Digitale Kulturreise durch MV: Morgens ins Ozeaneum, abends ins Klassik-Konzert

Rostock/Schwerin

Samstagmorgens, halb zehn in Rostock, mitten im Corona-Lockdown. Erstmal ist Frühstück in der heimischen Küche angesagt. Danach steht ein Ausflug für die ganze Familie an – vom Sofa aus und mit Laptop, PC oder Tablet.

Online entdecken

Samstags in Rostock mitten im Corona-Lockdown: Der digitale Familienausflug startet im Wildpark MV. Quelle: Bea Schwarz

Anzeige

Los geht’s im Wildpark MV in Güstrow. Hier kann man z. B. beobachten, wie Wölfe und Bären aufeinander treffen. In der virtuellen Kreativecke gibt’s neben verschiedenen Videos, die das tierische Leben im Wildpark zeigen, auch Bastelvorschläge zum Herunterladen. Ein Online-Besuch im Ozeaneum in Stralsund ist vor dem Mittagessen noch leicht zu schaffen. Nicht nur der Sandtigerhai sorgt dort für Staunen. Auf der virtuellen Runde durchs Museum kann man die Wal-Modelle der Ausstellung „1:1 Riesen der Meere“, die Humboldt-Pinguine auf der Dachterrasse oder das größte Aquarium „Offener Atlantik“ per Bildschirm erleben.

"Kultur ist immer": Auf kultur-mv.de gibt's Tipps für digitales Kulturerleben. Quelle: Screenshot: Bea Schwarz

Am Nachmittag wird bei Kaffee und Kuchen ein Abstecher ins Virtuelle Landesmuseum gemacht. Knapp 400 Exponate aus insgesamt 51 Museen in Mecklenburg-Vorpommern gibt’s hier online zu entdecken und alles über die Geschichte unseres Bundeslandes zu erfahren – auch auf Platt, Englisch und Polnisch. Mit der zweiten Tasse Kaffee in der Hand geht’s weiter nach Anklam in die Ausstellung des Otto-Lilienthal-Museums. Das zeigt die an überdimensionale Fledermäuse erinnernden Flugapparate von Flugpionier Lilienthal – per virtuellem Rundgang wird in der ständigen Ausstellung die Geschichte des Flugzeugs erkundet.

Konzerte an der HMT streamen

Auf dem Abendprogramm steht zweimal Rostock. Erst läuft ein Konzert der Hochschule für Musik und Theater: Brahms „Sinfonie Nr.1 c-Moll op.68“ wird auf Youtube vom Hochschulorchester gegeben. Aktuell werden zudem immer dienstags direkt auf der Internetseite www.hmt-rostock.de Konzerte der Reihe „hmt on air“ gestreamt. Das nächste Mal wird am Dienstag, 24. November,um 19.30 Uhr, zum Video-Gitarrenabend geladen.

Online ins Konzert - das geht zum Beispiel mit Livestreams der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. Quelle: Screenshot: Bea Schwarz

Nach dem klassischen Konzert sorgt das Kabarett „Rohrstock“, das sich derzeit auch im Homeoffice befindet, für Schmunzeln. Damit die Zeit bis nach Corona nicht zu lang wird, haben die Rostocker Kabarettisten nämlich ein paar Botschaften auf Facebook ins Netz gestellt. So kann man z. B. erfahren, dass sich die ROhrSTÖCKE als Probanden für eine Schluckimpfung zur Verfügung gestellt haben...

Bevor das Bett ruft, gibt’s – mit oder ohne Longdrink aus der Hausbar – im Greifswalder Club „Rosa“ coole Beats via Facebook auf die Ohren und Einblicke in drei Jahre „Rosa“-Dancefloor.

Für die ganze Familie

So ein Online-Ausflugstag für die ganze Familie lässt sich auf einen Blick über www.kultur-mv.de, das offizielle Kulturportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern, planen. Unter dem Motto „Kultur ist immer. Tipps für zu Hause“ hat die Portal-Redaktion – die farbmedia GbR Schwerin betreut das Portal im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV – speziell für die Lockdown-Zeit im November, aber auch darüber hinaus, 20 besondere Tipps für die digitale Freizeitgestaltung zusammengetragen.

„Und es sollen noch mehr werden, in erster Linie aus unserem Bundesland. In einer Zeit, in der Kultur in gewohnter Form nicht möglich ist, wollen wir so unsere Kulturorte auch in die persönliche Erinnerung rufen und aufzeigen, was es für vielfältige Angebote bei uns gibt“, sagt Kultusministeriumssprecher Henning Lipski.

Das Kultur-Portal Eine Liste, alles online: Auf www.kultur-mv.de, dem offiziellen Kultur-Portal des Landes Mecklenburg-Vorpommern, gibt es Tipps für das Kulturerleben zu Hause während der Corona-Pandemie. Vorschläge nimmt die Redaktion per E-Mail: redaktion@kultur-mv.de entgegen. Unter dem Punkt „Kultur in Corona-Zeiten“ finden speziell Kulturschaffende im Portal auch alle Informationen zu Themen wie „Neustarthilfen für Soloselbstständige“ oder „Winter-Stabilisierungsprogramm in MV“.

Podcast und Ballett

Podcast aus dem Ernst-Barlach-Museum in Güstrow, virtueller Rundgang zu 300 Gemälden im Staatlichen Museum Schwerin, Theaterwerft digital in Greifswald, Raumpioniere in Mecklenburg-Vorpommern, Radio aus der Zeitmaschine, Ballett aus dem Theater Vorpommern, Liederabend mit Jens Wenzel für die Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow, eine Internetplattform für Poesie mit Lyrik in 86 Sprachen oder 1263 Kultur-Orte auf einer interaktiven Karte, darunter Ausflugsziele für draußen, wie der Schlosshof Gadebusch: Die Tipps des Kultur-Portals ersetzen keine echten Theater- und Museumsbesuche, Konzerte oder Lesungen, sind aber eine Alternative in einer Zeit, in der Kulturstätten geschlossen bleiben.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Übrigens: Schon mit Beginn der Corona-Pandemie im ersten Lockdown ab Ende März wurde in dem Online-Portal eine lange Liste digitaler Ausflugsziele für Jung und Älter zusammengetragen – von A wie Ausstellungen bis Z wie historische Zeitreise. „Auch diese Angebote stehen nach wie vor zur Verfügung und laden zum Stöbern ein“, so Henning Lipski.

Wer weitere Tipps hat oder selbst passende kulturelle Angebote macht, wendet sich einfach per E-Mail: redaktion@kultur-mv.de an die Redaktion des digitalen Kulturführers.

Lesen Sie auch

Darum sind Top-Events ein großer Wirtschaftsfaktor für MV

Wie ein Veranstaltungstechniker in spe in Grimmen ohne Veranstaltungen zum Fachmann wird

Im Internet oder im Team: Künstler in der Region Bad Doberan kämpfen gegen die Corona-Krise

Von Bea Schwarz