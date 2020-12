Neubukow/Freiburg/Schwerin

„Warnung vor dem Wolf“, soll es im Internet schon vor ein paar Monaten unter einem Tierfoto aus der Nähe von Neubukow geheißen haben. „Mit diesen Kuschelohren ist das kein Wolf“, urteilte damals umgehend das Mitglied des Bundes für Natur und Umwelt, Weidgenosse Olaf Brepohl aus Kühlungsborn, als er dieses Abbild eines Goldschakals zu sehen bekam.

Vom Landesjagdverband in Parchim sei dann auch die Bestätigung gekommen, dass es sich um einen Goldschakal handelte: „Der ist von Südeuropa hergekommen“, sagte Olaf Brepohl. Bereits vor Jahren berichtete die OZ über Goldschakal-Sichtungen im Raum Greifswald.

Anzeige

In der Septemberausgabe der Zeitschrift „Naturschutz und Landschaftsplanung“ werden unter anderem der Abschuss eines Schakals 2014 bei Anklam, der tödliche Verkehrsunfall eines Rüden auf der A 24 im Landkreis Parchim-Ludwigslust sowie Sichtungen in Greifswald 2016 und bei Ribnitz-Damgarten 2018 aufgelistet.

Kreisjägermeister Joachim Mett: „Die Nilgans ist ein ganz aggressives Tier. Dort, wo sie brütet, duldet sie nur ungern andere Vögel.“ Quelle: Privat

Und auch in der Nähe Neubukows ist jetzt wieder ein Goldschakal aufgetaucht – rund 200 Meter entfernt vom Kreisjägermeister persönlich.

Immer mehr Schakale

Vor rund drei Monaten spazierte der Neubukower Joachim Mett mit seiner Frau entlang der Wiesen nahe Jörnstorf und entdeckte plötzlich zwischen all dem Grün ein Tier: „Was läuft denn da rauf? Da ist doch kein Fuchs!“ Das war ein Goldschakal, wie Joachim Mett jetzt betont und er ergänzt: „Das ist jedoch nach wie vor eine seltene Begegnung.“

Derzeit knapp 300 wilde Nandus in MV „Für Landwirte ein Horrorszenario“, hieß es noch vor gut anderthalb Jahren in einem Bericht des Deutschlandfunks über rund 560 Nandus, die nach Daten einer Zählung des Schweriner Landwirtschaftsministeriums im Herbst 2018 Mecklenburgs Felder unsicher gemacht haben sollen. Im Jahr 2008, als das Monitoring begann, seien lediglich 35 Tiere in Westmecklenburg gezählt worden, hieß es damals auch. Mehreren Nandus, die ursprünglich aus Südamerika stammen, war es im Zeitraum zwischen 1999 und 2001 gelungen, aus Gehegen in Schleswig-Holstein nördlich des Ratzeburger Sees auszubrechen. Ihnen schmeckten die Mecklenburger Zuckerrüben und viele Rapssprossen besonders gut. Mit einer täglichen Ration von etwa anderthalb Kilo Grünfutter und ohne die sonst in Übersee – in freier Wildbahn – lauernden Pumas und Jaguars entwickelte sich die Population des bis zu 1,40 Meter großen und bis zu 35 Kilogramm schweren Vogels prächtig. Seit diesem Jahr unterliegen Nandus in MV dem Jagdrecht. Demnach besitzen Küken und Jährlinge eine ganzjährige Jagdzeit. Ab dem Alter von zwei Jahren gilt für Hähne und Hennen eine Jagdzeit vom 1. November bis 31. März. Doch nach einer Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz gilt der Nandu derzeit nicht als invasiv, da bislang nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Art negative Auswirkungen auf heimische Arten habe, wie das Landwirtschaftsministerium kürzlich mitteilte. Es hatte im Rahmen der aktuellen Herbstzählung 2020 insgesamt 291 Nandus registriert. Der Nandu gehört zu den Neozoen (übersetzt: „neue Lebewesen“). In Deutschland geht man von mehr als 1000 Neozoenarten aus.

