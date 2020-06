Digitalisierung vorantreiben: Das ist die neue Direktorin der Rostocker Uni-Bibliothek

Rostock

Antje Theise begeisterte sich schon früh für Wissen aus vergangenen Zeiten – vor allem alte und seltene Literaturwerke begleiten sie schon seit Jahren. Heute, nach einer bereits sehr erfolgreichen Berufslaufbahn, ist sie die Direktorin an der Rostocker Universitäts-Bibliothek. Am 2. Juni übernahm sie die Leitung und zeigt sich sichtlich begeistert über die Stelle. „Ich fühle mich total angekommen und freue mich, dass ich meiner Heimat etwas zurückgeben kann“, sagt die gebürtige Rostockerin. Sie ist die 65. und auch erste Direktorin der 1569 gegründeten Bibliothek.

Leidenschaft schon früh geweckt

Einen Teil der Leidenschaft weckten ihre Großeltern, die sich viel mit Archäologie beschäftigten und das Interesse an ihre Enkelin weitergaben. Auch an der ehemaligen Rosa-Luxemburg-Schule am Margaretenplatz blieb die heute 46-Jährige wissbegierig. „Ich hatte damals eine so tolle Latein- und Sportlehrerin, dass ich zuerst auch Lehrerin in diesen Fächern werden wollte“, erinnert sich Theise. „Kurioserweise ist mein Sohn heute auch sehr auf Latein und Sport fixiert“, lacht die zweifache Mutter.

Anzeige

Theise absolvierte ihr Abitur in der Hansestadt. Danach, im Jahr 1992, beschloss die heimatverbundene Rostockerin, an der Universität Rostock ein Studium in Latinistik und Klassischer Archäologie anzufangen. 1998 schrieb sie ihre Magisterarbeit über Nathan Chytraeus, den Gründer der Uni-Bibliothek.

Weitere OZ+ Artikel

Unter anderem sei der Handball ein Grund gewesen, weshalb sie Rostock nicht verlassen wollte. Seit der ersten Klasse spielt sie den Mannschaftssport und war Mitglied in mehreren Vereinen in der Hansestadt. „ Rostock ist ja bis heute eine Handballhochburg und das hat mich hier auch so festgehalten.“

Immer nah an der Heimat

Auch nach ihrem Studium blieb Theise in Mecklenburg-Vorpommern. „Meine ersten Anstellungen waren an der Universität Greifswald und an der Landesbibliothek Schwerin“, berichtet sie. „Dadurch konnte ich noch einige Jahre, bis 2002, in Heimatnähe bleiben und auch weiterhin Handball spielen.“

Ihr Berufsweg führte sie ebenfalls an die Forschungsbibliothek Gotha und an die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 2005 wechselte sie an die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Ein Themenfeld packte sie im Verlauf ihrer Karriere besonders: Die digitale Erschließung von Literatur. „Das kam durch ein Forschungsprojekt in Schwerin und hat mich nicht mehr losgelassen“, erzählt sie.

Theises Herzensanliegen: „So viel Literatur und Wissen wie möglich online zu stellen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Sie denkt, dass Bibliotheken nicht nur analog offene Institutionen und Lernorte sein sollten. „Sondern auch online, so dass jeder einfach findet, was zu seinem Arbeitsthema passt.“

Viele Pläne für die Zukunft

Neben der Digitalisierung hat Antje Theise noch andere Anliegen. Besonders der geplante Bau der geisteswissenschaftlichen Bibliothek auf dem Ulmencampus liegt in ihrem Fokus. „Die Bibliotheksinfrastruktur weiter zu verbessern wird auch eine meiner großen Aufgaben sein“, so die Direktorin. Vor allem Kooperationen und Drittmittel zu organisieren, würden ihren Arbeitsalltag zukünftig bestimmen. „Das ist natürlich eine große Herausforderung, so eine Position zu übernehmen, aber der stelle ich mich gerne.“

Auch die Zusammenarbeit mit der Hamburger Universitätsbibliothek möchte die Literaturexpertin ausbauen. Theise und ihr Vorgänger, Robert Zepf, der jetzt Bibliotheksdirektor in Hamburg ist, sind sich einig. „Es gibt viele Berührungspunkte zwischen den beiden Städten.“ Eine Kooperation würde beiden Seiten zugute kommen.

Was Antje Theise aber am meisten freut: zurück in ihrer Heimatstadt zu sein. Im Sommer abends in die Ostsee zu springen, habe ihr während ihrer Zeit in Hamburg sehr gefehlt, erzählt sie. Außerdem: „Die Kinder, die bisher in Schleswig-Holstein und Hamburg aufgewachsen sind, näher bei den Großeltern zu haben, ist ein tolles Gefühl.“ Theises Wünsche für ihre Zeit in der Hansestadt: „Ich möchte die Gesellschaft hier mitgestalten und positiv Einfluss nehmen.“

Mehr zum Lesen:

Von Anh Tran