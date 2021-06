Rostock

Ihre Instrumente haben Meret Louisa Vogel und Chioma Susanna Eyermann immer dabei. Die Querflöte spielt wohl die größte Rolle im Leben der beiden jungen Rostockerinnen. Jeden Tag üben sie mehrere Stunden. Und das hat sich nun ausgezahlt: In ihrer Alterskategorie haben sie jeweils einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen.

Nicht ganz so praktisch, handlich ist hingegen das Instrument von Emilia Fritzsche. Das Euphonium gehört zur Gruppe der sogenannten Bügelhörner. Mit ihm konnte die 14-Jährige ebenfalls die Jury des wichtigen bundesweiten Wettbewerbs überzeugen und gewann in ihrer Kategorie einen ersten Preis.

14 Schüler des Konservatoriums bei „Jugend musiziert“

Insgesamt hatten sich 14 Schülerinnen und Schüler des Rostocker Konservatoriums für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert, der kürzlich in Bremen stattfand. Meret Louisa Vogel (16), Chioma Susanna Eyermann (20) und Emilia Fritzsche (14) erhielten einen ersten Bundespreis. Die Höchstpunktzahl von 25 Punkten erspielte sich Meret Louisa Vogel in der Wertungskategorie Querflöte-Solo. In der gleichen Wertungskategorie erreichte Chioma Susanna Eyermann einen ersten Preis mit 24 Punkten. Beide Schülerinnen sind in der Klasse der Musikpädagogin Sabine Franz. Das gleiche starke Ergebnis erhielt Emilia Fritzsche in der Wertungskategorie Euphonium-Solo. Sie besucht die Klasse von Musikpädagoge Mathias Nitschke.

Jugend musiziert per Video Der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ wurde in Bremen und Bremerhaven ausgetragen. Die jungen Musikerinnen und Musiker mussten allerdings Corona-bedingt ihre Stücke per Video senden. 140 Jurorinnen und Juroren aus dem gesamten Bundesgebiet bewerteten so 1730 Videos, die von 2250 qualifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Solo- und Duo-Kategorien eingereicht worden waren. Insgesamt wurden 437 erste Preise, 652 zweite Preise und 599 dritte Preise vergeben. Darüber hinaus erhalten ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sonderpreise im Gesamtwert von 180 000 Euro.

Mehr als 2200 Musikschülerinnen und Musikschüler aus ganz Deutschland musizierten beim Wettbewerb. Aus Mecklenburg-Vorpommern wurden 72 Schülerinnen und Schüler zum Bundeswettbewerb weitergeleitet. Neben den drei ersten Preisen haben sich weitere Schüler des Konservatoriums drei zweite Preise und fünf dritte Preise erspielt.

Spielen vor der Kamera statt vor Publikum

„Jugend musiziert“ wurde coronabedingt in diesem Jahr online ausgetragen. Die Wettbewerbsbeiträge mussten zuvor auf Videos aufgenommen und bis Ende April eingesandt werden. Über das Pfingstwochenende haben Fachjurorinnen und -juroren die Videos in Bremen bewertet.

Für die jungen Musikerinnen eine ungewohnte Situation. „Es ist etwas vollkommen anderes, vor der Kamera zu spielen“, sagt Chioma Susanna Eyermann. Kleine Unsauberkeiten beim Spiel verzeihe ein echtes Publikum eher als eine Kameraaufnahme. Meret Louisa Vogel findet: „Durch ein Publikum wird man viel mehr angespornt.“

Viele Preise für Rostocker Musikerinnen

Dass alle drei dennoch in dieser speziellen Situation überzeugen konnten, freut vor allem auch ihre Lehrer. Musikpädagogin Sabine Franz betont: „Die Mädchen hatten vor der Aufnahme noch einen ganzen Schultag zu bewältigen, mussten sich dann hoch konzentrieren für ihr Spiel.“ Daher freue sie sich besonders, dass sie so erfolgreich waren. Unterstützt wurden sie bei ihren Auftritten vor der Kamera von Jens Hoffmann am Klavier.

Die beiden Flötistinnen sind zudem Jungstudierende in der Klasse von Sabine Franz an der Hochschule für Musik und Theater. Für Chioma Susanna Eyermann geht es demnächst zum Studium. Sie hat sich schon an mehreren Hochschulen beworben und will im Musikstudium ihrem Instrument treu bleiben.

Meret Louisa Vogel nahm zudem kürzlich erfolgreich am „Wettbewerb für junge Flötistinnen und Flötisten“ der Deutschen Gesellschaft für Flöten teil. Dort gewann sie in ihrer Altersgruppe den zweiten Platz. Sie spielt bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr und besucht seit dem auch das Konservatorium der Hansestadt Rostock.