„Aber es werden immer mehr“, sagt dazu Felix Böcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Der Wildbiologe ist dort für das Monitoring von Wolf, Luchs und Schakal zuständig und erklärt: „Wir kooperieren natürlich mit allen Bundesländern sehr eng und weil der Goldschakal so ein neues Thema ist, für das es noch keine geregelten Strukturen gibt, läuft es bei mir im Moment zusammen. Damit die Daten an einer Stelle liegen.“

20 bis 40 Begegnungen in Deutschland

Seiner Übersicht nach – er sei dafür auch mit österreichischen und schweizerischen Kollegen im Kontakt – würden jährlich 20 bis 40 Begegnungen mit Goldschakalen allein in Deutschland gemeldet: „Auch in Mecklenburg-Vorpommern war das schon häufiger der Fall. Es gibt nur wenige Bundesländer, die noch nie einen solchen Nachweis hatten. Dagegen sind Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen Ecken, wo wir Territorialität vermuten, dort haben sich die Tiere niedergelassen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Tierhalter würden sich schon Sorgen machen, ob mit dem Goldschakal ein zusätzliches Problem auf sie zukomme. „Ob das berechtigt ist, ist eine andere Frage“, meint Felix Böcker und erklärt, dass es bei allen hundeartigen Raubtieren wie Fuchs, Wolf und Goldschakal Fälle gebe, wo Nutztiere gerissen würden – wenn es sich beim Wolf auch um eine ganz andere Dimension handele: „Beim Fuchs und beim Goldschakal sind es eher Kleintiere, bei einigen Exemplaren bis hin zur Größe eines Schafes oder Rehs – aber in ganz anderem Ausmaß als beim Wolf.“

Um über diese Tierart, deren ursprüngliches Siedlungsgebiet der Balkan ist, umfassender zu informieren, sei man auch im Kontakt mit der Forst, den Jägern und Naturschützern.

Waschbär , Marderhund und Mink sind eingewandert

Experten zählen den Goldschakal zu den sogenannten Neozoen, den eingewanderten oder eingeschleppten Tierarten – in Anlehnung an die Bezeichnung Neophyten für eingeschleppte Pflanzen. Kreisjägermeister Joachim Mett führt als Neozoen-Beispiele in Mecklenburg insbesondere den Mink, den Waschbär, den Marderhund, die aus Nordafrika eingewanderte Nilgans und die Nutria (Biberratte) an: „Die Nilgans ist ein ganz aggressives Tier. Dort, wo sie brütet, duldet sie nur ungern andere Vögel.“ Ebenso wie die drei zuvor genannten Raubwildarten dürfen Nilgänse deshalb gejagt werden.

Der Waschbär ist seit fünf Jahren im Bereich der Gemeinde Biendorf bei Neubukow unterwegs. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Vor dem Waschbär, der hervorragend klettern könne und Feuchtbiotope bevorzuge – wie auch der Mink (Amerikanischer Nerz) – sei kein Vogelnest, alles was er kriegen könne, sicher. „Seit fünf Jahren wurden zum Beispiel im Bereich Biendorf regelmäßig Waschbären erlegt – der ist da.“

Heimische Arten werden verdrängt

Die Sprecherin des Naturschutzbundes in MV, Manuela Heberer, ist es in dieser Sache wichtig zu betonen, dass es sowohl bei Tiere als auch bei Pflanzen kein pauschales Pro und Kontra geben kann: „Nicht jedes Neozoen beeinflusst die heimische Fauna nachteilig, ist invasiv. Andere verdrängen tatsächlich heimische Arten, was dann problematisch wird.“

Die Biologin verweist auf das Managementhandbuch für invasive Arten des Bundesamtes für Naturschutz, das für Deutschland 168 ursprünglich gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten auflistet, die nachweislich negative Auswirkungen haben oder haben könnten.

Lesen Sie auch

Als Beispiel für eine problematische Einschleppung nennt sie die zunehmende Ausbreitung von Rotwangen-Schmuckschildkröten, die als Kleintiere privat für fünf Euro in den Zooläden gekauft würden „und dann huch, werden sie groß. Dann werden sie ausgesetzt.“

Diese Tiere, beheimatet in Nordamerika, würden dann die heimischen Sumpfschildkrötenarten verdrängen. Im Pflanzenbereich warnt sie vor Ambrosia (Aufrechte Ambrosie). Sie kam ursprünglich aus Amerika und sei „sehr allergieauslösend und gesundheitlich nicht so günstig. Deshalb soll man auch bei Vogelfutter auf ,ambrosiafrei’ achten.“

Von Thomas Hoppe