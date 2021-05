Rostock

Können in der größten Stadt des Landes kranke Kinder noch bestmöglich behandelt werden? Nein, sagen die niedergelassenen Kinderärzte in Rostock und der Region. Denn die Kinderklinik der Rostocker Uni-Medizin kann nicht mehr sicherstellen, dass kleine Patienten auch wirklich von Kinderspezialisten behandelt werden.

Mit einem dramatischen Appell hat sich der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) nun an den Aufsichtsrat und den Vorstand der Uni-Medizin gewandet und warnt von einer akuten „Unterversorgung“ von Kindern in der Hansestadt.

Schon jetzt gäbe es im größten Krankenhaus des Landes für viele Krankheitsbilder bei Kindern keine Spezialisten mehr, ab Sommer drohen weitere Engpässe. Die Ärzte aus den Praxen fordern deshalb, endlich eine neue große Kinderklinik für die Region zu bauen.

Probleme in Rostock gibt es seit Jahren

„Was in der Kinderklinik passiert, ist ein Armutszeugnis – auch für die Landespolitik“, sagt Hagen Straßburger, Arzt aus Lütten Klein und BVJK-Vorstandsmitglied. Schon seit „fünf, sechs Jahren“ würden die niedergelassenen Kinderärzte in der Region beobachten, dass Versorgungsangebote und Betten für Kinder an der Uni-Klinik abgebaut werden. In dem Brandbrief an Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) – offiziell als „Hilferuf“ überschrieben – listen die Kinderärzte auf, was alles fehlt: Seit 2010 gibt es in Rostock keine Abteilung für Kinderkardiologie mehr.

2013 verließ der letzte Kinderherzspezialist die Uni-Medizin. Seitdem würden die Kinderarztpraxen bei kleinen Patienten mit Herzfehlern mit Kliniken in Hamburg oder Berlin zusammenarbeiten müssen. Weite Wege für schwerkranke Kinder. Und immerhin würden allein in der Hansestadt pro Jahr bis zu 50 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler das Licht der Welt erblicken.

Klinik ruft nachts die Praxen an

Doch das ist nicht das einzige Problem: „Aufgrund des Personalmangels war die Leitung der Kinderklinik gezwungen, die pädiatrische Intensivmedizin mit Ärzten aus der Abteilung für Anästhesiologie zu besetzen“, heißt es in dem Schreiben. Hagen Straßburger erklärt das Dilemma: „Muss ein Kind in Narkose versetzt werden oder beatmet werden, müssen Erwachsenenmediziner ran. Das sind hervorragend ausgebildete Ärzte – aber halt keine Kinderärzte. Und ein Kind ist in der Medizin nun mal nicht einfach nur ein kleiner Erwachsener.“

Das habe zum Teil absurde Folgen. In dem Brief an Brodkorb und Co. heißt es, dass es mehrfach vorgekommen sei, dass Eltern aus der Uni-Klinik in den Praxen angerufen hätten, um die korrekte Dosierungen von Schmerzmitteln für ihre Kinder zu erfragen. „Solche Absurditäten müssen ein Ende haben.“

Weitere Engpässe drohen ab Sommer

Doch nicht nur bei den besonders schweren, komplizierten Fälle gäbe es Defizite: „Das Tagesgeschäft ist immer noch die schwere Bronchitis, die Pneumonie, Brechdurchfall sowie fieberhafte Infekte“, schreibt der BVKJ. „Und schon jetzt ist es so, dass die Kinderklinik selbst für diese kleinen Patienten nicht mehr 24 Stunden am Tag mit Kinderärzten besetzt ist“, sagt Straßburger.

An Wochenenden oder zu Nachtzeiten seien oftmals „nur“ Mediziner im Dienst, die erst noch ihren Facharzt machen müssen. „Eine Universitätskinderklinik ohne ausreichend Fachärzte – das ist für uns nicht akzeptabel.“ Die Versorgung stehe „auf der Kippe“, so Straßburger.

Ab Sommer drohe eine „noch viel gravierende Versorgungslücke“: Dann gehe der Professor für Kinderlungenmedizin in Rente, viele Fachärzte müssen dann noch mehr als bisher zwei Fachgebiete abdecken.

Vorstand räumt Probleme eine

Prof. Dr. Christian Schmidt, Vorstandschef der Uni-Medizin, räumt die Probleme ein, sagt aber auch: „Wir arbeiten an Lösungen. Nur das ist extrem schwer.“ Aus Gießen soll ein neuer Kinderallergologe kommen, auch für die Kinderonkologie soll eine neue Professur her. Dafür will er einen Spezialisten aus Augsburg an die Ostsee holen. Die Kinderchirurgie – seit Jahren quasi nicht mehr vorhanden an der Uni-Klinik – soll ebenfalls wieder eine eigene Professur erhalten. „Das alles kostet viel Geld“, sagt Schmidt.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es, Vorstand und Ärzten seien die Probleme absolut bewusst. Nur könnten sie sich nicht gegen den Aufsichtsrat der Uni-Klinik durchsetzen. Der beharre auf dem Sanierungskurs – und von dem werde auch die Kinderklinik nicht ausgenommen.

Kommt jetzt die neue Klinik?

Den niedergelassenen Ärzten reichen die Bemühungen der Uni um einzelne neue Mediziner aber nicht. Sie bringen wieder ein Projekt ins Spiel, dass zuletzt auch aufgrund des Widerstandes innerhalb der Uni gescheitert schien: Das stadteigene Südstadt-Krankenhaus und die Uni haben über Jahre eine gemeinsame, neue Kinderklinik geplant. Schon jetzt finden alle Geburten in Rostock in der Südstadt statt. Dort sitzen auch die Experten für Neugeborenen-Heilkunde.

Weil Teile der Uni-Leitung sich gegen die gemeinsamen Pläne sperrten, verschwanden sie in den Schubladen. Ein Fehler aus Sicht der Kinderärzte: „Wir sehen in dem gemeinsamen Eltern-Kind-Zentrum den einzigen sinnvollen Weg, Kräfte zu bündeln um eine kindgerechte Versorgung auf allen Ebenen sicher und gut zu gewährleisten“, heißt in dem Brief der Niedergelassenen.

Fast zehn Jahre liefen zwischen dem stadteigenen Südstadt-Klinikum und der Uni-Medizin gemeinsame Planungen für diese neue Kinderklinik – am Standort Südstadt. „Eine große gemeinsame Kinderklinik mit Neonatologie und mit Kinderchirurgie stellt für den Großraum Rostock aus unserer Sicht die einzige langfristige Lösung dar.“ Auch andere Fachbereiche für Kinder soll es dort wieder geben und die Ausbildung von Kinderärzten ausgebaut werden. Uni-Chef Schmidt sagt nur: „Aus meiner Sicht wird es Zeit, diese Pläne endlich umsetzen.“

