Diskussion um Kurtaxe: So teuer soll die Abgabe in Rostock werden

Rostock

Ein Ausflug nach Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide könnte für Gäste bald teurer werden: Die Stadt Rostock möchte die Kurabgabe für alle vier Seebäder der Hansestadt Rostock erhöhen – auf ganzjährig 2,25 Euro pro Person und Tag. Dieser Preis gilt derzeit nur in der Hauptsaison für Warnemünde.

Bisher zahlen Besucher von Mai bis September in Diedrichshagen 1,50 Euro, in Markgrafenheide und Hohe Düne jeweils 1,75 Euro. In der Nebensaison wird lediglich in Warnemünde eine Kurabgabe fällig – in Höhe von 1,50 Euro. Der ermäßigte Preis soll in allen vier Seebädern bei 1,50 Euro liegen. „Mit der Angleichung der Kurabgabe kann die Tourismuszentrale auch künftig dem hohen Anspruch unserer Gäste an Service und Qualität gerecht werden“, begründet Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm eine Anpassung.

Kosten nur zu 73 Prozent gedeckt

Die geplante Erhöhung habe nichts mit den Verlusten durch die Corona-Pandemie zu tun. Seit 2008 habe es, so die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, keine Erhöhung mehr gegeben. Die Notwendigkeit der moderaten Angleichung ergebe sich nun aus den seit 2008 gestiegenen Aufwendungen zum Erhalt des Seebadstatus. So habe die Tourismuszentrale im Referenzjahr 2019 abgaberelevante Ausgaben in Höhe von 2,816 Millionen Euro gehabt, 2,068 Millionen Euro konnten durch die Kurabgabe gedeckt werden. „Die Aufwendungen wurden lediglich zu 73 Prozent durch die Einnahmen aus Kurabgabe gedeckt“, so Fromm. Die Erhöhung soll jährlich rund 500 000 Euro mehr in die Kassen spülen, um 90 Prozent der Kosten zu decken.

Die Verantwortlichen betonen, dass die Seebäder Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide auch nach der angestrebten Angleichung weiterhin im Beitragsdurchschnitt von MV liegen werden.

Dafür wird die Kurtaxe verwendet

Die Abgabe sei ein wichtiger Eckpfeiler für die hohen Standards, die die Rostocker Seebäder den Urlaubern und Gästen bieten. „Dazu zählen insbesondere die Strandbewirtschaftung, der Betrieb der Tourist-Informationen, die Wasserrettung, die Ordnung und Sicherheit, die Neuausweisung des Kurwegenetzes, der Ausbau barrierearmer Strandzugänge, die Weiterentwicklung des Umweltmanagements aber auch die Erweiterung des ganzjährigen Veranstaltungsangebotes“, heißt es von der Tourismuszentrale.

Mehr Angebote in der Nebensaison gefordert

Die Hoteliers in den betroffenen Ortsteilen wissen von diesen Plänen noch nichts. „Dass nach so vielen Jahren eine Erhöhung, gerade in der Hauptsaison, Thema wird, können wir grundsätzlich nachvollziehen“, sagt Marlén Strelow, Marketingleiterin von des Strandresort Markgrafenheide. „Aber ich verstehe gerade nicht, wie eine Erhöhung in der Nebensaison gerechtfertigt werden soll. Da müssen wir unseren Gästen gegenüber argumentieren können und das können wir ohne weitere Argumentationshilfen nicht.“ Die Markgrafenheider fühlen sich von der Tourismuszentrale vernachlässigt. „Wir haben in diesem Bereich keine öffentlichen Toiletten am Strand, es gibt hier keinen öffentlichen Nahverkehr“, ergänzt Geschäftsführer Irmin Stintzing. „Wenn der Gast im Winter 2,25 Euro täglich zahlen muss, kommt er natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung her und fragt sich, was dafür geboten wird.“

So teuer ist es in anderen Orten Mit der Erhöhung liegen die Seebäder Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide weiterhin im Beitragsdurchschnitt von MV. So sei die Kurabgabe in der Hauptsaison unter anderem in Sellin auf Rügen (3,50 Euro), Zingst (2,80 Euro), im Ostseebad Göhren (2,80 Euro), in den drei Kaiserbädern der Insel Usedom (2,70 Euro) und Prerow (2,50 Euro) teurer. Günstiger ist es beispielsweise in Lohme auf Rügen (ein Euro), Graal-Müritz (2 Euro) und Boltenhagen (2,10 Euro). Eine ganzjährig einheitliche Abgabe gibt es unter anderem in Binz und Prora (je 2,80 Euro), Born auf dem Darß (2,50 Euro) und Altefähr (1,20 Euro).

Zustimmung erhalten die beiden von Henry Klützke. „Der Ortsbeirat hat zu diesem Thema noch nicht beraten“, sagt er. Persönlich verbinde er mit einer Erhöhung zahlreiche Wünsche und Forderungen. „Barrierearme Zugänge zum Strand sollten mehr und besser ausgebaut, mehr Bänke und Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden.“ Zudem sollten saisonal aufgestellte Toiletten ganzjährig nutzbar sein. „Außerdem wünsche ich mir, dass sich Veranstaltungsangebote nicht auf Großveranstaltungen konzentrieren, sondern mehr kleinteilige und örtlich unterschiedliche Formate geschaffen werden.

Bürgerschaft entscheidet im April

Der Ortsbeirat in Markgrafenheide, dessen Vorsitzender Klützke ist, berät am 14. April über die Beschlussvorlage, einen Tag zuvor steht die Anpassung auf der Tagesordnung des Gremiums für Warnemünde und Diedrichshagen. Nach derzeitigem Stand soll es Ende April eine Entscheidung der Rostocker Bürgerschaft geben.

