Zehn Athleten aus MV haben sich für die Paralympics in Tokio qualifiziert. Dr. Rolf Kaiser, Bundessportarzt und Chefarzt der Inneren Medizin an der Südstadtklinik in Rostock, sorgt vor Ort rund um die Uhr für die medizinische Betreuung. Wie es sich anfühlt schon zum siebten Mal bei den Paralympics dabei zu sein, hat er der OZ verraten.