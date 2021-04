Rostock/Schwerin

Die deutsche Unesco-Kommission hat die Kunstvereine in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Das schafft Aufmerksamkeit für diese zum Teil historisch gewachsenen oder noch jungen Vereine, die überwiegend privat finanziert und ehrenamtlich betrieben werden. Die schon immer sehen müssen, wie sie sich finanzieren können und besonders unter der anhaltenden Corona-Krise leiden.

Der Kunstverein zu Rostock gehört zu den altehrwürdiger Kunstvereinen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Verein, der im Jahr 1840 gegründet und im Jahr 1992 wiederbelebt wurde. Der – ohne Corona – in der Regel mindestens acht Ausstellungen im Jahr veranstaltet. Doch auch in diesem Jahr, dem zweiten Jahr mit dem pandemischen Virus, sagt Thomas Häntzschel, der Vorsitzende des Vereins, werden wenigstens sieben Ausstellungen stattfinden.

Virtueller Rundgang soll zum analogen Besuch animieren

Die lange, analoge Vergangenheit des Rostocker Kunstvereins hat seine Mitglieder nicht davon abgehalten, zügig digitale Strategien zu entwickeln, um auf die Corona-Krise und die veränderten Bedingungen zu reagieren.

Auf der Webseite des Vereins können Kunstinteressierte zum Beispiel die aktuelle Ausstellung der Reihe „Circulating Repetitions“ (Kreisende Wiederholungen) – läuft noch bis zum 25. April – in einem 3-D-Rundgang betrachten. Ebenso besteht die Möglichkeit, ein Video anzuschauen, in dem die beiden jungen Rostocker Künstlerinnen, Ines Brands und Ellen Möckel, deren Werke Teil der aktuellen Ausstellung sind, befragt werden.

Die Ausstellungsreihe „Circulating Repetitions“ nahm ihren Anfang bereits zu Vor-Corona-Zeiten, im Jahr 2019. Sie stellt junge zeitgenössische Rostocker Künstler und Künstlerinnen in einen direkten Bezug zu historischen Künstlerpersönlichkeiten der Hansestadt – dieses Mal die beiden jungen Künstlerinnen Ines Brands (Jahrgang 1984) und Ellen Möckel (Jahrgang 1984) und die ehemalige Bauhaus-Studentin Dörte Helm (1898–1941).

Reichweite der Ausstellungen erhöhen

Häntzschel sieht die Umsetzung digitaler Strategien nicht nur als eine Art „Corona-Notlösung“, vielmehr als eine Art längst fälliger Ergänzung, auch in coronafreien Zeiten. „Das Virtuelle kann einen Anreiz setzen, sich, wenn es möglich ist, eine Ausstellung ganz real anzuschauen. Auf Werke aufmerksam machen, von denen man via 3-D einen ersten Eindruck bekommt.“

Was ihn und seine Mitstreiter am Digitalen besonders reize, sagt er dann, sei „die Reichweite“. Kunstinteressenten außerhalb der Region, also auch potenzielle Käufer und Käuferinnen von Kunst, könnten auf diese Weise an aktuellen Ausstellungen partizipieren.

Was ist machbar – und was sinnvoll?

Dass das Digitale mit seinen Möglichkeiten einen erweiterten Austausch zwischen Kunstschaffenden und Kunstpublikum bewirken kann, sieht man auch im Kunstverein für Mecklenburg & Vorpommern in Schwerin. Nadine Grünewald, die Künstlerische Leiterin des Vereins, ist dennoch auch der Meinung, dass Digitalisierung lediglich um der Digitalisierung willen – also einfach, um auf einer gerade angesagten Welle mitzuschwimmen oder auch einfach nur als Corona-Notlösung – nicht für alle Künstler und Künstlerinnen gleichermaßen funktionieren muss. „Wir stehen, was digitale Strategien und das damit Machbare angeht, in einem regen Austausch mit unseren Mitgliedern.“

Zur Ausstellungseröffnung im Februar mit der Essener Künstlerin Marita Bullmann „[inside] sparkling doubts“ wurde eine Videoperformance erstellt, die auf der Webseite des Schweriner Kunstvereins zu sehen ist.

Finanzierung spielt eine Rolle

Die Wahl der digitalen Mittel, sagt Grünewald, sei zudem auch immer eine Frage der Finanzierung. Gerade kleinere und noch junge Kunstvereine, wie der Schweriner Verein, der erst im Jahr 2002 von Kornelia von Berswordt-Wallrabe, der früheren Direktorin des Staatlichen Museums Schwerin, gegründet wurde, verfügen nicht über allzu üppige Finanzierungen durch staatliche Fördergelder, private Förderer und eine hohe Mitgliederzahl.

Ein 3-D-Rundgang durch die Ausstellung „nearly instant, nearly raw“ – sie wird gerade im E-Werk in Schwerin aufgebaut und ist vom 17. April bis zum 13. Juni dort zu sehen – sei derzeit nicht geplant, sagt Grünewald. Sie könne sich jedoch vorstellen, eine Art Video-Teaser mit den teilnehmenden Künstlern (Hendrik Lörper aus Kiel, Janó Möckel aus Hamburg und Sebastian Dannenberg aus Bremen) zu veröffentlichen oder auch zu einem Vernissage-Zoom-Videomeeting einzuladen. Die reine digitale Dokumentation einer Veranstaltung hingegen, so Grünewald, interessiere sie im Kunstverein Schwerin eher weniger.

Kunstvereine sind jetzt Kulturerbe Die deutsche Unesco-Kommission hat die Kunstvereine in ihr Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Begründet wurde diese Entscheidung von der Kommission mit dem herausragenden „zivilgesellschaftlichen Engagement“ und dem „wertvollen Beitrag zum Demokratieverständnis“, das Kunstvereine leisten. Dass dieses „Gütesiegel“ den vielfach privat und ehrenamtlich organisierten Kunstvereinen –die zu den kulturellen Einrichtungen im Land gehören, die ganz besonders unter der Corona-Krise leiden – zukünftig auch bei den Verhandlungen mit Geldgebern, vor allen Dingen mit den Kulturbehörden, hilft, ist nun die Hoffnung vieler Kunstvereine. Kunstverein Rostock: www.kunstverein-rostock.de Kunstverein für Mecklenburg & Vorpommern in Schwerin: www.kunstverein-schwerin.de

Baumarkt ist Kunst

Die zweiteilige Gruppenschau „nearly instant, nearly raw“ untersucht die Ästhetik von skulpturalen Objekten, Rauminstallationen, künstlerischen Apparaturen und performativen Aktionen. Die drei Künstler beziehen sich dabei auf Materialien und Produkte, die man in normalen Baumärkten findet. Vorgefertigte, billige bis schroffe Materialien und Konstruktionsweisen bleiben vordergründig erhalten. Ihre Eigenschaften, die materiellen wie ästhetischen Qualitäten, werden jedoch künstlerisch befragt.

