„Unseren ersten Auftritt hatten wir im September 2002 in Frankfurt am Main“, sagt Christopher Dietrich. „Wir sind damals beim Bundeskongress der Grünen Jugend aufgetreten“, erinnert er sich. Das erste große gemeinsame Programm von Dietrich und Raab kam wenig später, es hatte im Januar 2003 Premiere.

Das Kabarettisten-Duo begeht also in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Erik Raab (41) und Christopher Dietrich (42) kommen aus Rostock. „Wir kennen uns seit der 6. Klasse“, erklärt Raab. In der gemeinsamen Schule – das war die CJD Christophorusschule in Rostock – wurden Dietrich und Raab in der AG Kabarett aktiv. Geleitet wurde die Arbeitsgemeinschaft damals vom Kabarettisten Michael Ruschke, bestens bekannt vom Kabarett ROhrSTOCK.

„Rostocker Heiden“ – als Affront gegen Schule

„Wir haben uns damals ‚Rostocker Heiden‘ genannt“, blickt Christopher Dietrich auf diese Zeit zurück. Rostocker Heiden – bereits im Titel war dies ein fein kalkulierter Affront gegen die christlich geprägte Schule. Hier war bereits angelegt, was ein gutes Kabarett ausmacht – aufmüpfig sein, bestehende Verhältnisse infrage stellen, Gegenpositionen einnehmen, Fragen stellen, manchmal auch eigene Antworten liefern.

Im Jahr 1999 wechselten Christopher Dietrich und Erik Raab zum Kabarett ROhrSTOCK. Das traditionsreiche Studentenkabarett gibt es bereits seit 1970. „Mit ihnen hatten wir rund 150 Auftritte“, sagt Erik Raab. Die Rostocker Kabaretttruppe war nicht nur hierzulande unterwegs, auch international. Unter anderem führten Gastspiele nach Frankreich, Großbritannien und in die USA. Auf eigene Beine stellten sich Christopher Dietrich und Erick Raab schließlich 2002, seitdem haben die beiden Kabarettisten die Marke Dietrich & Raab beim Publikum gut eingeführt.

Fünf Programme seit Gründung

„Alle vier bis fünf Jahre machen wir ein neues Programm“, erklärt Christopher Dietrich, „allerdings hat es nach zweieinhalb Jahren nichts mehr mit dem Ursprungsprogramm zu tun.“ Ständig wird an den Texten gearbeitet. Fünf Programme sind seit der Gründung von Dietrich & Raab entstanden.

Sie trugen Titel, wie „Einzelgänger suchen Gleichgesinnte“ (2003), „Stillstand im Wandel der Zeit“ (2004) oder „Das Imperium schlägt was vor“ (2016). Ein sechstes Programm ist fast fertig. Einen Titel gibt es auch schon: „Neustart im Endstadium“. Die beiden Kabarettisten sind gerade mit den Proben beschäftigt. Premiere hat das neue Programm am 25. Februar in der Rostocker Bühne 602.

Die beiden Rostocker Kabarettisten wollen aktuelle Themen auf die Bühne Bringen, aber sie mit eigenen kabarettistischen Höhepunkten aus den vergangenen Jahren verbinden. Das neue Programm bekommt übrigens auch wieder Musik, jetzt wird eine alternative Buga-Hymne versprochen.

Andere berufliche Standbeine

Das Kabarett bestimmt aber nicht das ganze Leben von Dietrich & Raab. Daneben haben sie andere berufliche Standbeine. Christopher Dietrich, promovierter Historiker, arbeitet als Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im Rostocker Rathaus. Erik Raab, studierter Pädagoge, ist im Projektmanagement kulturelle Bildung zu Hause, im Rostocker Kunst- und Medienhaus „Frieda 23“ sowie im Volkstheater Rostock.

Aus ihren beruflichen Hintergründen speist sich auch das soziale Engagement der beiden, das sich auf der Bühne in der Themensetzung widerspiegelt. Trotzdem wollen sie als Kabarettisten unterhalten. Christopher Dietrich und Erik Raab empfinden es immer noch als Privileg, auf der Bühne zu stehen. Und sie wissen auch, wie schwer es manchmal ist, ein Publikum zu erobern, jeden Abend. Auf diese Weise kommen über 100 Auftritte pro Jahr zusammen.

