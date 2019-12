Drama auf den Schienen: Lokführer rettet Elfjährigem in Rostock das Leben

Rostock

Die schnelle Reaktion eines Lokführers hat einem elfjährigen Jungen am Mittwoch in Rostock vermutlich das Leben gerettet. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, sah der Fahrer der S-Bahn um beim Einfahren am Haltepunkt Lütten-Klein um 17.25 Uhr, dass jemand im Gleis stand. In letzter Sekunde und nur wenige Meter vor dem Kind kam der tonnenschwere Zug schließlich zum Stehen.

Der Lokführer erlitt einen Schock und konnte nicht mehr weiter arbeiten. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Das Zugpersonal setzte einen Notruf ab und eilte zu dem verängstigten Kind. Alle verfügbaren Streifen der Bundespolizei, Zivilfahnder und der Notfallmanager der Deutschen Bahn eilten zum Bahnhof in Lütten-Klein. Die Polizisten informierten die Eltern des Jungen, die ihn am Bahnhof abholten.

Junge wollte zu seinen Freunden auf der anderen Seite

Ermittlungen ergaben, dass der Elfjährige zu anderen Kindern wollte, die ihn von einem anderen Gleis aus gerufen hatten. Durch den dramatischen Vorfall mussten zwei Züge ausfallen. Außerdem kam zu langen Verspätungen bei neun weiteren S-Bahn-Zügen zwischen Rostock und Warnemünde und zu Sperrungen.

Zur Galerie Schock für alle Beteiligten: Ein Junge sprang auf die Schienen und wurde nur knapp von einem Zug verfehlt. Der Lockführer rettete den Jungen mit einer Schnellbremsung.

Mehr zum Lesen:

Von dpa/nr/bv