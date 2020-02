Das Landgericht Rostock hat einen 37-Jährigen aus Laage (Landkreis Rostock) zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Mann hatte fast 70 Kilogramm Drogen in seiner Garage versteckt. Doch das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

