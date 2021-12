Rostock

Vom Zoo alle 10 Minuten direkt bis nach Reutershagen soll sie fahren, die neue Linie der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Sie gilt als Favorit im gemeinsamen Nahverkehrsplan von Hansestadt und Landkreis Rostock. Darin stehen allerdings auch andere mögliche neue Verbindungen zur Debatte, die der Strecke Konkurrenz machen könnten.

Von Toitenwinkel mit der Straßenbahn nach Gehlsdorf

Eine neue Straßenbahnlinie, die von der Endhaltestelle der jetzigen Linie 1 in der Hafenallee alle 20 Minuten bis nach Gehlsdorf fährt, könnte demnach nicht nur die rund 4700 Einwohner von Gehlsdorf glücklich machen. Auch die Mitarbeiter der Klinik für Nervenheilkunde der Universitätsmedzin Rostock kämen besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Dienst, heißt es in der „Ausbaustrategie zum Straßenbahnnetz“.

Allerdings auch, dass diese Strecke vielleicht nicht mehr notwendig sei, wenn die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Warnow gebaut wird. Die soll bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2025 den Stadthafen und Gehlsdorf verbinden. Deshalb bekommt die Strecke von den Verkehrsplanern nur Priorität 2. Bisher fährt zwischen Hafenallee und Gehlsheimer Straße alle 20 Minuten ein Bus der Linie 45.

Alle 10 Minuten vom Holbeinplatz bis in die Parkstraße

Ebenfalls in Kategorie 2 wird eine sogenannte „Querspange“ zwischen Holbeinplatz und Parkstraße gesteckt. Alle 10 Minuten könnte dort eine Bahn abfahren und das Hansaviertel samt Universitätsklinikum aus Richtung Lichtenhagen, Lütten Klein und Evershagen besser anbinden. Es sei eine kurze, aber effiziente Strecke mit überschaubaren Infrastrukturkosten, heißt es in dem Papier.

Ein paar Seiten weiter steht sogar, dass eine Anbindung des Ostseestadions mit Wendeschleife theoretisch möglich ist, aber nicht ganz oben auf der Wunschliste stehen sollte. Dort fahren derzeit die Buslinien 25, 28 und 39 sowie in der Nacht die Fledermauslinie vorbei.

Linien zu Ostsee Park und Hanse Center ganz unten auf der Liste

Ganz weit unten auf der Prioritätenliste der Verkehrsplaner stehen Straßenbahnlinien, die zwar denkbar und bequem für Fahrgäste wären, in naher Zukunft aber eher nicht gebaut werden – aus wirtschaftlichen Gründen. Immerhin sollen in weiser Voraussicht Trassen freigehalten werden, in denen eines Tages bei Bedarf aber doch noch Schienen gelegt werden könnten.

Das betrifft eine Strecke von Reutershagen bis zum Ostsee Park in Sievershagen, ebenso eine von Dierkow bis zum Hanse Center in Bentwisch. Ebenfalls möglich wäre eine Verbindung vom Steintor über den Mühlendamm durch Brinckmansdorf bis nach Roggentin, skizzieren die Planer.

Was ist der Nahverkehrsplan für Rostock und den Landkreis? In einem Nahverkehrsplan werden verbindlich Ziele und Wege für die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) festgelegt. Auch wie diese finanziert werden können, ist Teil des Papiers. Derzeit wird der Nahverkehrsplan Mittleres Mecklenburg/Rostock aus dem Jahr 2005 fortgeschrieben, da sich „sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Anforderungen an einen klimafreundlichen und modernen ÖPNV in den letzten Jahren deutlich gewandelt haben“, heißt es vonseiten der Hansestadt Rostock. Der neue gemeinsame Nahverkehrsplan von Stadt und Landkreis soll demnach die Grundlage der künftigen Zusammenarbeit bis vorerst 2030 bilden. Teil der Planung seien ein transparentes Verfahren und eine frühzeitige Einbeziehung der Entscheidungsträger und der Bevölkerung in den Prozess, „um eine konstruktive Diskussion und hohe Akzeptanz zu erreichen“, heißt es. Auf der Internet-Plattform www.unser-nahverkehr.de können Interessierte sich über den aktuellen Stand des Projekts informieren und in Zukunft auch Kommentare hinterlassen.

Doch bei aller aller Theorie: Welche neuen Linien schlussendlich tatsächlich gebaut werden, steht in den Sternen. Das sagte auch Mathias Schmechtig von der Nahverkehrsconsult bei einer öffentlichen Präsentation der Pläne Anfang November in Rostock.

Zwar habe die Bürgerschaft im April beschlossen, dass es vorangehen soll und das Schienennetz ausgebaut werden müsse, um die Verkehrswende zu schaffen. Konkrete Entscheidungen stehen allerdings noch aus, die Planer analysieren zunächst Vorschläge, wägen Kosten und Nutzen ab. Dann sind wieder die Stadtpolitiker dran.

Rostocker profitieren von Millionenzuschuss vom Bund

Profitieren sollen Fahrgäste in Rostock allerdings schon im kommenden Jahr vom Projekt Mirror des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Für das hatten sich RSAG und Verkehrsverbund Warnow (VVW) beworben und wurden neben elf weiteren aus 160 Einreichungen ausgewählt. Damit bekommen Stadt und Landkreis bis 2024 insgesamt knapp 30 Millionen Euro Fördermittel vom Bund.

Die sollen laut VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer „zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe“ genutzt werden. Was er meint: neue Verbindungen in Stadt und Landkreis, neue Technik für Fahrscheinautomaten sowie ein 365-Euro-Sozialticket für das VVW-Gesamtnetz. Auch das Semesterticket für Studenten könnte demnach künftig im gesamten Tarifgebiet gelten, statt wie bisher nur in der Zone Rostock. Sobald die Förderbescheide aus Berlin vorliegen – er gehe von Ende des Jahres aus, so Wiedmer – sollen die Projektideen konkret werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Beginn der Bauarbeiten einer neuen Straßenbahnstrecke in Rostock könne laut Fahrplan der Nahverkehrsconsult frühestens 2030 gerechnet werden – wenn es denn die vom Zoo nach Reutershagen wird und im besten Fall. Bis dahin müssten Pläne konkretisiert, Fördermittel eingeworben und Genehmigungen eingeholt werden. Auch Anlieger sollen schließlich einbezogen und Bauaufträge verteilt werden – wenn feststeht wo die neue Strecke hinkommt.

Von Katrin Zimmer