Drama vor Graal-Müritz: Retter suchen Stunden lang nach vermisstem Angler

Graal-Müritz

Den Urlaubern und Kurgästen in Graal-Müritz bietet sich am Dienstagvormittag ein spektakuläres Schauspiel: Ein großer „Sea King“ Hubschrauber der Marine dreht immer wieder seine Runden über der Seebrücke und parallel zum Strand des Ostseebades. Weiter draußen auf der Ostsee sind mehrere Schiffe zu sehen, die in loser Formation auf- und abfahren. Viele Urlauber stehen auf der Seebrücke, schauen in den Himmel oder aufs Meer hinaus und filmen mit ihren Smartphones mit.

Doch das Szenario dient keineswegs der Unterhaltung der Zuschauer, sondern hat einen bitteren Hintergrund: Die Retter suchen verzweifelt nach einem vermissten Angler.

Groß angelegte Suchaktion

Der 71-jährige Rostocker war am Montag in Markgrafenheide zu einem Angelausflug in einem 2,50 Meter langen Kajak gestartet. Als er am Abend wider Erwarten nicht zurückgekehrt war, wählte seine Frau den Notruf. Die Seenotretter leiteten eine groß angelegte Suche ein. Doch sie finden in der Nacht zunächst nur das leere Kajak, etwa sechs Kilometer nordwestlich von Graal-Müritz.

Am Dienstag wurde die Suche dann fortgesetzt. Beteiligt waren auf dem Wasser der Seenotrettungskreuzer „Arkona“ der Warnemünder Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), das Streifenboot „Uecker“ der Wasserschutzpolizei, das Fischereischutzboot „Seeadler“, das Mehrzweckschiff „Arkona“ sowie der Hochseebergungsschlepper „Baltic“. Schlauchboote suchten im flachen Wasser in der Nähe des Strandes.

Video: Such-Hubschrauber fliegt über der Seebrücke in Graal-Müritz

In der Luft koordinierte die Rettungsleitstelle der Marine für Luftnotfälle über See den Einsatz eines Ölüberwachungsflugzeugs, eines Polizeihubschraubers und des großen Such- und Rettungshubschraubers. Landseitig suchten zudem Polizei und Feuerwehr die Strände ab.

Im Tiefflug über das Ostseebad

Das Dröhnen des Marinehubschraubers war schon früh im ganzen Ort zu hören, berichtet Urlauber Winfried Müller aus Sarstedt (Niedersachsen): „Als ich dann gesehen habe, wie tief er fliegt, habe ich gleich gedacht, die suchen einen.“

Die Urlauber Rosemarie Hensel und Winfried Müller aus Sarstedt beobachten die Rettungsaktion. Quelle: Axel Büssem

Tatsächlich fliegt der Heli teilweise so dicht über die Seebrücke, dass man dem Retter, der hinten an der geöffneten Tür Ausschau hält, ins Gesicht schauen kann. Müller drückt den Rettern die Daumen: „Zumindest muss man ja versuchen, den Mann zu finden, und dafür auch das Beste einsetzen, was man hat.“ Und seine Partnerin Rosemarie Hensel ergänzt besorgt: „Jeder Mensch ist doch wichtig.“

Vermisster trug wohl keine Rettungsweste

Dann kommen Urlauber aus der Nähe von Neubrandenburg an das Ende der Seebrücke. Eine junge Frau sagt: „Den werden sie wohl nicht finden. Wünschen würde man es ihm ja. Aber bei den Temperaturen in der Ostsee, und er ist ja schon 71.“ Die Ostsee hat derzeit noch etwa zehn Grad. Nach ersten Erkenntnissen trug der Angler keine Rettungsweste und auch keine Kleidung in Signalfarben.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Südwest-Wind am Dienstag aufgefrischt hat. Das leichte Kajak könnte daher schneller abgetrieben worden sein als der Mann im Wasser. Die Suchmannschaften hatten daher am Morgen das Suchgebiet noch weiter nach Osten ausgedehnt.

Zwischenzeitlich keimt Hoffnung auf

Nora Stuhr aus Nienburg (Saale) macht mit ihrer Familie Urlaub an der Ostsee. Die Kinder schauen durch das Münzfernglas dem Hubschrauber hinterher. Sie verstehen wohl noch nicht, dass sich vor ihren Augen gerade ein Drama abspielt. Die Mutter sagt: „Wir haben davon im Radio gehört. Ich hoffe, der Mann wird gefunden.“

Nora Stuhr aus Nienburg (Saale) macht mit ihrer Familie Urlaub an der Ostsee. Quelle: Axel Büssem

Zwischenzeitlich kommt auch tatsächlich noch einmal kurz Hoffnung auf: Der Hubschrauber schwebt östlich der Seebrücke lange dicht über dem Wasser auf der Stelle. Aber schließlich fliegt er doch weiter.

Keine Chance mehr

Um 12.30 Uhr kehrt plötzlich Ruhe ein über Graal-Müritz. Der Hubschrauber dreht endgültig ab, die Rettungsschiffe verschwinden am Horizont. „Wir haben die Suche eingestellt“, sagt DGzRS-Christian Stipeldey, „Wir haben das gesamte Gebiet zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz zweimal komplett abgesucht. Nach menschlichem Ermessen besteht keine Chance mehr, den Mann lebend zu finden.“

Von Axel Büssem und Ann-Christin Schneider