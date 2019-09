Drachen und Feuershow zum 26. Stromfest in Warnemünde

Rostock

Shantychöre, eine maritime Bummelmeile und eine atemberaubende Feuershow – Bereits zum 26. Mal wird am Donnerstag das traditionelle Warnemünder Stromfest eingeläutet. Vier Tage lang wird im Ostseebad das Ende der Hauptsaison gebührend gefeiert. „Das ist ein Höhepunkt der Saison, auf den sich alle Akteure und die Stammbesucher, aber auch viele Einheimische und Tagesgäste sowie die Urlauber freuen“, betont Tourismusdirektor Matthias Fromm. „Damit sind wir weiter auf einem guten Weg als Ganzjahresreiseziel und wir können auf viele Highlights in den kommenden Monaten gespannt sein."

Besucher können auf ein abwechslungsreiches Programm und musikalische Unterhaltung rund um den Alten Strom und den Leuchtturm gespannt sein. Schon am Donnerstag öffnet die Bummelmeile und am Freitag startet auf dem Kirchplatz der Töpfermarkt. Richtig voll wird es vor allem am Wochenende, wenn am Strand unterhalb des „Teepotts“ riesige Drachen gen Himmel steigen, das ukrainische Kinder- und Jugendtanzensemble „Ros“ am Leuchtturm auftritt und auf dem Kutter „ Pasewalk“ „De Sing Man Tau’s“ und der Künstler „Öxl“ ihre schönsten Songs zum Besten geben. „Maritimer geht es gar nicht mehr“, meint Astrid Voß, Vorsitzende des Warnemünde Vereins.

Kuchen backen für den guten Zweck

Gemeinsam mit ihren Kollegen wird sie auch in diesem Jahr wieder den traditionellen Kuchenbasar vor der Vogtei ausrichten. „Wir freuen uns, wenn fleißige Bäcker vorbeischauen und einige Köstlichkeiten spenden“, sagt Ingeborg Regenthal, Büroleiterin des Vereins. Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf sollen einem wohltätigen Zweck zugutekommen. „Wir haben uns noch auf nichts festgelegt. Es gibt so viele Vereine, die dringend Unterstützung benötigen und sich über finanzielle Hilfe freuen würden“, betont Regenthal.

Besuch von einem Youtube-Star

Freuen dürfen sich auch die kleinen Besucher des diesjährigen Stromfestes. Für sie werde es nicht nur ein Kinderprogramm mit einer Mal-Straße und Kinderschminken geben, sondern einen Auftritt des größten Youtube-Stars aus Mecklenburg-Vorpommern, wie die Tourismuszentrale mitteilt. Max Frolinger, auch bekannt als MagicBiber, schaut vorbei und präsentiert seine Nerf-Blaster – fantasievolle Spielzeugwaffen mit harmlosen Geschossen und einer riesigen Fangemeinde. Der Rostocker hat auf seinem Youtube-Kanal über 214 000 Abonnenten.

Standortwechsel für die Feuershow

Anders als in den vergangenen Jahren werde die Feuershow diesmal nicht am Alten Strom, sondern auf dem Leuchtturmvorplatz stattfinden. „Der Raum Am Strom ist eng bemessen und es steht kein Kutter mit einem Metalldach zur Verfügung“, erklärt Regenthal. Auch der Platz vor der Vogtei komme aus Sicherheitsgründen nicht als Standort infrage. Doch traurig sind die Veranstalter über diese Verlegung nicht. „Der Leuchtturm ist unser Heiligtum. Es ist schön, dass wir ihn mehr einbeziehen können“, findet der stellvertretende Vorsitzende des Warnemünde Vereins, Hans-Joachim Richert. „Veränderungen sind doch nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, manchmal ist es gut, etwas Neues zu probieren“, ergänzt Regenthal.

Neues Konzept in Planung

Und Neuheiten werde es in Zukunft mehrere geben, wie sie bestätigt. Vor allem auch, weil die horrenden Gema-Gebühren für den gemeinnützigen Verein kaum noch tragbar seien. So mussten bereits die musikalischen Auftritte auf das Wochenende beschränkt werden. „Die Gema macht alles kaputt. Sie schlägt zu ohne Ende“, berichtet Richert erbost. Aufgrund der finanziellen Belastung wollen die Vereinsmitglieder für die Zukunft sowohl das Konzept für das Stromfest im September als auch für das Stromerwachen im Mai überdenken. „Wir werden schauen, wie wir in den kommenden Jahren verfahren werden.“ Jetzt aber möchten die Veranstalter das Fest gemeinsam mit zahlreichen Besuchern genießen. „Wenn es voll ist, ist es gut. Hauptsache, die Stimmung ist ausgelassen“, sagt Voß.

Ausgewählte Höhepunkte aus dem Programm Donnerstag: 10 Uhr bis 19 Uhr Bummelmeile Am Strom Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr Töpfermarkt auf dem Kirchplatz Samstag: 10 Uhr bis 21 Uhr Drachenfest am Strand unterhalb vom Teepott 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Auftritt „De Sing Man Tau’s“ auf dem Kutter „ Pasewalk“ 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr Musik mit dem Künstler Öxl auf dem Kutter „ Pasewalk“ Sonntag: 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Auftritt des ukrainischen Kinder- und Jugendtanzensembles „Ros“ am Leuchtturm 13 Uhr bis 14 Uhr Auftritt des Shantychors „De Klaashahns“ am Leuchtturm 15.30 Uhr bis 17 Uhr Kurkonzert De Mönchguter Fischköpp im Kurhausgarten

Von Susanne Gidzinski