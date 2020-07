Dieser Mann hat den Schlüssel zu Roggentins Schätzen

Roggentin

In Roggentins Gemeindehaus steht ein Panzerschrank. Doch den Schlüssel dafür hat nur einer: Günter Klingner. Hier bewahrt der 77-Jährige historische Schätze aus Roggentin auf. „In dem Schrank sammle ich die Ursprünge der Gemeinde“, sagt der gebürtige Sachse.

Dazu gehören unter anderem die herzöglichen Erlasse von Mecklenburg aus dem 15./16. Jahrhundert, die Urkunde über die erste Erwähnung Roggentins und historische Unterlagen der Gemeindevertretung. Aber auch Erlebnisberichte der Einwohner nach 1945.

Junge Nachfolger für alte Sammlung gesucht

„Den Schlüssel gebe ich nicht aus der Hand, bis wir jemand Verantwortlichen finden, der das übernimmt“, sagt Klingner und lacht. Obwohl es ihn eigentlich traurig macht, dass sich keiner bereiterklärt, die Geschichtssammlung des Dorfes weiterzuführen. „Ich würde mir wünschen, dass Jugendliche Interesse zeigen“, sagt der dreifache Vater und 16-fache Opa. Am liebsten sei ihm eine Gruppe, die das weiterführt.

Denn eigentlich wollte er das historische Sammeln von Dokumenten schon vor fünf Jahren an den Nagel hängen. „Wir hatten so gute Ansätze und auch schon Interessenten, aber nach der Wahl hatte sich das dann erledigt“, bedauert der Senior, während er eine Kopie von einem alten Zeitungsausschnitt rauskramt: Er ist aus dem Jahre 1904. Eine Raupenplage um Rostock machte der Bahn zu schaffen. Der Zug konnte erst wieder Fahrt aufnehmen, nachdem Bahnmitarbeiter Schienen und Räder von den Raupen befreiten.

Ehefrau Monika (76) unterstützt tatkräftig

Viel Unterstützung bekommt Günter Klingner von seiner Frau Monika. Sie ist Diplom-Bibliothekarin, sucht Bilder raus und bearbeitet diese. Am Ende des Jahres gibt die 76-Jährige einen Jahresrückblick über die Ereignisse in Roggentin. Aber in diesem Jahr will sie den letzten Vortrag in der Volkssolidarität halten.

Auch Günter Klingner ist seit vielen Jahren bei der Volkssolidarität aktiv. Einst war er Vorsitzender der Ortsgruppe, aber das war nicht so sein Ding: „Ich wollte lieber aktiv mithelfen.“ Und so hat er seit dem Jahr 2001 die Finanzen im Blick und ist Schriftführer. Denn eines stand für den Senior fest: „Wenn ich hierherziehe, möchte ich mich auch gesellschaftlich engagieren.“

Naturschutzgebiet direkt vor der Haustür

1997 zog er nach Roggentin. Da ergab sich die Möglichkeit, hier mit seiner Tochter zusammen zu bauen. „Die Natur rund um Roggentin ist sehr schön. Wir haben ein riesiges Naturschutzgebiet direkt vor der Haustür“, schwärmt Klingner. Und so engagierte er sich zehn Jahre lang in der Gemeindevertretung. Mit 75 Jahren hat er dann aufgehört: „Man kann helfen, aber man muss sich nicht an etwas ranhängen.“

Und neben der Gemeindevertretung war er auch im Amtsausschuss aktiv. „Hier hatte ich mehrere Funktionen“, sagt Klingner. So war er zehn Jahre lang im Rechnungsprüfungsausschuss tätig. „Das passte gut zu meiner Qualifikation Datenverarbeitung und Rechnungsführung“, erklärt der Rentner, der bis zur Wende bei der Armee im Einsatz war: „Meine Welt war die Seefahrt.“

In mehreren Ausschüssen aktiv

Nach der Wiedervereinigung hieß es für ihn: Neuorientierung. Und so arbeitete er einige Jahre für einen Betrieb, der Alarmanlagen vertreibt. Und weil ihn die Arbeit in der Gemeindevertretung nicht genug ausgelastet hat, engagierte er sich auch noch im Schulausschuss und im Bauausschuss. „Das war mir wichtig. Mit der Arbeit aufzuhören, da war ich noch zu jung“, sagt Klingner.

Heute schreibt er mit seinen 77 Jahren noch jeden Monat fürs Amtsblatt, hängt Termine der Gemeinde aus und freut sich schon auf die neue Internetseite von Roggentin. „Das finde ich super“, sagt er, während er einen Impfschein aus dem Jahr 1933 hervorkramt. Und wer weiß, vielleicht kann er den Schlüssel des Panzerschranks bald in gute Hände weitergeben. Aber bis dahin steht ja bereits fest: Den Schlüssel gibt er nicht aus der Hand.

Von Stefanie Adomeit