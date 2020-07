Rostock

Der Himmel über Rostock war blau und der Stadthafen bunt: Denn der diesjährige Christopher-Street-Day (CSD) fand unter den Bedingungen der Corona-Verordnung nicht wie üblich in der Innenstadt, sondern auf dem großen Parkplatz Christinenhafen statt. Etwa 1500 Menschen aller Altersklassen wollten ihre Solidarität für die Gemeinde von homo- und bisexuellen oder Transmenschen bekunden und schmückten sich mit Kleidern, Fahnen oder Hüten in Regenbogenoptik. Auch im Internet wurde das Fest übertragen.

Olaf Wunderbar steht am Eingang zum diesjährigen CSD-Gelände. Er weist Autos ein, begrüßt Besucher und steht immer für ein Foto zur Verfügung. Sein Anzug, Hut und selbst seine Haare präsentieren sich in Regenbogenfarben. „Nach dem CSD vor fünf Jahren habe ich mich als homosexuell geoutet. Ich selbst und viele andere wussten es schon lange, dennoch war es eine wahre Befreiung dies auch so auszusprechen“, sagt Wunderbar.

Anzeige

Blut spenden: „Warum darf ich das nicht?“

Er selbst engagiert sich in keinem Verein und möchte dennoch Farbe bekennen und helfen. „Es hat sich gesellschaftlich noch nicht genug getan. Deswegen braucht es den CSD auch noch.“ Ein Beispiel? „Ich wollte Blut spenden und habe der Ärztin offen und ehrlich gesagt, dass ich homosexuell bin. Die konnte damit nicht umgehen. Und die Gesetzgebung verbietet es mir. Dabei kann ich leben retten. Warum darf ich das nicht?“, sagt Wunderbar.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Viele Rostocker und Besucher aus dem Umland haben den diesjährigen CSD am Stadthafen und auch digital gefeiert.

Zwischen 12 und 18 Uhr fanden an zahlreichen Ständen Kundgebungen und Aktionen statt. Vereine wie der Rat und Tat e.V., der Lesben- und Schwulenverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Allgemeine Studierendenausschuss der Universität Rostock oder das Jugend-Alternativ-Zentrum boten Aktionen wie Karaoke, Glücksrad und Co. und informierten über die Defizite in der gesellschaftlichen Behandlung von queeren Menschen.

Bei der Polizei ein sensibles Thema

Polizeioberkommissar Steffen Schmidt repräsentierte etwa die Bundespolizei mit einem Streifenwagen in Regenbogengewand. Der gebürtige Mecklenburger ist seit über zwei Jahren mit einem Mann verheiratet und fungiert als interner Ansprechpartner für seine Kollegen. „Wir haben keine offiziellen Zahlen, das ist bei der Polizei noch ein sensibles Thema.“ Demnach trauen sich viele nicht offen mit ihrer Sexualität umzugehen. „Dabei braucht man sich heute doch nicht mehr verstecken“, sagt er.

In diesem Jahr ist das Motto der Veranstaltung „Support your queer Friends around Europe“ (Unterstützt eure queeren Freunde in Europa). Viele präsentieren auf Schildern ihr Unverständnis für den Umgang einiger Staaten mit Menschen, die nicht heterosexuell sind. „Allen voran in unserem Nachbarland Polen gibt es noch Nachholbedarf“, sagt Wunderbar. Immer mehr Gemeinden erklären sich hier zu sogenannten „LGBT-ideologiefreien Zonen“, also Gebiete, in denen zum Beispiel homosexuelle Menschen nicht erwünscht sind.

Geschichte des Christopher Street Days (CSD) Der Ursprung des Christopher Street Days liegt im ersten bekannt gewordenen Aufstand sexueller Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. So gab es rund um das Jahr 1969 zahlreiche gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen mit trans- und homosexuellem Zielpublikum. In Auflehnung gegen diese Vorgänge fand am 28. Juni 1969 in der Bar Stonewall Inn ein Aufstand statt, bei dem sich insbesondere Dragqueens und transsexuelle Menschen gegen die Kontrollen wehrten. Es folgten Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. 1977 fand in Stockholm der erste „Befreiungstag der Schwulen und Lesben“ in Europa statt. In Rostock organisierte der Verein „Rat und Tat“ 1999 ein erstes Straßenfest, bei dem auf die gesellschaftliche Situation von Schwulen und Lesben aufmerksam gemacht wurde.

