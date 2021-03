Rostock

Eines steht für Gert Mengel fest: „Die alte Schule, so wie wir sie bisher kannten, war nicht krisensicher. Das haben wir alle gesehen“, sagt der Direktor der Rostocker Don-Bosco-Schule. Was es deshalb brauche, sei eine neue Form des Lernens. „Das muss man schließlich ein Leben lang tun. Schule ist unbestritten wichtig, aber nur ein Teil dieses Weges.“

Der Pädagoge aus der Hansestadt geht mit seiner Schule schon länger neue Wege, setzt beispielsweise seit August 2020 auf freiwillige Corona-Tests bei den Schülern, wie sie aktuell bundesweit diskutiert werden.

Kinder müssen lernen mit Krisen umzugehen

Für die Entwicklung nach der Pandemie sind dem 49-jährigen Familienvater vor allem vier Punkte wichtig: Kollaboration, also Zusammenarbeit, kritisches Denken, Kommunikation sowie eine neue Form der Kreativität. „Die Welt darf nicht am Schultor enden. Wir müssen die Kinder stark machen für die Zukunft, damit sie lernen, mit Krisen umzugehen“, so Mengel.

Kinder, die jetzt in den Schulen lernen, seien die Forscher von morgen und „müssen Probleme lösen, die auch in unserem Interesse sind“, erklärt der Rektor. Die Klimakrise, Alltagsrassismus, Bildungsungerechtigkeit oder immer noch bestehende Unterschiede zwischen Ost und West – „all diese Probleme kennen keinen Lockdown, obwohl sie es verdient hätten“, so Mengel.

Wissen ist immer und überall verfügbar

Deshalb reiche auch die Digitalisierung an Schulen nicht aus. Kinder und Jugendliche müssten erfahren, was sie mit dem Zugang zum Wissen der Welt anstellen können und wie es ihnen dabei hilft, eigenständig Lösungen zu suchen und zu finden und dabei eine eigene Haltung zu entwickeln.

Dafür sei aber auch ein Perspektivwechsel bei den Lehrkräften nötig: „Sie sind nicht mehr allmächtige Wissensexperten, denn das ist ja durch die aktuelle Technik immer verfügbar. Lehrer müssen sich vielmehr als Lernermöglicher und Lebensertüchtiger begreifen“, sagt Mengel, der sich auch am veralteten Hierarchiedenken stört. „Denn wir als Pädagogen lernen doch auch von den Schülern, wenn wir echtes Interesse zeigen.“

Schule neu denken – auch dank Corona-Krise

Natürlich sei die Vermittlung von Basiswissen durch Lehrkräfte auch weiterhin elementar. „Lesen, rechnen, schreiben und das Lernen einer weiteren Sprache gehören zur Würde des Menschen dazu“, ist der Schulleiter überzeugt. Aber es reiche nicht, „Wissen in die Kinder reinzustopfen, um Lehrpläne oder Ländervergleichbarkeit zu erzielen“. Vielmehr ginge es darum, dem Nachwuchs Kompetenzen für das Leben zu vermitteln – und das über das Lernen an echten Problemen. Die Digitalisierung ermögliche, auch Partner ins Boot zu holen. „So kann ich mich beispielsweise mit einer Schulklasse in Frankreich über Alltagsrassismus austauschen.“

Die Corona-Krise sei eine unerwartete Chance, Schule neu zu denken und für die Zukunft aufzustellen. Dazu gehört Gert Mengel zufolge auch eine Änderung im Umgang mit schlechten Noten und Fehlern. „Scheitern gehört dazu. Wichtig ist aber der Prozess des Aufarbeitens“, sagt der Schulleiter.

Nicht alles kann man digital vermitteln

Was trotz allen digitalen Fortschritts aber auch künftig nicht nur über Tablets vermittelt werden kann, seien wichtige Werte wie Mitgefühl. „Wir brauchen deshalb auch die echte Begegnung in Präsenz“, so Mengel. Das fördere auch den wichtigen Punkt der Kommunikation. Wenn Kinder die im realen Leben beherrschen und fähig sind, „in anständiger Form vernünftiges Feedback zu geben – egal ob anderen Schülern oder den Lehrern gegenüber“, dann übertrage sich das auch ins Internet und führe vielleicht zu einer Änderung der viel kritisierten Online-Umgangsformen.

Gert Mengel ist bereit, die Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen und seine Schule für die Zukunft aufzustellen. Der Rostocker hofft, dass auch andere diese Chance nutzen. „Die Angst vor Veränderung ist die stärkste Angst – aber die müssen wir ablegen.“

Von Claudia Labude-Gericke