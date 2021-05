Drei Autos auf Parkdeck von Rostocker Einkaufszentrum in Flammen: Zündelten Kinder und lösten Großfeuer aus?

Rostock-Dierkow

Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem zweiten großen Einsatz innerhalb von nur wenigen Stunden ausrücken. Nachdem es am späten Nachmittag zu einem schweren Autobahnunfall gekommen war (wir berichteten), brannten am frühen Abend nun drei Autos auf einem Parkdeck im Stadtteil Dierkow. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 18.45 Uhr bei den Beamten der Notruf über zunächst ein brennendes Auto ein. Brandort: Das Parkdeck über dem Einkaufszentrum am Hannes-Meyer-Platz.

Passanten brachten ihre Autos in Sicherheit

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr brannte ein geparkter Mazda bereits lichterloh. Die Flammen griffen so schnell um sich, dass auch ein daneben stehender Opel und ein Ford in Brand gerieten. Die Feuerwehrleute hatten große Mühe, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder entfachte das Feuer. Schlussendlich mussten die Feuerwehrleute mit Schaum vorgehen, um auch die letzten Glutnester ersticken zu können. Passanten, die ihre Autos in der Nähe der brennenden Fahrzeuge geparkt hatten, brachten ihre Wagen noch schnell in Sicherheit.

Hinweise auf mögliche Brandstiftung

Während der Mazda und der Opel vollständig ausbrannten, wurde der Ford im Heckbereich durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Brandort erhielt die Polizei einen Hinweis von Zeugen, wonach möglicherweise mehrere Kinder für das Feuer verantwortlich sein könnten. Laut den Augenzeugen seien die Minderjährigen kurz vor Ausbruch des Brandes um den Mazda geschlichen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Von Stefan Tretropp