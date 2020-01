Dieser Marine-Offizier führt den Warnemünder Tender „Donau“ in den Nato-Einsatz

Rostock

Konzentriert steht Korvettenkapitän Bernd Abshagen auf der Brücke des Tenders „ Donau“. Sein Blick schweift in die Ferne. Hier wird er in den nächsten sechs Monaten den größten Teil seiner Zeit verbringen. Denn schon am Samstag um 15 Uhr verlassen er und seine 78 Mann starke Besatzung auf diesem Boot den Heimathafen Warnemünde, um sich dem ständigen Nato-Minenabwehrverband anzuschließen. Was ihm vor dem Einsatz durch den Kopf geht, wie sein Arbeitsalltag aussehen wird und wer ihn zu einer Karriere bei der Deutschen Marine inspiriert hat, verrät er vorab im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Ein waschechter „Küstenjunge“

„Ich habe mich schon immer mit der See verbunden gefühlt“, erinnert sich Abshagen. Geboren und aufgewachsen sei er in Kühlungsborn. Die Schule besuchte er in Neubukow – „ein waschechter Küstenjunge eben“. Nach seinem Abschluss habe er direkt eine Laufbahn bei der Bundeswehr eingeschlagen. Und war damit nicht der Einzige in seiner Familie. „Mein Bruder ist zuvor dem Heer beigetreten. Von ihm habe ich mich wohl auch ein wenig inspirieren lassen. Für mich stand aber fest, dass ich die Welt lieber vom Wasser aus entdecken will.“

Statt einer geradlinigen Ausbildung durchlief Abshagen gleich mehrere unterschiedliche Bereiche innerhalb der Marine. Angefangen als Matrose, ein anschließender Werdegang als Logistiker, ein Posten als Schiffsversorgungsoffizier auf dem Segelschulschiff Gorch Fock bis hin zu seiner heutigen Stellung als Kommandant auf dem in Warnemünde stationierten Tender „ Donau“.

Ständige Einsatzbereitschaft und Altlastbeseitigung

Erst im August vergangenen Jahres habe er das Kommando auf dem Tender übernommen. Daher sei es für ihn das erste Mal, dass er von Rostock aus in einen Auslandseinsatz startet. „Ich bin stolz, das Team dorthin führen zu dürfen. In den letzten Monaten konnte ich mich von der uneingeschränkten Leistungsfähigkeit der Besatzung überzeugen“, betont Abshagen. Und das sei ungemein wichtig, denn zu den primären Aufgaben der Marinesoldaten während des Nato-Einsatzes gehören die Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft des gesamten Minenabwehrverbandes und die regelmäßige Teilnahme an internationalen Manövern. „Wir sind sozusagen Dienstleister, die alle Einheiten mit dem Nötigsten versorgen.“

Weil auch heute noch zahlreiche Munitionsreste aus den Weltkriegen eine Gefahr für die Seeschifffahrt darstellen, gehört die Altlastbeseitigung in Nord- und Ostsee ebenfalls zu einem der wesentlichen Aufgabenfelder des Nato-Minenabwehrverbandes. Eine Besonderheit an dem Einsatz sei, dass auch ein norwegischer Stab mit an Bord sein werde. Angst vor Verständigungsschwierigkeiten habe Abshagen nicht. „Seemänner verstehen sich blind.“

„Ich bin quasi der Bürgermeister einer Kleinstadt“

Die Tage vor der Abreise nutzt der 39-Jährige, um noch etwas Zeit mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern in Kiel zu verbringen und sich etwas Ruhe zu gönnen. Denn: Sobald der Tender in See sticht, muss er sechs Monate lang 24 Stunden am Tag für sein Team zur Verfügung stehen. „Ich bin quasi der Bürgermeister einer Kleinstadt und sorge dafür, dass alles läuft wie es soll.“ Wenn der gebürtige Kühlungsborner doch einmal etwas Freizeit hat, nutzt er die Gelegenheit, um sich in seine Kabine zurückzuziehen, wo ihm seine Familie von den aufgestellten Fotos entgegenlacht. Dort entspannt er, liest Bücher oder schaut Fernsehen.

Rückendeckung von der Familie

Die Trennung von seinen Liebsten sei jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung für ihn. „Es ist immer schwer, die Familie für so eine lange Zeit zurückzulassen – zu sehen, wie sie am Pier stehen und einem zum Abschied zu winken“, berichtet Abshagen. „Aber wir kennen es nicht anders. Ich fahre schon seit Jahren zur See und dank der Rückendeckung meiner Frau ist das auch kein Problem.“

Während er im Einsatz ist, geht zu Hause der Alltag ganz normal weiter. „Wenn man nach solch einer langen Abwesenheit zurückkommt, muss man immer erst wieder seine Routinen finden und sich einleben“, erklärt Abshagen. Von einigen Kameraden weiß er, dass sie zu Hause zum Einschlafen den Staubsauger einschalten, um das Geräusch der Lüftung aus ihren Boots-Kabinen zu imitieren. „Es ist teilweise eben eine große Umstellung, wieder an Land zu leben“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

