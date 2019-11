Digitale Schnitzeljagd: Dieses Lauf-Spiel bringt Rostock in Bewegung

Rostock

Die Boxen sind kaum so groß wie ein Schuhkarton und doch sollen sie einen ganzen Stadtteil in Bewegung bringen: Der Rostocker Elektronik- und Softwareentwickler Pironex schickt die Einwohner von Toitenwinkel auf eine besondere Schnitzeljagd, die digitale und analoge Welt vereint. Am 7. November fällt der Startschuss für das neue Laufspiel Street-Points.

Wollen Eltern ihre Kinder zum Spazieren bewegen, gehen die in der Regel nur unter Protest vor die Tür. Street-Points soll das ändern. Das Laufspiel verspricht Action an der frischen Luft. „Wir wollen mehr Spaß an Bewegung in den Alltag bringen und dazu beitragen, dass die Toitenwinkler ihren Stadtteil besser kennenlernen“, sagt Pironex-Chef Tino Hülsenbeck. Seine Firma hat Street-Points entwickelt.

Bringt Toitenwinkel auf Trab: das digitale Laufspiel Street-Points. Quelle: Antje Bernstein

Und so funktioniert’s: Zum Start erhalten die Teilnehmer je eine Plastik-Spielkarte im Format eines Personalausweises. Mit dieser laufen sie von Street-Point- zu Street-Point-Box, halten sie vor die kleine Kiste, kassieren so für jede Strecke Punkte und spielen sich damit ähnlich wie beim Daddeln an der Konsole ins nächste Level vor. Je mehr Boxen die Läufer ansteuern und je mehr Kilometer sie zurücklegen, desto größer die Chance, dass sie sich an die Spitze der Rangliste setzen. Den aktuellen Spielstand können die Mitspieler online auf www.street-points.eu quasi in Echtzeit mitverfolgen. Ein zusätzlicher Motivationsschub, sagt Hülsenbeck.

Die Teilnahme ist kostenlos. Spielkarten sind an verschiedenen Ausgabepunkten erhältlich. Wo diese zu finden sind und an welche Straßenlaternen das Pironex-Team die insgesamt 35 Boxen montiert hat, zeigt eine Karte auf der Street-Points-Homepage.

Als Teamplayer zum Sieg

Die Spieler treten in Teams an. Familie, Clique oder Klasse – Street-Points soll das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Einzelkämpfer können trotzdem jederzeit einsteigen, als Solo-Läufer oder Neuzugang zu einer bereits bestehenden Gruppe.

Von Junior bis Senior – mitspielen darf und soll jeder. Tino Hülsenbeck hofft auf besonders viele junge Starter. „Wir wollen den Kindern Bewegungsdrang antrainieren. Durch das Spiel sollen sie außerdem ihr Quartier besser kennenlernen, so dass sie sich künftig den Weg zur Schule selbst zutrauen und ihre Eltern sie nicht mehr mit dem Auto hinfahren müssen.“ So trage Street-Points zur Gesundheit der Rostocker und zugleich zum Klimaschutz bei, erklärt Hülsenbeck.

Wien umrundet die Welt

Wie weit es eine Stadt bei der Schnitzeljagd bringen kann, beweist die Donaumetropole Wien, wo das Spiel seit gut 14 Tagen in zwei Bezirken läuft. Binnen dieser Zeit haben die Österreicher insgesamt mehr als 90 000 Kilometer zurückgelegt und ist damit quasi zweimal um die Welt gelaufen. „In Rostock wollen wir eine Strecke schaffen, die mindestens so lang ist wie der Äquator“, gibt Hülsenbeck die Zielmarke aus.

Davon, dass das glückt, ist Pironex-Mitarbeiter Sabrina Panning überzeugt. Schließlich sorgt sie für reichlich Starter. Viele der insgesamt 5000 verfügbaren Spielkarten verteilt sie an Toitenwinkels Schulen und Horte. „Die Kinder freuen sich schon darauf, dass es losgeht.“ Sie selbst kann den Startschuss auch kaum erwarten. „Wir wollen die Digitalisierung und unsere Innovation für alle erlebbar machen.“

Smarte Technik für Großkonzerne

Mit smarten Spielereien ist Pironex gut im Geschäft: Seit 2007 stattet das Unternehmen namhafte Konzerne mit Elektronik und Software aus. Was die Ingenieure an der Warnow entwickeln, wird bundesweit in Tracking-Systemen für Geräte und Güter eingesetzt, fährt als Bordcomputer von Leih-E-Bikes durch die Straßen oder hilft, die digitale Revolution in der Industrie voranzutreiben. „Unsere meisten Aufträge generieren wir in Süddeutschland“, sagt Hülsenbeck. Dazu zählt auch die neueste Bestellung: Für Bosch bauen die Rostocker Alarmanlagen.

Dass sie auch mit den Street-Point-Boxen Alarm machen können, haben die Entwickler in ihrer Heimatstadt schon zweimal bewiesen: In Gehlsdorf und beim Klimaaktionstag haben kleinere Testläufe stattgefunden. Mit guter Resonanz. „Das Spiel kam super an“, sagt Sabrina Panning. Jetzt ist Toitenwinkel herausgefordert. Wenn am Donnerstag Punkt 6 Uhr die Boxen aktiviert werden, heißt es: Auf zur digitalen Schnitzeljagd!

Startschuss für Street-Points Der Startschuss für Street-Points fällt am 7. November. Um 6 Uhr werden die 35 in Toitenwinkel verteilten Boxen aktiviert. Bis zum 20. Dezember haben die Teilnehmer des Laufspiels Zeit, sich Punkte und damit eine Top-Platzierung im Ranking zu erlaufen. Wo die Boxen zu finden sind, welchen Rang die Punktesammler aktuell innehaben und wo Interessenten eine von 5000 verfügbaren Spielkarten erhalten können, erfahren Sie online auf www.street-points.eu.

Von Antje Bernstein