Doppelt so viele Betten: Graal-Müritz diskutiert Ausbau des Hotels Ostseewoge

Graal-Müritz

Näher am Meer geht es nicht: Das Strandhotel Ostseewoge steht in Graal-Müritz an vorderster Stelle und direkt auf dem Seebrückenvorplatz. Mit Blick auf den Wald und die Wellen zieht das Haus die Touristen an. „Im Sommer ist es immer voll, auch die Gästebewertungen sind gut“, sagt Besitzer Hans-Peter Schirm. In der Nebensaison sei es dagegen schwieriger, die 40 Zimmer zu belegen.

Deshalb gibt es zwischen dem Unternehmer und der Gemeinde Überlegungen, wie es langfristig mit der „ Ostseewoge“ weitergeht – allerdings ohne Abrissgedanken oder zeitlichen Druck. Vonseiten der Gemeinde solle nun beauftragt werden, sich Gedanken zu machen, was am Standort des Hotels möglich ist. Wie das Graal-Müritzer Bauamt erklärt, seien fünf Architekten aus Rostock angefragt worden, zwei hätten ihre Teilnahme zugesagt. Bis Ende des Jahres könnten erste Hochbauentwürfe vorliegen.

Erweiterung nur in die Höhe möglich

„Von der Grundstücksfläche her sind aber kaum Erweiterungen möglich – es bleibt also nur, in die Höhe zu gehen“, sagt Bauausschussvorsitzender Dirk Völpel. Die Bruttogeschossfläche wurde auf maximal 10 810 Quadratmeter festgelegt. Was möglich ist, sollen nun die Architekten ausloten. Gewünscht seien zwei Varianten: Einmal mit einer festen Obergrenze auf Höhe des Waldes, einmal ohne Höhenvorgaben.

„Wir wollen bei dem ganzen Prozess eine große Transparenz. Nicht nur für die Genehmigungsverfahren, sondern vor allem, um auch bei der Bevölkerung eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen“, so Völpel. Damit sollen Querelen im Ort, wie es sie bei anderen Bauvorhaben rund um den Seebrückenvorplatz gab, möglichst von Vornherein vermieden werden.

Gäste erwarten Wellnessbereich

„Am Ende treffe ich aber die Entscheidung, ob – und wenn ja – was gemacht wird“, stellt Hans-Peter Schirm klar. Er sei es schließlich auch, der das wirtschaftliche Risiko trage. Klar ist: Mit der aktuellen Fläche sei ein wirtschaftlicher Betrieb des Hotels in der Nebensaison schwer möglich. „Gerade an dieser exklusiven Lage erwarten Gäste heute mehr – zum Beispiel einen kleinen Wellnessbereich“, so der Unternehmer. Aktuell bietet das Haus nur eine kleine Sauna sowie eine Infrarotkabine.

70 bis 80 Doppelzimmer seien eine Größenordnung, die er sich für die Zukunft vorstellen könne. „Damit kann man die Beschäftigten nicht nur ganzjährig halten, sondern auch neue Jobs schaffen“, sagt Schirm. Was die Visionen rund um die Ostseewoge betrifft, sei er auch offen für Wünsche der Graal-Müritzer.

Idee einer Kleinkunstbühne verworfen

„Es gab mal die Idee einer öffentlichen Kleinkunstbühne im Erdgeschoss, die wurde aber wieder verworfen, weil auch die Touristiker aus dem Ort den Bedarf nicht sehen“, sagt Bauausschussvorsitzender Dirk Völpel. Was der Gemeinde aber wichtig wäre, sei eine öffentliche Gastronomie – und das am besten in der obersten Etage und mit Meerblick.

„Dafür brauche ich aber auch die entsprechenden Geschosse, denn der Platz fehlt ja dann für die Zimmer“, erklärt Schirm.

Mit anderen Baustellen gut beschäftigt

Für den Besitzer des Hotels ist es wichtig, klarzustellen, dass keine akute Handlungsnot besteht. „Es kann auch alles so bleiben, der Laden läuft ja. Aber natürlich könnte man es auch noch besser machen“, sagt Schirm. Das brauche aber einen langen Atem, weil sich Genehmigungsverfahren erfahrungsgemäß hinziehen. Zudem ist Schirm, der auch Chef der IBS Bau- und Planungs GmbH ist, gerade mit einer anderen Großbaustelle im Ostseeheilbad beschäftigt.

Am Standort des ehemaligen Residenzhotels entsteht in den nächsten drei Jahren ein neues Apartmenthotel mit Ladenflächen im Erdgeschoss. Direkt danach hätte er schon ein weiteres Bauprojekt in Prerow. „Es ist also nicht so, dass ich nichts zu tun habe und Arbeit suche“, sagt Schirm schmunzelnd.

Lesen Sie mehr:

Akzent-Hotel Residenz wird leergeräumt

Apartmenthotel eröffnet: Heute reisen die ersten Gäste an

Mehr zur Autorin

Von Claudia Labude-Gericke