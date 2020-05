Direkt aus Neuseeland: Darum macht das Expeditionsschiff „Bremen“ in Rostock Station

Rostock

Langsam schiebt sich die „MS Bremen“ an den beiden Molenfeuern vorbei. Nach vielen Wochen auf hoher See steuert das knapp 111 Meter lange Schiff nun endlich einen deutschen Hafen an. Ein Anblick, der so manchen Schaulustigen anlockt. Schließlich ist es das erste Passagierschiff dieser Größe, dass in diesem Jahr in Rostock festmacht.

Doch was macht ein Schiff, das unter der Flagge der Bahamas fährt, in der Hansestadt und wieso sind keine Gäste an Bord?

Reederei holt Flotte nach Hause

Bei der „MS Bremen“ handelt es sich um ein Expeditionsschiff des Hamburger Kreuzfahrtunternehmens Hapag-Lloyd Cruises, welches normalerweise in den Weltmeeren unterwegs ist. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen hat die Reederei beschlossen, ihre Flotte zurück in die heimischen Gewässer zu holen. Den Anfang machten bereits die „Hanseatic nature“, das Schwesterschiff „ Hanseatic inspiration“ sowie die beiden Luxusschiffe „ Europa“ und „ Europa 2“, die allesamt in Hamburg festgemacht haben.

Aufenthalt auf unbestimmte Zeit

Lediglich die „ Bremen“ macht Station in der Neptun Werft in Rostock. Dort soll sich das Schiff voraussichtlich so lange aufhalten, bis es wieder starten darf. Wann das genau sein wird, ist noch nicht bekannt. „Wir hoffen, mit unserer Flotte in naher Zukunft wieder Fahrt aufnehmen zu können. Dafür sind wir mit den entsprechenden Entscheidungsträgern und Häfen im Kontakt und arbeiten im Hintergrund an verschiedenen Szenarien und möglichen Fahrplänen“, teilt Pressereferentin Kirstin Mausehund auf Anfrage mit.

Normalerweise in den polaren Gebieten zu Hause: MS Bremen in der Antarktis. Quelle: Hapag-Lloyd Cruises

Erste Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Betriebs seien die Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts, die Lockerung der Einreisebestimmungen in den jeweiligen Fahrtgebieten und ein zuverlässiger Flugbetrieb. „Oberste Priorität hat für uns selbstverständlich weiterhin die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Besatzung“, meint Mausehund.

Arbeit mit weniger Crew-Mitgliedern

Aus diesem Grund hat das Expeditionsschiff auf seiner Fahrt von Auckland durch den Panamakanal bis nach Deutschland keine Passagiere transportiert. Lediglich 71 Besatzungsmitglieder waren an Bord. Eigentlich bietet das Schiff Platz für 155 Urlaubsgäste.

Bereits seit dem 21. März sind alle Gäste der Hapag-Lloyd Cruises Flotte wieder sicher und gesund zu Hause. „Sie wurden frühzeitig aufgrund der Corona-Pandemie aus den unterschiedlichsten Teilen der Erde in ihre Heimat zurückgeflogen“, bestätigt die Pressereferentin. Bis auf weiteres müsse die Reederei sämtliche Reisen absagen.

Das einzig Positive: „Es hat an Bord unserer Flotte keinen Fall einer Covid-19 Erkrankung unter den Gästen oder unter der Crew gegeben.“ Damit dies auch weiterhin so bleibt, arbeite die Crew der „MS Bremen“ während der Liegezeit unter stark erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen und mit einer deutlich geringeren Anzahl an Mitgliedern. Normalerweise besteht die Crew aus Rund 100 Männer und Frauen.

Routen mit Erlebnischarakter

Für das Expeditionsschiff ist es nach langer Zeit wieder das erste Mal, dass es in deutschen Gewässern verkehrt. Normalerweise nimmt die Bremen Kurs auf Ziele abseits der üblichen Touristenpfade. Ob die Antarktis, Alaska oder den Amazonas: „Per bordeigenen Zodiacs gelangen die Gäste in kleinen Gruppen an Plätze, die Passagieren größerer Kreuzfahrtschiffe oft verwehrt bleiben.“ Experten auf den Gebieten der Biologie, Geographie und weiteren Wissensbereichen begleiten die Reisen.

Rund um die „MS Bremen“ Das Expeditionsschiff „MS Bremen“ aus der Flotte von Hapag-Lloyd Cruises hat am Mittwochvormittag – nach einer mehrwöchigen Fahrt von Neuseeland bis nach Deutschland – die Neptun Werft in Rostock erreicht. Gebaut wurde das Schiff in der Großwerft Mitsubishi Heavy Industries in Japan. Seine Indienststellung fand 1990 statt. Mit einer Länge von 111,5 Metern, einer Breite von 17,25 Metern und einem Tiefgang von 4,8 Metern kann die MS Bremen eine Geschwindigkeit von bis zu 15 Knoten erreichen. Dabei fährt das Schiff unter der Flagge der Bahamas. An Bord finden rund 155 Passagiere und eine hundertköpfige Besatzung Platz. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen allerdings vorerst alle Reisen ausfallen.

Von Susanne Gidzinski