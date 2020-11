Drogenfund in Rostocker KTV: Marihuana-Geruch lockt Polizisten an

Rostock

Mehrere Cannabispflanzen, etwa 200 Gramm Betäubungsmittel sowie Aufbewahrungsmaterialien hat die Polizei am Sonntagnachmittag im Rostocker Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) sichergestellt. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie zufällig auf die Drogen aufmerksamen.

Die Polizisten waren gerade dabei, eine Kontrollstelle für eine Geschwindigkeitsprüfung am Warnowufer aufzubauen, als die den Geruch von Marihuana wahrnahmen. Der Geruch kam nach Angaben der Beamten von einem nahegelegenen Grundstück aus einem Flachbau.

450 Euro in szenetypischer Stückelung

Bei Überprüfung des Gebäudes, führte sie der 38-jährige Tatverdächtige zunächst in seinen Büro – und anschließend auch in seine Privatwohnung. Dort konnten sie die Drogen und das Zubehör sicherstellen. Laut Polizei fanden sie zudem 450 Euro in szenetypischer Stückelung.

Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

