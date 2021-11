Drogen-Razzien in Rostock: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Rostock

Zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen durch die Ermittler des Rauschgiftdezernats kam es am Donnerstag im gesamten Rostocker Stadtgebiet. Der Verdacht: Besitz und Handeltreiben mit Drogen. Die Razzia erstreckte sich auf insgesamt acht Objekte, teilte Harald Nowack, Sprecher der für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwaltschaft Rostock mit.

Allerdings wurden die Beamten in nur einem Fall auch fündig und beschlagnahmten Betäubungsmittel. Eine der Razzien fand in Lichtenhagen in der Wohnung eines 24-Jährigen statt. Gleich mehrere Beamte, in zivil, uniformiert und mit einem Rauschgiftsuchhund, rückten zu der Adresse in der Flensburger Straße aus. Hier wurden die Fahnder jedoch nicht fündig.

Die mehrere Stunden andauernden Durchsuchungsmaßnahmen wurden erst gegen Mittag beendet. Festnahmen gab es laut Auskunft von Nowack nicht, in einem Fall fanden die Ermittler „Betäubungsmittel in nicht geringer Menge“. Konkret heißt das: 150 Gramm Marihuana beschlagnahmten die Polizisten. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Von Stefan Tretropp