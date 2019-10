Dos and Don’ts: Tipps für den perfekten Sauna-Gang

Rostock

Ein Saunabesuch wirkt Wunder für das Wohlbefinden. Damit sich das Schwitzen lohnt, sollen Wellnessfans diese Tipps beachten:

Zur Grundausstattung eines Saunagängers gehören zwei Handtücher, Duschgel und Badeschlappen. Außerdem: eine Flasche Wasser für den Durst.

Verzichten Sie vor dem Saunieren auf zu schwere Kost. Die letzte Mahlzeit sollte mindestens zwei Stunden zurückliegen, wenn Sie die Schwitzkabine betreten, sonst belasten Sie Ihren Kreislauf zu sehr. Mit komplett leerem Magen sollten Sie jedoch nicht saunieren.

Planen Sie genug Zeit ein. Ein effektiver Saunabesuch dauert mindestens zwei Stunden.

Anfänger und Menschen mit sensiblem Nervensystem nehmen das Saunabad am besten vormittags. Am Abend könnte es den Organismus durcheinander bringen und Schlafstörungen verursachen.

Vor dem Saunieren Duschen! Das ist nicht nur hygienisch, Sie entfernen so auch den störenden Fettfilm auf der Haut. Danach richtig abtrocknen. Eine trockene Haut schwitzt besser.

Ein warmes Fußbad kann helfen, den Körper auf die Saunahitze vorzubereiten.

Das Saunabad soll entspannen, also verhalten Sie sich möglichst ruhig. Legen Sie ein Handtuch auf die Sitzbank und machen Sie es sich darauf bequem. Legen Sie sich flach auf den Rücken, so kann sich der Körper gleichmäßig erwärmen. Zwei Minuten vor Verlassen der Sauna setzen Sie sich aufrecht hin, so vermeiden Sie Schwindelgefühle.

Weil die Luft oben heißer ist, sollten Anfänger eine Saunabank in der unteren oder mittleren Reihe wählen. Doch auch für Schwitzprofis gilt: Sobald Sie sich nicht wohlfühlen, verlassen Sie die Sauna.

Ein Saunabad dauert zwischen 8 und 12 Minuten, jedoch nicht über 15 Minuten. Ein Aufguss ist ein zusätzlicher Hitzereiz und wird in der Regel nach einer fünf- bis zehnminütigen Vorschwitzphase ausgeführt. Währenddessen sollten Sie die Sauna nicht verlassen. Wer zusätzlich Duftstoffe einsetzen möchte, sollte sich an empfohlene Dosierungen halten, sonst werden die Atemwege zu stark gereizt.

Nach der Hitze kommt die Abkühlung, aber: Niemals direkt ins kalte Wasser springen, sondern erst ein, zwei Minuten an der frischen Luft auf- und abgehen. Dann mit Kneippschlauch oder Dusche erst die rechte, dann die linke Körperhälfte kühlen. Anschließend ab ins Tauchbad.

Wollen Sie anschließend entspannen, ziehen Sie sich in einen Ruheraum zurück. Eine Massage nach dem Saunabad fördert den Relax-Effekt.

Trinken Sie erst wieder nach dem letzten Saunagang. Empfohlen werden Wasser und verdünnte Säfte. Verzichten Sie auf Alkohol.

Personen mit Herz-Kreislauf-Leiden sollten beim Saunabad vorsichtig sein. Auch besonders alte Menschen und Babys sind in einer herkömmlichen Sauna nicht gut aufgehoben. Wen gerade ein Infekt plagt, sollte ebenfalls einen Bogen um die Schwitzkabine machen.

Von ab