Rostock

Die Bundespolizei hat am Herrentag in Rostock insgesamt vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht. Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am Freitag mitteilte, war den Beamten am Donnerstagmittag in der S-Bahn von Rostock nach Warnemünde ein 20-Jähriger aufgefallen. Als dieser die Polizisten bemerkte, wurde er sichtlich nervös. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei dem Mann zunächst eine Tüte mit etwa 1,2 Gramm Cannabis und eine Tüte mit rund 4,5 Gramm einer weißen Substanz gefunden. Laut Aussage des Mannes handelte es sich dabei um Heroin. Eine weitere Tüte mit ca. 57 Gramm hatte der Mann in der Unterhose versteckt.

45-Jähriger in Klinik gebracht

Am Abend machte das Zugpersonal des Regionalzuges RE 4317 von Hamburg nach Rostock die Bundespolizisten am Hauptbahnhof auf einen Mann aufmerksam, der keine Reaktionen zeigte. Der 45-Jährige befand sich in einer hilflosen Lage befand und zitterte stark. Auf der Suche nach Ausweisdokumenten fanden die Polizisten bei dem Mann eine Tüte mit weißem Pulver, bei dem es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelte. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Männer trugen keinen Mund-Nasen-Schutz

Zudem stellte die Bundespolizei am Herrentag bei zwei Männern im Alter von 25 und 27 Jahren geringe Mengen Betäubungsmittel (Cannabis) sicher. Die Männer hielten sich zum Zeitpunkt der Kontrollen auf dem Hauptbahnhof Rostock bzw. in der S-Bahn von Rostock nach Güstrow auf und waren durch Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefallen.

In allen Fällen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