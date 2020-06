Rostock

Das besondere Corona-Schuljahr ist gerade zu Ende gegangen, die Zeugnisse sind verteilt und Kinder, Jugendliche sowie Lehrer in die Ferien gestartet. Dennoch sind Rostocks Schulen und Sporthallen nun nicht verwaist. Die Sommerferien werden traditionell für Bauarbeiten genutzt. Ohne Rücksicht auf Unterrichtszeiten oder Pausen können die Handwerker sechs Wochen lang die geplanten Neubau- beziehungsweise Sanierungsvorhaben durchziehen.

Und davon gibt es auch in diesem Jahr wieder einige. Alle notwendigen Maßnahmen werden in der Hansestadt vom Kommunalen Eigenbetrieb für Objektentwicklung und -bewirtschaftung (KOE) koordiniert und beauftragt. „Kleine Reparatur- und Verschönerungsmaßnahmen werden dabei durch unsere Handwerker selbst erledigt“, sagt Josefine Rosse, Sprecherin des KOE.

Millioneninvestitionen in Schulgebäude und Sporthallen

Im vergangenen Jahr hat der kommunale Immobiliendienstleister knapp 20 Millionen Euro in die Sanierung, Modernisierung und den Neubau von Schulen und Sportstätten investiert. Hinzu kommen 2,7 Millionen Euro Instandhaltungsaufwendungen für diesen Bereich. Auch für dieses und nächstes Jahr seien Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe geplant. „Für die Instandhaltung der Immobilien aus dem Bereich Schule und Sport sind in diesem Jahr 3,2 Millionen Euro verplant“, erklärt Josefine Rosse.

Anpassung an moderne Ansprüche

Zu den größten aktuellen Investitionsmaßnahmen zählt die Sanierung der Sporthalle im Kurt-Schumacher-Ring. Für rund zwei Millionen Euro wird das Gebäude aus den 1980er Jahren umfassend modernisiert. „Dies impliziert unter anderem den Austausch der gesamten Haustechnik, die Erneuerung der sanitären Anlagen und des Sozialtraktes sowie die barrierefreie Erschließung des Gebäudes“, erläutert die KOE-Sprecherin.

Auch hier wird noch investiert: Die Sommerferien werden nicht nur für große Bauarbeiten genutzt. Der KOE investiert auch in kleinere, aber wichtige Instandsetzungsmaßnahmen: 1. Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule, Mendelejewstraße: Erneuerung der Prallschutzwand; 2. Heinrich-Hoffmann-Schule, Gehlsheimer Straße: Umbau des Hausmeisterbüros; 3. Warnowschule, Helsinkier Straße: Raumanpassungen; 4. Kinderkunstakademie „Am Wasserturm", Blücherstraße: Bodenbelagsarbeiten; 5. Sporthalle in der Schleswiger Straße: Sanierung der Lichtkuppel; 6. Grundschule am Margaretenplatz, Grundschule an den Weiden, Schulzentrum Paul Friedrich Scheel: Sanierung von Fettabscheidern

Das Bauvorhaben ist Bestandteil des Sportstätten-Sanierungsprogramms Nord-Ost, mit dem in den vergangenen drei Jahren im Rostocker Stadtteil Dierkow bereits vier Sporthallen umfassend saniert worden sind. Für alle realisierten Maßnahmen wurden bisher rund neun Millionen Euro aufgewendet – zuletzt 1,6 Millionen für die Sanierung der Sporthalle in der Heinrich-Tessenow-Straße, die Anfang des Jahres wieder in Betrieb gehen konnte. „Die Bauvorhaben wurden und werden dabei maßgeblich durch Mittel von Bund und Land, konkret aus der Städtebauförderung und dem Kommunalinvestitionsförderprogramm, unterstützt“, so Josefine Rosse. Grundlage der Förderung bilde die Nutzung der Hallen durch den Schulsport.

Neue Außensportanlage für Lütten Kleiner Schulen

KOE-Sprecherin Josefine Rosse Quelle: privat

Neben den Fassadenarbeiten läuft im Kurt-Schumacher-Ring auch der Innenausbau – unter anderem mit dem Einbau der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen. „Mit Abschluss dieser Baumaßnahme im Jahr 2021 sind alle Sporthallen in Dierkow umfassend modernisiert“, bilanziert die KOE-Sprecherin.

Auch im Stadtteil Lütten Klein wird investiert: „In der Kopenhagener Straße können wir mit dem Aufbau der geplanten Schulsport-Freianlage beginnen“, sagt Josefine Rosse. Der Auftrag sei bereits an ein Rostocker Unternehmen vergeben worden, so dass nun die ausführenden Arbeiten beginnen können.

Die Schulsportanlage entsteht südöstlich der beiden vorhandenen Sporthallen in der Kopenhagener Straße 5a und 5b und beinhaltet neben einer Sprintstrecke und Weitsprunggruben, eine 200-Meter-Rundlaufstrecke mit drei Bahnen, zwei Kugelstoßanlagen sowie ein Multifunktionsfeld für Fußball-, Volleyball- und Basketballspiele. „Bisher steht für die ansässigen Schulen keine angemessene Außensportanlage zur Verfügung“, so Rosse. Das solle sich nun ändern. Von den rund 1,1 Millionen Euro betragenden Gesamtkosten würden 965 000 Euro gefördert.

Endspurt im Ostseebad Warnemünde

In Warnemünde befindet sich der KOE beim Thema Schulbau auf der Zielgeraden: Im historischen Bestandsgebäude der Heinrich-Heine-Grundschule setzt der Maler gerade die letzten Pinselstriche, so dass der Bau in den Sommerferien möbliert werden kann. „Im Anbau bekommen die Treppen derzeit Belege, der Maler beginnt mit den Spachtelarbeiten und der Fußbodenleger ist mit der Fertigstellung der Böden beschäftigt“, zählt die Sprecherin auf. Die Techniker nehmen die Anlagen in Betrieb, der Hof wird gepflastert und auch die Arbeiten an den Außenanlagen werden in den Ferien noch beendet, „so dass einer erfolgreichen Einschulung nichts im Wege steht“. Für die Grundschule des Ostseebades wurden 8,3 Millionen Euro investiert, davon sechs Millionen Fördermittel.

Fußböden sorgen für Mehrkosten

Was den Bereich der Instandhaltung betrifft, ist die Kooperative Gesamtschule Südstadt in der Mendelejewstraße die größte Baustelle der Sommerferien. „Das Vorhaben beinhaltet die malermäßige Instandsetzung des Gebäudes, den vollständigen Austausch der Fußbodenbeläge sowie den Einbau von Akustikdecken“, sagt Josefine Rosse. Die Umsetzung wurde in drei Bauabschnitten geplant, um außerhalb der Ferien den Schulbetrieb vollständig aufrechterhalten zu können.

Bis Juli soll der aktuell laufende erste Abschnitt fertig sein. Dabei gab es auch eine böse Überraschung: Probleme mit dem Fußboden hätten zu Mehrkosten von rund 400 000 Euro geführt. Insgesamt sind 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

„Die Sommerferien werden intensiv genutzt, um auch mit dem zweiten Bauabschnitt voranzukommen“, so die KOE-Sprecherin. Nur durch die Abwesenheit der Schüler erhalte man die nötige Baufreiheit. Insgesamt würde aber noch bis Anfang 2021 an dem Standort mit den verschiedensten Gewerken gearbeitet.

Von Claudia Labude-Gericke