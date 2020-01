Drei Prominente erwecken in Rostock Briefe von Ernst Barlach zum Leben

Rostock

„Wir wollen heute ein Geburtstagsgeschenk übergeben“, sagte Charly Hübner. Denn der 150. Geburtstag von Ernst Barlach, der am 2. Januar begangen wurde, war der Anlass für diese Lesung. Das Geschenk: Ein riesiges Konvolut von Briefen des Künstlers. Für die neue Buchausgabe wurden 2200 Briefe zusammengetragen, sie sind in einer vierbändigen Ausgabe Anfang Januar erschienen.

Für die begleitende Lesereise, die in Hamburg startetet und noch nach Berlin und Dresden führen wird, hatten sich drei prominente Fürsprecher zur Verfügung gestellt. Schauspieler Charly Hübner, Schriftsteller Ingo Schulze und der Rostocker Literaturwissenschaftler Holger Helbig waren am Donnerstagabend in Rostock zu Gast, um aus Barlachs Briefen zu lesen. Ort der Veranstaltung war Vienna House Hotel Sonne in Rostock, rund 300 Gäste waren gekommen.

Eigene Wertungen oder Deutungen eingebracht

Nach Hamburg war dies also der zweite Termin der Ernst-Barlach-Lesereise, die drei Vorleser zeigten sich an diesem Abend kenntnisreich, unterhaltsam und auch gut aufeinander eingespielt. Denn Hübner, Schulze und Helbig brachten in den Gesprächen eigene Wertungen oder Deutungen ein. Auch damit gaben sie einen Blick in das Innenleben des Künstlers. Ernst Barlach (1870–1938) ist der Öffentlichkeit als Bildhauer, Dichter, Zeichner und Dramatiker bekannt, die Briefe lassen einen viel intimeren Blick auf den Künstler zu. Sie sind zudem von hoher literarischer Qualität, wenngleich sie für Barlach nur ein „Ersatz für eine mündliche Unterhaltung“ waren, wie er selbst schrieb.

Am Anfang stand ein Brief, in dem Barlach das Fehlen eines wirklichen Freundes beklagte, diese Verständnisinnigkeit aber mit seinem Freund Friedrich Düsel anstrebte und auch erreichte. Dieses Werben um eine tiefe Freundschaft ist noch heute rührend.

26 Briefe hatten die drei Vortragenden für diesen Abend ausgewählt, so erweckten sie in diesen kleinen Ausschnitten nicht nur die Texte zum Leben, sie machten insgesamt neugierig auf sein Leben und Schaffen des Künstlers. Die sehr zahlreichen Briefe kommen heute den Barlach-Forschern (und natürlich den Freunden) zugute, so ist der große private Mitteilungsdrang des Künstlers heute eine wahre Fundgrube. Denn die Künstlerseele, die sich dabei offenbarte, lässt tiefer blicken. Da ist zum Beispiel Ernst Barlachs Selbstbild eines Außenseiters, das sich durch viele seiner Briefe zieht, „der Künstler als eine Sonderexistenz“, so die Selbsteinschätzung.

Natürlich rückte in der Diskussion die Persönlichkeit Barlachs in den Mittelpunkt. „ Ernst Barlach war schon ein vertrackter Mensch“, meinte Charly Hübner, „wir Mecklenburger, wissen, was damit gemeint ist.“ In vielen Briefen zeigte sich die recht komplizierte Künstlerpersönlichkeit: Als „eigensinnig“ wurde Barlach beschrieben, auch als einer, „der es nicht so mit der Farbe hat“, der aber umgekehrt mit den Werken von Emil Nolde nicht viel anfangen konnte. In allen Zeilen aus Barlachs Feder schimmert ein hohes Maß an Empathie durch; in seinen Briefen stellte sich Ernst Barlach genau auf seinen jeweiligen Gesprächspartner ein. „Er wusste genau, was sein Gegenüber von im erwartet“, so Ingo Schulze.

Russlandreise und Brief an Goebbels

Einen wichtigen Teil in der künstlerischen Suche nahm Barlachs Russlandreise ein, die er 1906 unternommen hatte und die ihn im Kopf klarer machte für sein künstlerische Wollen. Eine wichtige Etappe, „um der unklaren Erkenntnis eine Form zu geben“, wie Charly Hübner sagte. Auch davon ist viel in Barlachs Briefen dokumentiert. Denn die künstlerische Arbeit war eben der Alttag, also das Leben von Ernst Barlach, denn „in der Arbeit gewinnt das bessere Ich die Oberhand“, postulierte der Schaffende. Heute noch eine griffige Formulierung für Künstler. „Das muss ich mir merken“, meinte Charly Hübner gleich darauf.

Schließlich auch der Brief an Propagandaminister Joseph Goebbels, denn als die Anfeindungen im Dritten Reich gegen Ernst Barlach immer größer wurden, suchte er auch dort Hilfe. In diesen Zeilen zum Lebensende hin ist eine auch große Enttäuschung zu spüren. Die Aufträge blieben aus, langsam vereinsamte er an seinem wichtigsten Schaffensort in Güstrow. Dennoch: Am Ende seiner Schaffenszeit hatte Ernst Barlach „nichts zu widerrufen, aber viel zu vollenden.“

