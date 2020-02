Rövershagen

Profischnitzern auf die Fingern schauen: Das war am Mittwoch in Karls-Erlebnisdorf in Rövershagen ( Landkreis Rostock) möglich. Der russische Eisschnitzweltmeister Sergey Tselebrovskiy hat sich eine Stunde lang Zeit für Besucher genommen, um während seiner Restaurierungsarbeiten an den Eislandschaften von Europas größter Eisfigurenausstellung Fragen zu seinem Handwerk zu beantworten.

Insgesamt sind 24 Stationen aus Eis und Schnee in der Eiswelt aufgebaut. In der 17. Saison steht die Schau unter dem Motto „ Afrika – Expedition zum Kilimanjaro“. Vom Basislager aus geht es für die Besucher mit den Beduinen vorbei an ägyptischen Pyramiden, durch sandige Wüste und durch tiefe Regenwälder. Auch auf afrikanische Dörfer, Löwen, Giraffen und Elefantenbabys treffen dabei die Besucher.

Bildergalerie: So werden die Eisskulpturen bei Karls in Rövershagen restauriert

Noch bis zum 23. Februar können Interessierte Sergey Tselebrovskiy von 14 bis 15 Uhr beobachten und befragen.

Von OZ