzen) sind keine geeigneten Schwimmhilfen für Nichtschwimmer. Nicht mit vollem Magen baden gehen und eigene Kräfte richtig einschätzen. Offenes Feuer ist am Strand verboten. Rettungsschwimmer sorgen für Sicherheit. Ihre Anweisungen sind immer zu befolgen.

Von Susanne Gidzinski