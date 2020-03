Dieser Verein hält Warnemündes kulturelles Erbe lebendig

Rostock

Das Ostseebad ohne den Gemeinnützigen Verein für Warnemünde? Kaum vorstellbar. Seit 1990 – einer Zeit großer politischer und gesellschaftlicher Veränderungen machen sich die Mitglieder für das ehemalige Fischerdorf und seine Bewohner stark. In ihrem Fokus: die problemorientierte Betrachtung des Ortes und dessen Weiterentwicklung.

Anlässlich des bevorstehenden 30-jährigen Jubiläums am 24. April laden die Vorstandsmitglieder Astrid Voß, Hans-Joachim Richert und Ingeborg Regenthal zu einem Fest. Gemeinsam mit Freunden, Familien, Sponsoren und natürlich den eigenen Mitgliedern wollen sie den Jahrestag gebührend feiern. Die OZ hat nachgefragt, was sich der Verein für den Stadtteil wünscht und mit welchen Herausforderungen er sich zukünftig konfrontiert sieht.

Seebad soll sein Charme nicht verlieren

Wann immer sich in Warnemünde ein Problem auftut, zögern Stadtverwaltung und Bürger nicht, die Mitglieder des Vereins um Rat zu bitten. Ihre Meinung hat Gewicht. „Wir haben zwar keine Entscheidungsgewalt, fühlen uns aber verpflichtet, bei Problemen einen Finger in die Wunde zu drücken“, meint Voß. „Und das wissen die Leute.“

Dies sei notwendig, um sowohl Anwohner als auch Touristen für bestimmte Themen zu sensibilisieren. Vor allem hinsichtlich des noch immer fehlenden Strukturkonzeptes, der Verkehrssituation und Tourismus sehen die Mitglieder Handlungsbedarf. „Uns ist es wichtig, dass das Seebad seinen ursprünglichen Charme behält. Dafür wollen und werden wir uns immer einsetzen“, ergänzt Regenthal. Das Vertrauen der Bürger habe sich der Verein über viele Jahre hinweg hart erarbeitet.

Verschont vom Nachwuchsmangel im Ehrenamt

Während zahlreiche Ehrenämter mit starkem Nachwuchsmangel zu kämpfen haben oder sogar kurz vor dem Aus stehen, konnte der Warnemünde Verein in den letzten Jahren nicht nur Anhänger dazu gewinnen, sondern das Durchschnittsalter senken. Insgesamt 214 Mitglieder zählt der Verein aktuell – 55 mehr als noch 2016. Und sie kommen nicht nur aus der Hansestadt, sondern Hamburg, Dresden, Ostfriesland oder Halle.

Doch wie kommt es, dass der Verein so begehrt ist? Astrid Voß weiß eine Antwort: „Bei uns muss niemand singen, tanzen oder irgendwelche anderen Talente vorweisen. Jeder ist willkommen.“ Es sei vor allem die Diversität an Themen, mit denen sich die Mitglieder befassen, die gemeinsamen Ausflüge, Feste und allem voran der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, die den Reiz ausmachen würden. „In ganz Deutschland gibt es keinen weiteren Verein wie unseren. Wir sind einmalig“, ist sich die Vorsitzende sicher.

Verein hält kulturelles Erbe lebendig

Dass das Konzept gut ankommt, weiß auch Tourismusdirektor Matthias Fromm: „Das hohe Engagement des Vereins hält die Traditionen und das kulturelle Erbe im Seebad lebendig und steigert so maßgeblich die Anziehungskraft von Warnemünde.“ Zudem würden die Veranstaltungen, wie das Stromerwachen, der Niege Ümgang im Rahmen der Warnemünder Woche und das Stromfest, die Gäste immer wieder begeistern.

Da lohne sich der ehrenamtliche Einsatz der Vereinsmitglieder. Auch wenn bei der Vorbereitung der Festlichkeiten mittlerweile eine gewisse Routine eingekehrt sei, herrsche bei den Organisatoren im Vorfeld immer eine leichte Anspannung. „Wir kennen das Prozedere zwar seit Jahren, aber bei einem Freiluftevent kann immer etwas Unvorhergesehenes eintreten“, so Richert. Von Sturm über Gewitter bis hin zu umfallenden Bäumen: In den letzten Jahren haben sie bereits alles erlebt.

Tausende Fans aus nah und fern

Besonders die Erinnerung an den Niege Ümgang 2011 verursacht bei Richert noch immer Gänsehaut. „Das war vielleicht aufregend. Bis zur letzten Minute wussten wir nicht, ob wir wie gewohnt durch die Gassen ziehen können.“ Grund dafür sei ein Unwetter gewesen, welches literweise Regen vom Himmel prasseln ließ. Letzten Endes aber haben sich die Mitglieder einstimmig dafür entschieden, die traditionelle Veranstaltung nicht ausfallen zu lassen. „Wir wollten die Leute, die sich wegen uns aus dem Haus wagten, nicht enttäuschen“, berichtet Regenthal. Also zogen sie los.

Und dann die Überraschung: Hunderte Menschen waren gekommen, um ihnen vom Straßenrand zuzujubeln. Einige seien von weit her angereist. „Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dass die Leute trotz des miesen Wetters extra dazu gestoßen sind.“

Zieht das Stromfest um?

Weil sich die Konzepte der einzelnen Veranstaltungen in der Vergangenheit mehr als bewehrt haben, will der Verein daran in Zukunft nichts ändern. Lediglich beim Stromfest muss umdisponiert werden. Der Grund: Neue Auflagen und die Enge am Alten Strom. „Wir verlegen die Händlermeile auf die Promenade“, verrät Regenthal. Eine erste Generalprobe habe es aufgrund einer Baustelle bereits 2019 gegeben. „Das hat gut geklappt.“ Doch auch auf einigen Fischkuttern am Alten Strom und am Leuchtturm werde es tolle Angebote geben.

Von Susanne Gidzinski