Forderung: Klare Positionierung von Bund und EU

Drum lautet auch eine Forderung des diesjährigen CSD an die Europäische Kommission und die Bundesregierung, sich gegenüber Ländern, in denen das Recht auf freie Entfaltung der sexuellen Orientierung nicht gegeben ist, klar zu positionieren.

Behnan (Name v. Redaktion geändert) kommt aus dem Iran und studiert seit vier Jahren in Rostock. Er will auf dem CSD auf die Situation in seinem Heimatland hinweisen. „ Deutschland kann Druck machen um auch im Iran die Situation für homosexuelle Menschen zu verbessern.“ Denn hier gebe es immer noch Todesstrafen. „Die Menschen werden als falsch und nicht gesund dargestellt.“

Keine Beflaggung des Rostocker Rathauses

Dem Fest vorausgegangen war die Nachricht, dass das MV-Innenminsterium die Regenbogen-Beflaggung des Rathauses in Rostock untersagt. Die Begründung: Dies werde der Neutralitätspflicht des Staates nicht gerecht. „Daher sind gerade an öffentlichen Dienstgebäuden persönliche, politische oder weltanschauliche Bekenntnisse oder Symbole zu vermeiden“, heißt es in dem Schreiben. Für Max Rentner vom CSD e.V. ist dies keine Überraschung. „So lange das Innenministerium konservativ geführt wird, werden wir dies wohl nicht erleben.“

Eva-Maria Kröger ( Die Linke), Finanzverantwortliche beim CSD und Rostocker Bürgerschaftsmitglied, fordert deshalb eine Anpassung der Beflaggungsverordnung. „Andererseits hätte ich es auch gerne gesehen, wenn der Oberbürgermeister sich über diese Verordnung hinweggesetzt und eine Strafzahlung in Kauf genommen hätte.“

Auf digitalen Pfaden

Parallel zu der Veranstaltung am Rostocker Stadthafen wurde das Fest im Internet übertragen. Moderiert wurde dies von Andre Szabó, dem Vorsitzenden des CSD Rostock, der mit wechselnden Gesprächspartnern live aus dem Rostocker Club Mau sendete. Der Stream kam selten über die 30-Zuschauer-Marke hinaus.

Am Stadthafen waren nach Angaben des Veranstalters in der Spitze 600 Menschen, insgesamt geht man von 1500 Besuchern aus. „Es waren vor allem viele sehr junge Menschen vor Ort“, sagt Rentner im Anschluss. Wie er sich dies erklärt? „Es zeigt, dass junge Leute immer häufiger bereit sind, sich politisch zu engagieren.“ Nach Polizeiangaben verlief der diesjährige CSD ruhig und friedlich.

Die Forderungen des CSD Rostock Die Forderungen des CSD Rostock richten sich in diesem Jahr an die internationale Akzeptanz und Gleichstellung aller LGBTQ-Menschen (homosexuell, bisexuell, Transgender). Es werden zehn Forderungen formuliert: Forderung 1: Ergänzung des Artikels 3 des Grundgesetzes um das Merkmal „sexuelle Identität“. Forderung 2: Akzeptanzförderung durch Bildung – etwa durch Aufklärungsarbeit in Schulen. Forderung 3: Förderung von Vielfalt – Bundes-, Landes- und Kommunalinitiativen zur finanziellen Unterstützung von Vereinen und Institutionen. Forderung 4: Durchsetzung der Menschenrechte – homophobe und transphobe Gesetze einzelner Staaten sollen auf internationalen Widerstand stoßen. Forderung 5: Volle Anerkennung von Regenbogenfamilien – in lesbischen Ehen müssen nicht-leibliche Mütter noch immer Stiefkindadoptionen durchführen, um das Sorgerecht zu bekommen. Forderung 6: Ende der Diskriminierung bei der Blutspende – Aufhebung des Ausschlusses von homosexuellen Männern von der Blutspende. Forderung 7: Überarbeitung des Transsexuellengesetzes – bestehende diskriminierende Regelungen sollen beseitigt werden. Forderung 8: Gesellschaftliche Teilhabe HIV-positiver Menschen – Beschränkungen am Arbeitsmarkt, im kulturellen und sozialen Leben sollen abgebaut werden. Forderung 9: Sichere Unterbringung für Geflüchtete – Menschen, die wegen ihrer sexuellen Identität in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, sollen unbürokratisches Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten. Forderung 10: Kontaktaufnahme mit Biss (Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren) zur Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen an Homosexuellen nach 1945.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann