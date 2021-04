Rostock/Greifswald

Für die Studenten an den Universitäten in MV beginnt das mittlerweile dritte Corona-Semester am eigenen Schreibtisch: Nachdem die Uni Greifswald schon am 1. April alle Präsenzveranstaltungen abgesagt hatte, folgte jetzt die Uni Rostock. Studentenvertreter hatten sich zuvor für ein rein digitales Sommersemester ausgesprochen.

In einem Rundschreiben teilte der Rostocker Rektor Wolfgang Schareck mit, dass ab sofort fast alle Studenten zu Hause bleiben müssen. Sonderregelungen gibt es nur für die Medizin und wenige Studiengänge, in denen etwa Laborversuche fortgeführt werden müssen.

Zunächst bis Ende der Woche

Schareck schreibt: „Die dritte Welle hat nun auch unsere Hanse- und Universitätsstadt erreicht. Auch wenn es uns, dank Ihrer Vorsicht und Umsicht gelungen ist, innerhalb der Universität die Inzidenz bis jetzt niedrig zu halten, ist jetzt aktives Handeln angezeigt.“

Daher habe das Rektorat beschlossen, alle Lehrveranstaltungen mit Präsenz zunächst bis zum Ende dieser Woche auszusetzen. Freitag soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

Politische Kritik wird lauter

Auf politischer Ebene nimmt die Kritik am Umgang mit der Pandemie zu: „Wir sind jetzt im dritten Corona-Semester und es liegt immer noch kein schlüssiges Gesamtkonzept für ein Studium unter Pandemiebedingungen vor“, sagt Hannes Damm, hochschulpolitischer Sprecher der Grünen in MV und gleichzeitig studentischer Senator der Uni Greifswald. „Es gibt immer noch gravierende Probleme, bei denen mir unverständlich ist, warum es noch keine Lösung gibt.“

Als Beispiel nennt Damm die Lehrveranstaltungen, von denen viele digital ausschließlich live übertragen werden und nicht später abgerufen werden können. „Viele Dozenten wollen nicht aufgezeichnet werden“, erklärt Damm. Das sei zwar zu akzeptieren. Aber es müsse doch technisch möglich sein, den Zugang zu den Aufzeichnungen so zu begrenzen, dass auch wirklich nur diejenigen Studenten sie zeitversetzt sehen können, die dazu berechtigt seien. „Das wäre wichtig für Studierende mit Kindern oder die arbeiten müssen“, so Damm.

Spickzettel neben der Kamera

Ungeklärt sei auch noch, wie auf die Distanz Prüfungen rechtssicher abgenommen werden können. „Wenn ich jemanden über Internet prüfe, woher weiß ich, dass nicht ein Spickzettel neben der Kamera legt? Oder was passiert, wenn die Internetverbindung abreißt?“

Damm nennt einen Fall, der an der Uni Greifswald eingetreten ist: „Bei einer Prüfung mussten die Studierenden für eine Frage auf eine bestimmte Internetseite gehen. Diese ist daraufhin unter dem großen Andrang abgestürzt. Wie soll diese Frage nun gewertet werden?“

Erneute Verlängerung der Studienzeit

Der hochschulpolitische Sprecher der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Karsten Kolbe, fordert die Landesregierung auf, den Studenten weiter entgegenzukommen: „Der Studienbetrieb kann in der gegenwärtigen Lage nur weiter digital laufen. Dazu muss eine erneute Verlängerung der Regelstudienzeit und eine angemessene Freiversuchs-Regelung erfolgen.“

Derzeit ist es so, dass bei einer Prüfung, für die ein Student drei Anläufe hat, nur der dritte Versuch coronabedingt wiederholt werden kann, nicht aber der zweite.

Technik fehlt

Für digitales Lernen fehlten zudem immer noch die technischen Voraussetzungen, so Kolbe: „Die Fragen nach der Grundausstattung mit notwendiger Technik müssen ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie endlich beantwortet werden. Es ist absolut unverständlich, dass das nicht längst passiert ist.“

Zudem müssten die Studenten stärker in Corona-Entscheidungen einbezogen werden. „Die Studierenden bilden die zahlenmäßig stärkste Gruppe an den Hochschulen – höchste Zeit, dass sie auch bei der Entscheidungsfindung auch in der gegenwärtigen Krisensituation berücksichtigt werden.“ Auch die finanzielle Unterstützung für Studenten müsse verbessert werden.

Von Axel Büssem