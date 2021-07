Rostock

Eigentlich treffen sich Philipp und sein bester Freund Maximilian am liebsten zu Hause, um an der Konsole gegeneinander anzutreten. Draußen spielen: Für die Zwölfjährigen ist das oftmals viel zu langweilig. „Es ist so selten irgendwas los“, sind sich die beiden einig. Und doch bekommen ihre Eltern sie seit einigen Tagen kaum noch zu Gesicht. Mehrere Stunden verbringen die beiden seit Beginn der Sommerferien auf den Straßen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Schuld daran ist Quartiermanagerin Lisa Radl.

In Kooperation mit dem Rostocker Elektronik- und Softwareentwickler Pironex hat sie nämlich eine ganz besondere Aktion in den Nordwesten der Hansestadt gebracht – eine Schnitzeljagd, die sowohl die digitale als auch analoge Welt miteinander vereint. „Die Pandemie hat unsere Welt in den vergangenen Monaten völlig auf den Kopf gestellt. Mit diesem Lauf-Spiel wollen wir Lichtenhagen nun dazu motivieren, wieder mehr in Bewegung zu kommen“, sagt Radl.

Mitmachen und Punkte für den Stadtteil sammeln

Und so funktioniert’s: Um an der digitalen Schnitzeljagd teilnehmen zu können, müssen sich Interessenten, wie die beiden Jungen, zunächst je eine Plastik-Spielkarte im Format eines Personalausweises abholen. Erhältlich sind diese kostenfrei im Stadtteil- und Begegnungszentrum Lichtenhagen. Ist der Schritt erst einmal getan, kann es auch schon losgehen. Nun gilt es für die Teilnehmer so viele sogenannte Street-Points wie nur möglich anzusteuern. Für jede zurückgelegte Strecke zwischen den einzelnen blauen Boxen, die kaum so groß wie ein Schuhkarton sind, werden einem dann Punkte gutgeschrieben. Dazu muss die Karte lediglich an die kleine Kiste gehalten werden.

Mehr als 20 dieser Boxen sind im gesamten Stadtteil verstreut. Wo sie sich genau befinden, ist dem beigelegten Flyer oder online auf www.street-points.eu zu entnehmen. Auf der Homepage können Mitstreiter zudem in Echtzeit nachverfolgen, wie viele Punkte insgesamt gesammelt wurden und wer bei dem Rennen die Nase vorne hat. Je mehr Boxen die Läufer ansteuern und je mehr Kilometer sie zurücklegen, desto größer die Chance, dass sie sich an die Spitze der Rangliste setzen.

In sechs Wochen um die Welt

Dabei ist es ganz egal, ob man als Einzelkämpfer oder im Team startet. Jeder, der Lust hat, sich zu engagieren, und Zeit an der frischen Luft verbringen möchte, kann mitmachen. Auch das Alter spielt keine Rolle. „Die älteste Teilnehmerin, die ich bislang kennengelernt habe, ist 82 Jahre alt“, berichtet Radl, die selbst schon so manchen Umweg in Kauf genommen hat, um richtig zu punkten.

Mittlerweile haben sich etwa 400 Personen für das Bewegungsspiel registriert – darunter neun Organisationen und 35 Teams. „Gemeinsam haben sie schon fast 9000 Kilometer zurückgelegt“, fasst Pironex-Mitarbeiterin Karolina Niendorf zusammen. „Wenn sie so weitermachen, dann schaffen sie es bestimmt, die Welt einmal zu umrunden.“ 24 Tage bleibt den Lichtenhägern noch, um das gesetzte Ziel von 40 075 zu erreichen. Dann nämlich endet der sechswöchige Zeitraum für die Challenge. Das Team mit den meisten Punkten darf sich über eine Überraschung freuen.

Den eigenen Wohnort neu entdecken

Gesponsert wird das Spiel im Zuge eines Pilotprojektes zum größten Teil von Pironex selbst. Einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro gab es aus dem Budget des Ortsbeirates und weitere 2000 Euro aus dem Verfügungsfonds des Bundesförderprogramms Sozialer Zusammenhalt. „Ich bin froh, dass wir die Schnitzeljagd auf diese Weise umsetzen konnten. Das ist wirklich eine große Bereicherung für den Stadtteil“, betont Radl.

Nicht nur, dass sich die Menschen dadurch wieder öfter im Freien aufhalten und somit mehr bewegen. Ein positiver Nebeneffekt sei zudem, dass das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil durch das Erfüllen einer gemeinsamen Challenge gestärkt und der Austausch untereinander gefördert werde. „Außerdem erhält man durch die Aktion die Möglichkeit, den eigenen Wohnort noch einmal aus einer völlig neuen Perspektive kennen und lieben zu lernen“, ist sich Radl sicher. „Jeder, der sich uns noch anschließt und sich mit Lichtenhagen auseinandersetzt, ist ein Gewinn für uns.“

