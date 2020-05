Dreifache Mutter aus MV: „Ich spendete meinem Mann eine Niere“

Buchholz

Seit einem Jahr fühlt sich Harald Krüger aus Buchholz ( Landkreis Rostock) wie ein neuer Mensch. Der 59-Jährige hat seine Lebensfreude wiedergefunden und endlich wieder Energie – für ganz alltägliche Aufgaben. „Die Küche ist jetzt mein Bereich“, sagt er und lacht. Seine Frau Birgit lächelt und schaut ihn glückselig an: „Ich werde jetzt richtig verwöhnt. Ich fühl mich fast schon ein bisschen schlecht dabei.“ Doch das braucht sie nicht – ganz im Gegenteil. Denn sie ist der Grund für sein neues Lebensgefühl. Vor einem Jahr spendete sie ihrem Mann eine Niere – ihre Niere.

Angeborener Nierenschaden

„Mein Mann ist mit einer Nierenverengung geboren. Bereits mit drei Jahren wurde er deshalb an der Niere operiert“, sagt die 57-Jährige. Schon als Kind war er deshalb viel krank. „Aber bis zum 20. Lebensjahr ging’s mir dann eigentlich ganz gut“, sagt er. Er habe viel Fußball gespielt und seine Lehre als Lokomotivschlosser erfolgreich abgeschlossen und später als Tierpfleger im Nachbardorf Nienhusen gearbeitet. Doch dann begann das Martyrium: Entzündungen und Schmerzen – Operationen folgten.

Anzeige

Tumor an der Niere

Mit 38-Jahren dann der Schock: Nach einem unverschuldeten Unfall mit dem Moped wurde ein bösartiger Tumor an der Niere festgestellt. Die linke Niere wurde komplett entfernt. „Nach der OP haben mir die Ärzte empfohlen auf EU-Rentner zu machen, aber ich habe mich zurück ins Leben gekämpft“, erinnert sich Krüger. „Du hast ganz schön was geleistet, aber die Kinder sollten es gut haben“, sagt seine Frau. Drei Söhne haben die beiden großgezogen.

Weitere OZ+ Artikel

Das war ihr Wunsch: Noch lange gemeinsam auf der Hollywood-Schaukel sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Quelle: Stefanie Adomeit

Dreimal in der Woche zur Dialyse

Die drei Söhne waren es auch, die ihre Mutter auf die Organspende brachten, als es ihrem Vater immer schlechter ging. „Meine Blutwerte waren im Keller. Seit 2016 musste ich dreimal pro Woche zur Dialyse nach Rostock“, sagt Krüger. Mehr als fünf Stunden dauerte die Prozedur – jedes Mal. Er war permanent müde und schlapp. Die Muskelkraft schwand und mit ihr die Lebenslust.

Söhne wollten Organ spenden

Seine Kinder konnten und wollten das nicht mehr mit ansehen. „Sie wollten mir eine Niere spenden, aber das konnte ich nicht annehmen. Sie sind doch noch so jung“, sagt Krüger. So kam für die Söhne nur ihre Mutter in Frage. Sie sagte ja. „Was soll ich auch antworten, wenn meine Kinder das von mir erwarten. Aber ich war noch gar nicht bereit dafür“, erinnert sie sich.

Langer Weg bis zur Lebendspende

Sie ging dennoch zum Arzt. Dort sagte man ihr, sie solle erst einmal 15 Kilo abnehmen. „Ich war völlig überfordert. Habe geweint. Es war schrecklich“, sagt sie. Ihr wurde von der Organspende erst einmal abgeraten: „Sie sind noch gar nicht soweit. Der psychische Aspekt, ist der wichtigste.“ Neujahr 2017 fragte sie ihr Sohn: Was hast du dir für das kommende Jahr vorgenommen? Ihre Antwort: Gewicht verlieren. Er zahlte die Gebühr für eine bekannte Abnehmgruppe und sie verlor in neun Monaten 22 Kilogramm.

Angst um die eigene Frau

Dann kam das Schlüsselerlebnis. Mit dem Buchholzer Kirchenchor ging es nach Lübeck: „Ich stand in der Kirche und hab Maria mit Jesus im Arm gesehen. Und da hab ich mich entschieden: Ich spende ihm meine Niere.“ Jetzt stimmte für sie alles. Jetzt wollte und vor allem konnte sie einen Teil ihres Körpers abgeben. Sie konnte es kaum erwarten, es ihrem Mann zu sagen. Doch seine Antwort war enttäuschend: „Das ist lieb von Dir Schatz, aber ich möchte die Niere nicht.“ Zu groß war die Angst, bei seiner Frau könnte etwas während der OP schiefgehen.

Neue Eheringe zum Hochzeitstag

Wieder bei der Dialyse redete die Schwester ihm gut zu: „Wissen Sie, was das für ein Glück ist? Nehmen Sie das Geschenk doch an.“ Er nahm es an. Und nach einem ersten gescheiterten OP-Termin – wegen zu schlechter Blutwerte – wurde im März 2019 die neue Niere erfolgreich eingepflanzt. „Ich hatte keine Angst. Ich will doch nicht allein auf unser Hollywood-Schaukel sitzen und Sonnenuntergang gucken“, sagt sie fröhlich und nimmt die Hand ihres Mannes. „Jetzt ist endlich wieder alles schön.“ Vor ein paar Wochen – zu ihrem Hochzeitstag – waren sie auf Rügen. Dort gab es neue Eheringe mit der Gravur: „Alles aus Liebe“. Denn das war der Grund, warum sie ihre Niere abgab.

In Deutschland warten nach Angaben der Deutschen Stiftung für Organtransplantation 8000 Menschen auf eine Spenderniere. Insgesamt warten in Deutschland etwa 12 000 Menschen auf ein Spenderorgan. Drei davon sterben täglich, weil es nicht genügend Organspenden gibt.

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Adomeit