Drogenprozess in Rostock gestartet: Mann spricht plötzlich kein Deutsch mehr

Weil er mit knapp zweieinhalb Kilogramm Kokain im Koffer bei einer Routinekontrolle im Rostocker Seehafen auffiel, steht seit Montag ein 44-Jähriger vor dem Landgericht der Hansestadt.

Dem Nigerianer Michael D. wird unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Zu Prozessbeginn verlas die Staatsanwaltschaft die Anklage, nach der der 44-Jährige am 10. Oktober letzten Jahres zunächst mit einem Reisebus von seinem Wohnort Halle ( Saale) nach Amsterdam gereist sein soll, um dort Kokain zu kaufen.

2,4 Kilo Kokain in doppeltem Boden

Er soll dann mit 2433,25 Gramm des Rauschgifts im Gepäck weiter nach Berlin und im Anschluss in Richtung Malmö gefahren sein. Bei einer stichprobenartigen Drogenkontrolle im Seehafen Rostock fanden Ermittler schließlich das Kokain in Bodypacks in einem doppelten Boden seines Koffers.

Der Nigerianer wollte das Rauschgift in Schweden gewinnbringend veräußern, so der Vorwurf. Der Angeklagte, der von einem Pflicht- und einem Wahlverteidiger vertreten wurde, machte selbst keine Angaben zu der Anklage. Ein Versuch des aus Bremen angereisten Pflichtverteidigers, die Verhandlung wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der angeblich schlechten Bedingungen in Rostocker Hotels auszusetzen, scheiterte.

Zufällige Kontrolle des Flixbus

Als Zeuge wurde ein Zollbeamter, der den Nigerianer damals durchsuchte und den Drogenfund machte, vernommen. Dieser beschrieb, wie der Flixbus für die Kontrolle zufällig ausgesucht wurde. „Alle Reisenden mussten ihre Gepäckstücke in eine Halle bringen, ein Koffer blieb am Bus zurück“, schilderte der 62-jährige Zollbeamte.

Da sich niemand zum Koffer bekannte, setzten die Fahnder Spürhunde ein und röntgten das Gepäckstück anschließend. „Dort sahen wir, dass etwas untypisch ist“, sagte der Zeuge. Beim Öffnen des Koffers entdeckten die Beamten das Kokain, eingepackt in Bodypacks, in einem doppelten Boden. Bankbelege mit Vor- und Zunamen sowie ein Passabgleich aller Reisenden führten letztlich zum Nigerianer. „Zuerst hat er alles bestritten, der Koffer sei angeblich von einem Bekannten geborgt“, führte der Zeuge fort.

Dolmetscher vor Gericht benötigt

Es folgte die Festnahme. Für Verwirrung sorgte die Aussage, dass der Nigerianer bei seiner Festnahme und Durchsuchung „sehr gut“ Deutsch gesprochen und verstanden haben soll. Vor Gericht jedoch verstand der Angeklagte dann kein Deutsch mehr und brauchte einen Dolmetscher.

Die beiden Verteidiger nutzten jede Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der vom Zoll durchgeführten Maßnahmen infrage zu stellen. Die Verlesung der damaligen richterlichen Vernehmung des 44-Jährigen wurde von der Verteidigung abgelehnt. Der Prozess wird am Dienstag nächster Woche fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp