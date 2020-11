Diese Rostockerin hat die Corona-Warn-App mitentwickelt

Rostock

Die Corona-Warn-App ist nur eine von vielen auf dem Handy von Stephanie Kaiser – aber dafür eine der wichtigsten. Und die gebürtige Rostockerin hat sogar an der Entwicklung mitgewirkt. Auch noch während des Mutterschutzes in der Schwangerschaft mit ihrer zweiten Tochter. „Das war eine verrückte Zeit. Jeden Tag neue Erkenntnisse über das Virus, die Technologie, und den Datenschutz“, berichtet Kaiser, die sich im Bereich digitales Gesundheitswesen schon lange einen Namen gemacht hat und als Expertin die Bundesregierung in Fragen der Digitalisierung berät.

Mehr als sowieso schon müsse man in so einer Krise schnell und flexibel denken, sagt die 38-jährige IT-Managerin, die als Geschäftsführerin und Gründerin seit 2017 die Heartbeat Labs GmbH leitet. „Und da habe ich wie nie zuvor auch gelernt, wie schwer es ist, unter solchen Bedingungen ‚gute‘ Entscheidungen zu treffen“, bilanziert Kaiser. Ihr Ziel sei es gewesen, so schnell wie mögliche eine funktionierende Lösung an den Markt zu bringen, die von den Bürgern akzeptiert, also heruntergeladen wird. „Als sich die Bundesregierung schließlich für den dezentralen Ansatz entschieden und Telekom/ SAP beauftragt hat, habe ich meine zweite Tochter bekommen und hatte damit andere Aufgaben“, blickt sie augenzwinkernd auf ihre Zeit der Mitarbeit zurück.

Kosten für die App sehr hoch

Die Kritik an der App könne sie zum Teil sogar nachvollziehen. „Die Kosten empfinde ich als sehr hoch“, erklärt Stephanie Kaiser. „Allerdings bin ich natürlich kein Fachexperte für alle Bereiche der Entwicklung und Markteinführung und kann es daher nur begrenzt einschätzen“, schränkt sie ein.

Zur Person Stephanie Kaiser wurde 1982 in Rostock geboren und legte auch das Abitur in der Hansestadt ab. Nach einem Auslandsjahr in Paris studierte sie Romanistik und Bibliotheks- & Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, bevor sie in die Start-up-Szene der Hauptstadt einstieg. Dort baute Kaiser zuerst eine Lernplattform für Kinder und ein Spielesoftwareunternehmen auf. Anschließend fokussierte sich die verheiratete Mutter zweier Töchter auf den Bereich Gesundheit, in dem sie mit der Zyklus-Tracker App „Clue“ und der Online-Plattform für Hebammenberatung „Kinderheldin“ an zwei erfolgreichen Digital-Health-Projekten maßgeblich beteiligt war. Mit ihrem eigenen Unternehmen „Heartbeat Lab“ fördert sie nun junge Innovatorinnen und Innovatoren in der Health-Start-up-Szene und berät zudem als Teil des Digitalrates ehrenamtlich die deutsche Bundesregierung.

Was den Nutzen der Anwendung betrifft, müsse man ihrer Ansicht nach aber stärker differenzieren: „Die App ist insofern erfolgreich, als dass sie mit mehr als 21 Millionen Downloads sehr oft runtergeladen wurde“, so Kaiser. Zudem sei die App nach einer notwendigen Diskussion in der Öffentlichkeit weitgehend akzeptiert. „Und die Regierung hat auch gezeigt, dass sie in der Lage ist, zuvor Beschlossenes aufgrund von Neuerkenntnissen zu hinterfragen und umzuschwenken.“ Generell finde sie den Diskurs unheimlich bereichernd, der durch Corona und die Warn-App seit März geführt wird. „Das wird uns in Zukunft helfen, wenn es um die Nutzung von Daten und das Gemeinwohl geht“, so die Unternehmerin.

Datenschutz schränkt den Nutzen ein

Leider seien aufgrund des hohen Datenschutzes in der Warn-App aber einige wichtige Datenpunkte nicht verfügbar. „Da müssen wir uns entscheiden, was wir wollen: hohen Datenschutz oder viel Information, die epidemiologisch sicher hilfreich wäre“, nennt Kaiser die Zwickmühle bei der Entwicklung.

Dennoch sei jeder einzelne Mensch, der gewarnt werde und sich deshalb isoliert, in diesen Tagen wichtig. „Ich habe mich beispielsweise selbst letzte Woche isoliert, weil ich eine rote Warnung hatte“, erzählt die IT-Expertin.

Lehrreicher Austausch mit der Kanzlerin

Seit zwei Jahren ist Stephanie Kaiser im Ehrenamt mittlerweile Teil des neunköpfigen Digitalrates der Regierung. Der Kontakt zu den Entscheidern aus der Bundespolitik sei sehr gut und für beide Seiten lehrreich. „Frau Dr. Merkel will verstehen und fragt so lange, bis sie alle Details durchleuchtet hat“, beschreibt die Rostockerin ihre Erfahrungen. Der Digitalrat wolle bewusst keine Papier-Konzepte schreiben, sondern bei der Umsetzung seiner Empfehlungen direkt unterstützen. Das sei sehr spannend, weil mehrere sehr unterschiedliche Welten aufeinanderprallen.

Fragen an die Expertin Als Expertin für Digitalisierung steht Stephanie Kaiser am 3. November Rede und Antwort. Zwischen 18 und 19 Uhr ist sie Gast der digitalen Frage-und-Antwort-Serie „Neugier“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In dem Live-Talk geht es unter anderem darum, welche Leistungen Ärzte in Zukunft digital erbringen können und wo dabei die Grenzen liegen. Zudem geht es um die Frage, wie die Corona-Pandemie die Digitalisierung der Gesundheitsbranche beeinflusst. Interessierte können sich unter www.innovationsland-deutschland.de für die Frage-Antwort-Runde per Livestream anmelden.

„Politische Beratung kann aber auch nur dann wirksam sein, wenn sich der Berater zu einem gewissen Grad auf die Begebenheiten vor Ort einlassen kann. Man kann ein Land nicht führen wie ein Unternehmen“, so Kaiser. Das sei ein Lernprozess, bei dem es Schritt für Schritt vorwärtsgeht. „Könnte es schneller gehen? Na klar, aber das wird ein ambitionierter Unternehmer immer sagen“, erklärt die IT-Spezialistin.

Pandemie ist Vorspultaste für Digitalisierung

Generell betrachtet Stephanie Kaiser die derzeitige Corona-Pandemie als „Vorspultaste“ für Digitalisierung. „Plötzlich war notgedrungen ein gemeinsames Ziel da: die Pandemie bekämpfen sowie sich und andere zu schützen“, sagt sie. Die Unsicherheit hätte zu einem innovationsfreundlicheren Klima geführt. Nicht nur dass der Gesetzgeber einige Regelungen zügig angepasst hat, wie beispielsweise den Anteil telemedizinisch erbringbarer Leistungen zu erhöhen. „Auch die Nutzer sind jetzt viel offener, zum Beispiel Videosprechstunden gegenüber“, so Kaiser.

Das Land hätte gelernt, in vielen Bereichen digitale Wege einzuschlagen. „Und ich hoffe, dass wir weiterlernen und weitermachen“.

Von Claudia Labude-Gericke