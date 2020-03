Dieser Mann weiß, was hinter den Sagen um Markgrafenheide steckt

Markgrafenheide

In einem goldenen Sarg inmitten der Rostocker Heide soll er liegen – der Namensgeber von Markgrafenheide. Wo genau sich dessen Grabstätte befindet, sei allerdings geheim. Noch niemandem ist es bislang gelungen, sie zu finden. Das zumindest besagt eine Legende um den Rostocker Stadtteil. Was an der Geschichte dran ist und welche anderen Schätze der Ort verborgen hält, weiß Olaf Schätzchen.

Natur erleben statt Fakten lesen

Seit 2017 bietet der 57-Jährige Entdeckertouren durch das Ostseebad und die Rostocker Heide an. Geht dabei alten Sagen auf den Grund und vermittelt Wissen rund um den Lebensraum Küstenwald. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Boot: Mit seinem Angebot möchte er nicht nur Touristen, sondern auch Einheimischen die Möglichkeit geben, die Schönheit der Natur aus einer anderen Perspektive zu erleben – alles mit ein wenig Humor. „Ich will den Menschen etwas bieten, was sie so schnell nicht vergessen. Fakten nachlesen können sie schließlich auch im Internet“, so der Wahl-Markgrafenheider.

Start seiner Tour ist jeweils an der Borwin-Statue in der Nähe des Ortseingangs. Von hier aus gibt es verschiedene Möglichkeiten die Umgebung zu erkunden. Heute hat sich Schätzchen für eine Wanderung entlang des Moorgrabens entschieden. „Wasser zieht mich gewisser weise magisch an. Das liegt daran, dass ich leidenschaftlicher Kanufahrer bin“, gesteht er. Über einen unbeschilderten Weg geht es schließlich in den Wald hinein. „Das sind die ältesten Eichen in der gesamten Rostocker Heide“, sagt er und zeigt auf ein paar mächtige Bäume am Wegesrand.

Die Schätze von Markgrafenheide

Einige hundert Meter weiter bleibt Schätzchen stehen. Vor ihm führt eine Brücke direkt über den Torfgraben. „Das ist einer meiner liebsten Plätze entlang der Route“, verrät er. Von hier aus könne man vieles sehen, was die Rostocker Heide besonders macht – das Moor, die Heide, die alten Eichen und Wasser. Und wer aufmerksam ist, könne den sagenumwobenen Schatz Markgrafenheides entdecken. Wer nun aber an Gold und Edelsteine denkt, der irrt. „Vielmehr ist es der Freizeit- und Erholungswert inmitten von unberührter Natur. Für jeden ist etwas dabei.“

Das sei auch der Grund wieso der 57-Jährige sich keinen schöneren Wohnort, als dem Ostseebad vorstellen könne. Vor mittlerweile 20 Jahren ist er mit seiner Frau berufsbedingt nach Rostock gezogen und geblieben. Diese Entscheidung habe er in keiner Sekunde bereut. Besonders froh sei er darüber, dass auch seine Enkel die Liebe zur Natur geerbt haben. Egal ob bei Schnee, Regen oder Wind: die beiden Jungen verbringen viel Zeit mit ihrem Opa im Freien und lauschen gespannt den Legenden um Markgrafenheide.

Den Sagen auf der Spur

Doch woher hat das Ostseebad nun seinen Namen? Mit hundertprozentiger Sicherheit könne man dies nicht sagen, wie Schätzchen berichtet. Fakt ist aber, dass in Markgrafenheide der Moorgraben in das Hütelmoor führt. „Die Vermutung liegt nahe, dass der Ort früher als Moorgrabenheide bezeichnet wurde“, so der 57-Jährige. Im Laufe der Zeit sei im Volksmund daraus schließlich Markgrafenheide geworden. „Die Geschichte mit dem goldenen Sarg klingt zwar spannender, ist aber nicht zutreffend.“

Die Suche nach der Wahrheit mache für Schätzchen den Reiz an solchen Sagen aus. „Wenn man lange genug recherchiert, findet sich immer eine logische Erklärung. Ob die am Ende stimmt, lässt sich ohne die Hilfe von Zeitzeugen oder zeitgenössischer Literatur nicht eindeutig bestimmen.“

