Eine neue, digitale Werbetafel in der Rostocker Südstadt beschäftigt nun Ämter in der Hansestadt und im Landkreis: Anwohner beklagen sich über die sehr helle, neue Videowand am Audi- und Porsche-Zentrum. Trotz rechtmäßiger Baugenehmigung wollen die Behörden die Leinwand erneut überprüfen.