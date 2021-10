Rostock

Es klingt gut: Wer krank ist, soll künftig seine Krankenkasse nicht mehr selbst über Krankenzeiten informieren müssen, damit diese schnell Krankengeld zahlt, sondern kann das getrost seinem Arzt überlassen. Der soll die Krankschreibung digital an die Kassen übermitteln. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) macht’s möglich.

Offiziell ist der Service am 1. Oktober gestartet. Doch viele Patientinnen und Patienten in Mecklenburg-Vorpommern werden davon noch eine ganze Weile nicht profitieren können. Denn die Einführung der eAU stellt die Hausarztpraxen im Land vor große Probleme. Auch bei den Krankenkassen hapert es.

„eAU ist ein Beispiel für eine misslungene Digitalisierung“

„Die eAU ist wieder einmal ein Beispiel für eine misslungene Digitalisierung“, sagt Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbands MV. Vielen Ärzten fehlt es an der nötigen Technik und an funktionierender Software, um die eAU nutzen zu können. Dafür frisst die Einführung Geld.

Pro Praxis müssen etwa 9000 Euro für neue Hardware investiert werden, sagt Hausärzteverbandvize Tilo Schneider. Die Anschaffung zahle der Staat, nicht aber die Installationskosten. Außerdem müssten die Ärzte viel Zeit investieren, um ihre Praxen aufzurüsten. „Das ist also keine Erleichterung, sondern ein Mehraufwand. Digitalisierung ist die Zukunft, aber die Art und Weise, wie es gerade gemacht wird, ist nicht alltagstauglich, sondern kostet nur Nerven.“ Dabei haben die Mediziner gerade ohnehin genug zu tun: Corona-Impfungen, Erkältungswetter, Grippe-Saison – die Wartezimmer sind voll.

Viele Probleme, wenig Nutzen – so beurteilt die Kassenärztliche Vereinigung in MV die Einführung der eAU. Solche Anwendungen der Telematik-Infrastruktur (TI) „leisten keinen Beitrag zur Verbesserung der Versorgung von Patienten sowie bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.“ Die Forderung der Vertragsärzte, dass nur TI-Anwendungen zum Einsatz kommen, die einen Mehrwert für die medizinische Versorgung leisten, erfolgreich erprobt wurden und verlässlich störungsfrei arbeiten, habe die Politik bisher nicht berücksichtigt.

Übergangsfrist bis Jahresende

Weil bundesweit Probleme mit der eAU auftreten, haben sich Kassenärzte und Krankenkassen auf eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 geeinigt. Danach ist die digitale Krankschreibung für die Praxen Pflicht.

Bisher mussten die Ärzte bei einer Krankschreibung zwei Formulare ausdrucken: Eines reichte der Patient an seinen Arbeitgeber weiter, das zweite an seine Krankenkasse. Beides soll dem Patienten in Zukunft abgenommen werden. Im zweiten Schritt sollen nämlich ab 1. Juli 2022 die Krankenkassen die AU-Bescheinigungen an die Arbeitgeber übermitteln. Ganz ohne Papier geht’s künftig trotzdem nicht: Der Arzt muss dem Patienten noch eine Bescheinigung für dessen eigene Unterlagen ausdrucken.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht nur die Mediziner, auch die Krankenkassen hadern offenbar noch mit der Neuerung. „Nur ein Bruchteil der Kassen in MV ist bereit, dass ich die elektronische Krankschreibung dorthin übermitteln könnte“, sagt Tilo Schneider. Bei der Barmer gebe es keine Schwierigkeiten mit dem digitalen „gelben Schein“, so der Vorstandsvorsitzende Christoph Straub. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Patienten sparen Zeit und gewinnen Sicherheit

Für Thorben Krumwiede, Chef der für MV zuständigen Unabhängigen Patientenberatung (UPD) liegen die Vorteile der eAU auf der Hand: „Sie spart nicht nur Papier, sondern vor allem für Patienten auch Zeit und Wege ein. Zukünftig müssen sich Versicherte nicht mehr selbst darum kümmern, ihre Krankenkasse über Krankheitszeiten zu informieren. Die Gefahren von Lücken beim Nachweis der Arbeitsunfähigkeit und eventueller Probleme beim Krankengeldbezug werden dadurch minimiert.“

Ursprünglich war laut Terminservice- und Versorgungsgesetz bereits der 1. Januar 2021 als Starttermin für die eAU vorgesehen, wegen der Corona-Pandemie wurde die Einführung allerdings auf 2022 verschoben. Brisant: Gleichzeitig wird dann in den Praxen auch das elektronische Rezept (eRezept) eingeführt – die nächste Herausforderung in Sachen Digitalisierung.

Von Antje Bernstein