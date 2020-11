Dieser Rostocker beherrscht zehn verschiedene Kampfsport-Arten

Rostock

Schon als kleiner Junge interessierte sich Peter Brzezinski für Kampfkünste unterschiedlichster Art. So richtig entfacht ist seine Leidenschaft dafür aber erst, als er in seinem Kinderzimmer im Rostocker Stadtteil Lütten Klein alte Kung-Fu-Filme gesehen hat. „Damals war Bruce Lee mein großes Idol“, berichtet der 52-Jährige.

Mittlerweile ist Brzezinski selbst Meister mehrerer Kampfkünste – er beherrscht und lehrt insgesamt zehn verschiedene Arten. Dass er es eines Tages so weit bringen würde, habe er noch zu DDR-Zeiten nicht zu träumen gewagt.

Vom Hobby zum Beruf

Peter Brzezinski betreibt die Kampfkunst-Academy in Lütten Klein. Hier lehrt er verschiedene Arten der Selbstverteidigung. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Damals hat alles als Hobby angefangen“, erinnert sich der Rostocker. Im Alter von 20 Jahren lernte er neben seiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur Judo, Boxen und Ringen. So richtig überzeugen konnte ihn aber keine der Sportarten. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich etwas anderes machen wollte. Am liebsten wäre mir ein reines Selbstverteidigungssystem gewesen, das nicht an Wettkampfregeln und Gewichtsklassen gebunden ist“, berichtet er. Weil die Möglichkeiten in der Hansestadt zu dieser Zeit allerdings noch begrenzt waren, gab sich der junge Mann vorerst mit Taekwondo und Karate zufrieden.

Nach der Wende beschloss Brzezinski schließlich, sich beruflich umzuorientieren und nahm einen Job bei einer Sicherheitsfirma an. Später gründete er ein eigenes Unternehmen und bildete Sicherheitskräfte aus. „Das war der Moment, in dem ich angefangen habe, mich intensiv mit den verschiedenen Arten der Kampfkunst auseinanderzusetzen. Diese wurden im Gegensatz zum Kampfsport nicht zu Wettkampfzwecken, sondern für die Abwehr von Angriffen im alltäglichen Leben konzipiert“, erklärt der Meister. Perfekt für seinen neuen Beruf.

Lernen von den Besten der Welt

Um sich entsprechend weiterzubilden und von den Besten der Welt zu lernen, begab sich der Rostocker immer wieder auf lange Reisen. Diese führten ihn unter anderem nach Indien, China, Vietnam, Taiwan und mehrmals auch nach Israel. „Dort habe ich Krav Maga erlernt – ein Nahkampfsystem, das unter anderem von der israelischen Armee angewandt wird.“

In Hongkong traf er sogar auf den letzten Schüler von Yip Man, den „Großmeister“ des Wing-Tsun-Kung-Fu-Stils. „Auf seine Lehre berufen sich noch immer viele Varianten dieser Kampfkunst. Es war eine unglaubliche Erfahrung, von einem seiner Schüler zu lernen.“

Prävention vor Verteidigung

Um sein Wissen ebenfalls weitergeben zu können, gründete Brzezinski 2000 den Verein für Asiatische Kampfkunst und Bewegung. In der Kampfkunst-Academy in Lütten Klein unterrichtet er seit einigen Jahren nicht nur Kinder und Erwachsene, die schon einmal schlechte Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben, sondern auch Mitglieder verschiedenster Rettungsorganisationen, Wachschutzangehörige, Polizisten sowie Soldaten.

In seinen Kursen setzt der Kampfkunstmeister in erster Linie auf Gewaltprävention, Deeskalation und Konfliktbewältigung. Verbal und nonverbal lernen die Schüler, Grenzen zu ziehen, zu bewahren und zu verteidigen, ehe sie, wenn es nicht anders geht, Methoden der Selbstverteidigung anwenden. „Das rechtzeitige Erkennen von Gefahren ist nun einmal mindestens genauso essenziell wie die Beherrschung der Technik. Das zu vermitteln, ist mir sehr wichtig.“

Corona zwingt Meister in die Knie

Obwohl Brzezinski sich über die Jahre eine große Stammkundschaft aufgebaut hat, blickt er derzeit ausschließlich in leere Trainingsräume. Wie viele andere Sportvereine hat auch ihn die Corona-Pandemie in die Knie gezwungen. „Es ist aktuell eine wirklich harte Zeit für uns alle. Ich habe viele Jahre regelrecht dafür gekämpft, mein Hobby zum Beruf zu machen. Nun muss ich dabei zusehen, wie mein Lebenswerk langsam zerstört wird.“

Aufgeben kommt für den 52-Jährigen aber nicht infrage. Stattdessen hat er sich eine Möglichkeit überlegt, wie er seine Schüler auch in den heimischen vier Wänden zum Training motivieren kann. „Zusammen mit meinen Mitarbeitern haben wir ganze Einheiten aufgenommen und auf einer Onlineplattform hochgeladen.“ Damit können zwar der persönliche Kontakt und das Gemeinschaftsgefühl nicht ersetzt werden, „es ist aber eine Möglichkeit, weiterzumachen. Zumindest so lange, bis wir unsere Türen wieder öffnen dürfen.“

Von Susanne Gidzinski