„Das Leben als Kabarettist ist manchmal einsam“

Reichlich Zeit müssen die beiden Kabarettisten allerdings auch auf den Autobahnen verbringen, wenn sie lange Strecken zu den Auftrittsorten zurücklegen. „Das Leben als Kabarettist ist manchmal recht einsam“, schildern die beiden Künstler den Tour-Alltag. Denn auch nach einem umjubelten Auftritt geht es erst mal zurück ins stille Hotelzimmer – ein starker Erlebnis-Kontrast.

Christopher Dietrich und Erik Raab sind auch mit der Entstehung des „Rostocker Koggenziehers“ eng verbunden. Das Kabarettfestival wurde 2004/05 initiiert und in der Bühne 602 in Rostock angesiedelt, 2005 ging Ausgabe eins über die Bühne. „Wir haben damals den Impuls gegeben“, blicken Christopher Dietrich und Erik Raab heute auf diese Zeit. Bei der Organisation des Festivals flossen ihre eigenen Erfahrungen als Künstler ein, sie wollten die Bedingungen für die Teilnehmer so angenehm wie möglich gestalten, fast familiär, sozusagen.

Der 18. Koggenzieher im Livestream Der 18. Koggenzieher wird vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 in Rostock stattfinden. An den ersten drei Abenden (3. bis 5. März) werden jeweils drei Kabarettisten gegeneinander antreten. Am Finalabend (6. März) werden die Gewinner des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Koggenziehers gekürt, zusätzlich wird der Publikumspreis vergeben. Am 7. März wird der Gewinner sein Soloprogramm in der Bühne 602 präsentieren. Künstler am 3. März: Ustus Krux, Alicja Heldt, Nils Brunschede Künstler am 4. März: Johann Theisen, Bermuda Zweieck, Tim Whelan Künstler am 5. März: Thomas Kornmaier, Annika Blanke, Olaf Bossi Tickets für den Livestream für den 18. Koggenzieher können unter www.mvticket.de/koggenzieher bestellt werden. Ticketpreise: 5 Euro pro Veranstaltungstag, das Festivalticket für alle Veranstaltungstage und den Siegerabend kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bis zum Veranstaltungstag um 16.30 Uhr möglich. Die Käufer erhalten am Vortag der jeweiligen Veranstaltung bzw. kurz vor der Veranstaltung von der OZ Rostock eine E-Mail mit dem Streaming-Link. Berücksichtigung findet hierbei die E-Mail-Adresse, mit welcher der Käufer im Shop registriert ist. Nutzer von OZ+ haben übrigens die Möglichkeit, die Livestreams des 18. Rostocker Koggenziehers kostenlos zu schauen. Dazu einfach am Veranstaltungsabend mit dem OZ+ Abonnement auf www.ostsee-zeitung.de anmelden. Da wieder ein Publikum vor Ort sein kann, ist in der Bühne 602 begrenztes Kartenkontingent für den Koggenzieher 2021 verfügbar.

Auch die Festival-Moderation hatten Dietrich & Raab damals übernommen. Aber nur für zehn „Koggenzieher“-Ausgaben, bis zum Jahr 2014. Danach gaben sie diese Rolle an das Moderatoren-Duo Fiete und Schiete weiter. Doch in der „Koggenzieher“-Vorjury sind Christopher Dietrich und Erik Raab weiter vertreten, sie bestimmen über die Auswahl der neun Festival-Teilnehmer mit.

„Koeggenzieher Warm-up“ am 10. Februar

In dieser Woche stehen Dietrich & Raab wieder im „Koggenzieher“-Umfeld auf der Bühne. Am 10. Februar präsentieren sie beim „Koggenzieher Warm-up“ Auszüge aus ihrem neuen Programm. Diese Veranstaltung, an der auch Michael Ruschke sowie das Duo Fiete und Schiete teilnehmen, ist ein Vorgeschmack auf den kommenden „Koggenzieher“, der vom 3. bis 7. März in der Bühne 602 stattfindet. Das Programm am 10. Februar soll rund anderthalb Stunden laufen, der Abend wird auf dem Youtube-Kanal der Bühne 602 ab 20 Uhr gesendet. Die Übertragung an diesem Abend wird kostenlos für die Zuschauer angeboten.

Premiere des neuen Programms von Dietrich & Raab ist am 25. Februar um 20 Uhr in der Bühne 602 in Rostock, weitere Termine am 9. März und am 21. April ebenfalls in der Bühne 602.

Von Thorsten Czarkowski