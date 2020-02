Direkt von der Ostsee an den Prater: Warnemünde bekommt Nachtzug nach Wien

Rostock

Ohne Umsteigen vom Ostseestrand nach Wien: Mit der Neueröffnung des Warnemünder Bahnhofs nach dem Umbau startet am 19. Mai eine neue Nachtzugverbindung. Fahrgäste können abends kurz vor 20 Uhr in den Zug steigen und am nächsten Vormittag, noch mit Sand vom Strand in den Schuhen, im Wiener Kaffeehaus eine Melange trinken. Ab Rostock-Hauptbahnhof gibt es die Verbindung bereits ab 8. März. Sie funktioniert auch in der Gegenrichtung: Abends in Wien in den Zug setzen, morgens in Warnemünde aussteigen. Abfahrten in beiden Richtungen sind jeden Abend, außer samstags.

Die Linie gehört zum neuen IC Rostock – Berlin – Dresden. Der abendliche Wien-Zug (Abfahrt in Warnemünde um 19.56 Uhr) hält nicht in Dresden, dafür aber in Jena und Leipzig. Weitere Stationen sind Saalfeld, Nürnberg, Regensburg, Passau und Linz. Schlafwagenabteile gibt es in der Nachtlinie nicht, lediglich Sitzplätze. Knapp 15 Stunden dauert die mehr als 900 Kilometer lange Reise, nicht gerade flott. „Es geht bei dieser Verbindung nicht um die Geschwindigkeit“, sagt ein Bahnsprecher. Der Zug soll unter anderem eine Morgenverbindung von Süddeutschland nach Wien bieten.

Bahn fehlen Werkstätten

Der eigentliche Grund, warum es die neue Wien-Anbindung überhaupt gibt, ist ein völlig anderer: Die Bahn hat für die Rostock-Dresden-IC-Linie bei der österreichischen Westbahn gebrauchte, zwei Jahre alte Züge der Baureihe „Kiss“ gekauft. Mit den Wagen übernimmt der Schienenkonzern die bestehenden Wartungsverträge mit dem Hersteller, der Schweizer Firma Stadler. Und die Wartung findet nun mal vertragsgemäß in Wien statt. „Wie haben keine eigenen, freien Werkstattkapazitäten“, sagt der Bahnsprecher.

Diese Doppelstock-Züge der Firma Stadler vom Typ „Kiss“ fahren ab 8. März von Rostock über Berlin nach Dresden – und abends sogar bis nach Wien. Quelle: Deutsche Bahn AG

Die „Kiss“-Züge erleben ihre Premiere am 7. März. In Rostock wird an diesem Tag ein Zug auf den Namen „Mecklenburger Ostseeland“ getauft. Per Sonderfahrt mit geladenen Gästen geht es danach nach Berlin. Im dortigen Hauptbahnhof findet eine Feier statt. Bahnchef Richard Lutz soll dabei sein und ein zweiter Zug, der am Vormittag in Dresden auf den Namen „Dresdener Elbtal“ getauft wird, trifft auf sein Rostocker Pendant.

Anschluss an den Deutschlandtakt

Tags drauf startet der IC Rostock – Berlin – Dresden richtig durch – mit den neuen Zügen und acht täglichen Abfahrten im Zwei Stunden-Takt – doppelt so viele wie bisher. Ab 4. Mai hält der Zug am Flughafen Berlin-Schönefeld, ab Ende Oktober am hoffentlich bis dahin eröffneten BER. Mit ICE-Zügen und ausgedünntem Angebot hat die Linie mit dem Winterfahrplan Mitte Dezember begonnen. Das Angebot werde gut angenommen. „Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv“, sagt der Bahnsprecher.

Die Abfahrtzeiten sind bereits mit dem geplanten Deutschlandtakt abgestimmt. Mit dessen Hilfe soll spätestens ab 2030 zwischen den Metropolen jede halbe Stunde ein Zug abfahren. Fahrgäste des Intercity Rostock – Dresden profitieren davon schon früher. So gibt es in Berlin eine schnelle Umstiegsmöglichkeit nach München, ohne Bahnsteigwechsel, mit nur acht Minuten Wartezeit.

Ein Fiaker fährt Touristen an der Wiener Hofburg vorbei. Der neue Direktzug braucht knapp 15 Stunden von Warnemünde nach Wien. Quelle: Robert Michael/dpa

Fernbus braucht genauso lange

Mit den neuen IC-Linien will die Bahn in den ostdeutschen Bundesländern wieder Boden gutmachen. Für die Verbindungen ab Rostock setzt der staatseigene Schienenkonzern auf Angebotspreise, die sogar dem Fernbus-Platzhirsch Flixbus Konkurrenz machen können. Das grüne Fernbus-Unternehmen bietet auch eine Verbindung von Rostock nach Wien an. Die Fahrtzeit beträgt wie bei der Bahn rund 15 lange Stunden, Tickets kosten ab 32 Euro, ein Umstieg in Berlin ist erforderlich. Die Bahn schafft das demnächst ohne Umsteigen, für März sind Tickets bis Wien ab Rostock-Hauptbahnhof für knapp 40 Euro buchbar.

Von Gerald Kleine Wördemann