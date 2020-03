Diesen Hort soll es in Rostock gleich zweimal geben

Rostock

Im Stadtteil Schmarl steigen die Schülerzahlen. Deshalb ist für den Schulkomplex am Stephan-Jantzen-Ring eine Erweiterung geplant. „In einem ersten Schritt wurde hierzu der Jugendclub Schiene im vergangenen Jahr saniert, der als Erweiterung der örtlichen Grundschule genutzt wird“, sagt Josefine Rosse, Sprecherin des Kommunalen Eigenbetriebes für Objektentwicklung (KOE). Im Auftrag der Verwaltung soll der KOE für die bauliche Umsetzung der Pläne sorgen.

Verschiedene Standorte in der Diskussion

Zuerst sei angedacht gewesen, einen Hortneubau am Schmarler Landgang zu realisieren und dort auch Schulnutzung zu ermöglichen. Doch diese Pläne sind mittlerweile vom Tisch.

Wie jetzt festgelegt wurde, soll der neue Hort in unmittelbarer Nähe zur Sporthalle errichtet werden. „Der bestehende Schulcampus wird in die Planungen einbezogen, sodass fußläufige Verbindungen zwischen dem Bestand und dem Neubau möglich sind“, sagt Josefine Rosse. Angedacht sei ein L-förmiger Grundriss, der ermöglicht, dass sich das Gebäude zum Schulcampus hin öffnet.

Platz für Rund 200 Kinder geschaffen

In dem Neubau sollen perspektivisch rund 200 Kinder betreut werden können. Zusätzlich entsteht ein 200 Quadratmeter großer Essensraum, der flexibel auch als Aula nutzbar sein soll. An den Raum wird eine Ausgabeküche angeschlossen. Ein zusätzliches und angrenzendes Stuhllager ermöglicht flexibles Möblieren bei Veranstaltungen.

„Das Gebäude teilt sich damit in zwei autark funktionierende Bereiche auf: den erwähnten eingeschossigen Speise- und Veranstaltungsbereich sowie die Räume für die Hort- und Schulnutzung“, erklärt die Sprecherin.

Pläne aus Lütten Klein werden übernommen

Auch wenn der Bau für Schmarl ganz neu sein wird – die Pläne dazu gibt es bereits. Denn der KOE nutzt ein bestehendes Gebäude aus Lütten Klein als Vorlage: „Analog zu dem in 2018 realisierten Schul- und Hortneubau in der Turkuer Straße werden sich die Räume um eine zentrale Halle mit einer großen Sitztreppe anordnen, die reichlich Platz zum Spielen und Verweilen bietet“, so Josefine Rosse. Insgesamt seien acht Hort- und Schulräume geplant.

Auch die Möglichkeit, Photovoltaik oder Dachbegrünung zu installieren, würde in den weiterführenden Planungen geprüft.

Rund vier Millionen Euro werden benötigt

Wie teuer der neue Schmarler Hort wird, steht bisher noch nicht fest. Unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus Lütten Klein werden laut KOE voraussichtlich rund 4 Millionen Euro benötigt. In diesem Jahr finden noch weitere Planungen und Beteiligungsrunden zum Projekt statt. So war der Hortneubau am Freitag auch Thema im Gestaltungsbeirat der Hansestadt.

„Avisiert ist eine Realisierung in den Jahren 2021/2022“, erklärt die KOE-Sprecherin. Die Bauzeit betrage etwa anderthalb Jahre.

Neue Feier-Möglichkeit für alle Schmarler

Schmarls Ortsbeiratsvorsitzender Michael Berger ( CDU) freut sich über die Planungen. „Der neue Hort ist ein Gewinn für den Stadtteil, aber eben auch die Erfüllung einer Notwendigkeit“, sagt er. Schon seit Jahren hätte der Ortsbeirat immer wieder darauf hingewiesen, dass es für die Nachmittagsbetreuung der Kinder mehr Platz brauche. Nun sei man froh, dass diese Forderungen erhört wurden.

Auch die Möglichkeit, Teile des Neubaus für größere öffentliche Feiern nutzen zu können – so wie es in Lütten Klein passiert – sei für seinen Stadtteil wichtig, sagt Berger.

„Und ich bin besonders glücklich darüber, dass der Neubau nicht auf dem Gelände der alten Schülerspeisung am Landgang erfolgt. Denn dafür hätte ein Teil des Grüns weggemusst, das nun für alle Schmarler erhalten bleiben kann“, erklärt der Ortsbeiratsvorsitzende.

Er hätte sich auch erkundigt, was mit den Bäumen passiert, die auf dem Schulgelände stehen und für den Hort weichen müssten. „Diese sollen aber nicht verschwinden, sondern nur umgesetzt werden“, informiert Michael Berger.

Von Claudia Labude-Gericke